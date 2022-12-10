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Больше ударов по инфраструктуре Украины: РФ пытается получить от Ирана сотни баллистических ракет

10 декабря 2022, 09:49
РФ вероятно израсходовала значительную часть своих запасов баллистических ракет малой дальности Искандер, поэтому военная помощь Ирана России возрастет.
Удары по инфраструктуре Украины
Удары по инфраструктуре Украины / Фото facebook.com/npcukrenergo, Минобороны РФ

В ближайшие месяцы Иран вероятно увеличит военную поддержку российских оккупационных войск. РФ пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет. Об этом говорится в отчете британской разведки 10 декабря.

"Иран стал одним из главных военных союзников России после ее вторжения в Украину. В ближайшие месяцы поддержка Ираном российских вооруженных сил, вероятно, возрастет: Россия пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет", - сообщается в Twitter Минобороны Британии.

В свою очередь, Россия, скорее всего, предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, что трансформирует их отношения в области обороны.

По данным британской разведки, Россия вероятно израсходовала значительную часть своих запасов баллистических ракет малой дальности "Искандер", которые несут 500-килограммовую боеголовку на расстояние до 500 км. И если России удастся ввести в действие большое количество иранских баллистических ракет, она, вероятно, будет использовать их для продолжения и расширения своей кампании ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины.

Больше ударов по инфраструктуре Украины: РФ пытается получить от Ирана сотни баллистических ракет
Отчет британской разведки 10 декабря / twitter.com/DefenceHQ

Военная помощь Ирана России

Иран передает стране-агрессору РФ ударные беспилотники, которые российские войска используют для ударов по военным и гражданским объектам в ходе войны против Украины. Киев призывал Тегеран прекратить поставки во избежание ответственности.

По данным Sky News, Россия заплатила Ирану 140 миллионов евро и передала несколько единиц британских и американских вооружений в обмен на 160 ударных беспилотников. Как полагают журналисты, среди них около 100 дронов-камикадзе Shahed-136.

В середине октября The Washington Post сообщила, что Иран намерен передать России баллистические ракеты класса земля-земля для применения их против Украины. Указывалось, что первая партия таких ракет уже производится на заводах.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов страны-оккупанта России на территории Украины. Заявление он сделал в связи с ударами по гражданской и критической инфраструктуре иранскими дронами-камикадзе. В результате террористических атак гибнут мирные люди, среди которых дети.

Соединенные Штаты решили ввести санкции против Воздушно-космических сил России и других российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в Украине.

В сентябре США наложили санкции на иранскую компанию, которую они обвинили в координации военных полетов для транспортировки иранских беспилотников в Россию, а также на три другие компании, которые участвовали в производстве иранских беспилотников.

А в ноябре США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, которые она использует для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.

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