РФ могла получить новую партию иранских дронов – разведка Британии

Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнение, сообщили в Минобороны Великобритании.

Россия получила пополнение иранских дронов / Фото defence-ua com

Страна-агрессор Российская Федерация могла получить новую партию иранских дронов, и поэтому возобновила атаки на Украину. Об этом говорится в отчете британской разведки 9 декабря.

Отмечается, что впервые за три недели появились сообщения об атаках беспилотных летательных аппаратов, предоставленных Ираном.

"Эти события еще предстоит проверить, но вполне вероятно, что Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнение", – говорится в сообщении в Twitter Минобороны Британии.

6 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщил, что сбито 17 БПЛА, в том числе 14 Shahed-136.

7 декабря украинские официальные лица сообщили об использовании Россией предоставленных Ираном БПЛА по Запорожской и Днепропетровской областям.

До этого последнее сообщение о сбитых иранских дронах Shahed-136 в Украине было 17 ноября 2022 года.

Иран передал России дроны-камикадзе для войны против Украины

Иран передает стране-агрессору РФ ударные беспилотники, которые российские войска используют для ударов по военным и гражданским объектам в ходе войны против Украины. Киев призывал Тегеран прекратить поставки во избежание ответственности.

По данным Sky News, Россия заплатила Ирану 140 миллионов евро и передала несколько единиц британских и американских вооружений в обмен на 160 ударных беспилотников. Как полагают журналисты, среди них около 100 дронов-камикадзе Shahed-136.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов страны-оккупанта России на территории Украины. Заявление он сделал в связи с ударами по гражданской и критической инфраструктуре иранскими дронами-камикадзе. В результате террористических атак гибнут мирные люди, среди которых дети.

В середине октября The Washington Post сообщила, что Иран намерен передать России баллистические ракеты класса земля-земля для применения их против Украины. Указывалось, что первая партия таких ракет уже производится на заводах.

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