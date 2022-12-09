glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

РФ могла получить новую партию иранских дронов – разведка Британии

9 декабря 2022, 12:15
Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнение, сообщили в Минобороны Великобритании.
Иранские дроны
Россия получила пополнение иранских дронов / Фото defence-ua com

Страна-агрессор Российская Федерация могла получить новую партию иранских дронов, и поэтому возобновила атаки на Украину. Об этом говорится в отчете британской разведки 9 декабря.

Отмечается, что впервые за три недели появились сообщения об атаках беспилотных летательных аппаратов, предоставленных Ираном.

"Эти события еще предстоит проверить, но вполне вероятно, что Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнение", – говорится в сообщении в Twitter Минобороны Британии.

6 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщил, что сбито 17 БПЛА, в том числе 14 Shahed-136.

7 декабря украинские официальные лица сообщили об использовании Россией предоставленных Ираном БПЛА по Запорожской и Днепропетровской областям.

До этого последнее сообщение о сбитых иранских дронах Shahed-136 в Украине было 17 ноября 2022 года.

Иран передал России дроны-камикадзе для войны против Украины

Иран передает стране-агрессору РФ ударные беспилотники, которые российские войска используют для ударов по военным и гражданским объектам в ходе войны против Украины. Киев призывал Тегеран прекратить поставки во избежание ответственности.

По данным Sky News, Россия заплатила Ирану 140 миллионов евро и передала несколько единиц британских и американских вооружений в обмен на 160 ударных беспилотников. Как полагают журналисты, среди них около 100 дронов-камикадзе Shahed-136.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов страны-оккупанта России на территории Украины. Заявление он сделал в связи с ударами по гражданской и критической инфраструктуре иранскими дронами-камикадзе. В результате террористических атак гибнут мирные люди, среди которых дети.

В середине октября The Washington Post сообщила, что Иран намерен передать России баллистические ракеты класса земля-земля для применения их против Украины. Указывалось, что первая партия таких ракет уже производится на заводах.

Другие новости:

война в Украине Иран дроны новости Ирана война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:56

"Переговоров не будет": военный эксперт рассказал, как Украина вернет оккупированные территории

12:49

"А вона тебе чекає крізь вогонь, крізь fire": Потап выпустил душевный трек об Украине после победы

12:47

"Растащили стратегическую авиацию": что происходит на авиабазах РФ после "бавовны"Видео

12:38

Как почистить разделочную доску в домашних условиях: дешевые и доступные способы

12:24

Принесет деньги и большой достаток: рецепт салата на Новый год 2023, который нужно поставить на столВидео

Реклама
12:15

РФ могла получить новую партию иранских дронов – разведка Британии

12:08

Освобождение Крыма и Донбасса: военный эксперт оценил вероятность помощи СШАВидео

12:01

"Без промедлений": сбивший 5 дронов украинский пилот поведал, как спасся из пылающего самолета

11:31

"Устроят ужас": астролог назвала 1 день в декабре, когда ждать испытаний УкраинеВидео

11:29

Удары по авиабазам РФ: ВСУ атаковали модифицированными "Стрижами" – PoliticoВидео

11:10

"Это просто смешно": Гиркин разнес командование армии РФ за промахи на войне в УкраинеВидео

10:59

В Москве пылает громадный торговый центр: слышны мощные взрывыВидео

10:31

"Не дай скучать тем, кто смотрит с неба": Дантес трогательно вспомнил погибшего в боях друга-комикаВидео

09:50

Силы обороны Украины получили еще 7 дронов от Олега Крота из "Фундации Течия"

09:44

РФ должна вывести войска, а Украина – стать членом НАТО: Волкер ответил Макрону по поводу гарантий безопасности

09:40

У Украины есть оружие для прямой атаки на Москву - ForbesВидео

09:05

"Наши православные восстанут": Кива в эфире росТВ побредил о "восстании" в КиевеВидео

09:00

3 склада боеприпасов и сотни раненых врагов: в Генштабе рассказали о "бавовне" под Запорожьем

08:29

"Убить столько гражданских, сколько возможно": в США сравнили российских военных с боевиками ИГИЛ

07:56

Армия Путина потеряла наступательный потенциал, в перспективе РФ ждут два варианта - Жданов

Реклама
07:16

Системы борьбы с дронами и боеприпасы: США передадут Украине новый пакет помощи на $275 млн - СМИ

07:15

Как просто поздравить с Рождеством: самые красивые открытки, стихи и прозаФото

07:00

Гороскоп на сегодня 9 декабря: Овнам – энергия, Весам – стрессы, а Рыбам – лень

06:40

Кремль пытается ввести Запад в заблуждение, чтобы заставить Киев вести переговоры - ISW

06:20

Почему важно отогнать россиян на 50 км от границымнение

06:20

Суровикин, Дворников и Путин будут проходить по самому высокому трибуналумнение

04:50

Как понизить сахар в крови в домашних условиях при помощи лука

04:00

Уплетут за обе щеки: какие специи и пряности добавить в суп, чтобы он имел бомбический вкусВидео

03:24

"Фото из будущего в украинском Крыму": дзюдоистка Дарья Белодед понежилась на песочке в черном мини

02:55

"Со всеми на диванчик": Волочкова переоделась в монашку, чтобы отблагодарить своего спасителя

02:20

День Святого Николая 2023: что можно и нельзя дарить детям

01:36

Военный эксперт спрогнозировал, как будут действовать враги после "бавовны" на аэродромах

01:00

Гороскоп таро на неделю 12-18 декабря 2022: Тельцы окажутся на финише, а Рыбам придется попотеть

08 декабря, четверг
23:59

Зачем натирать яйца маслом: простая хитрость от запасливых хозяек

23:40

"Террористы оставили смертельные ловушки": Зеленский пообещал, что Россия ответит за минный террор

23:00

"Ядерной войне не быть": эксперт рассказал, кто из мировых лидеров дал четкий месседж ПутинуВидео

22:30

Фортуна всегда на их стороне: топ-3 знака Зодиака с сильнейшим ангелом-хранителемВидео

22:06

В МИД Словакии разнесли призывы к "диалогу" с РФ и напомнили о попытках говорить с ГитлеромВидео

21:52

Жена Андрея Макаревича рассказала, почему не хочет для сына "паспорт Мордора"

21:32

У молодухи престарелого Петросяна в отпуске выпала грудь

Реклама
21:31

Медведев устроил истерику и сделал резкий выпад в адрес Зеленского из-за отсутствия переговоров

21:02

Веру Брежневу уличили в беременности

20:58

Мелитополь - ключ к освобождению Крыма: военный аналитик объяснил, как ВСУ очистит полуостровВидео

20:47

Как вкусно и правильно заваривать чай: простые хитрости, о которых многие не знают

20:40

Риск отключения света в Киеве на 5-7 дней: жителям столицы советую запасаться водойВидео

20:12

"Нет оснований": в РФ придумали нелепое объяснение, как не платить 3 млн рублей за уничтоженных солдатВидео

20:10

Приметы на 10 декабря: какие 2 вещи запрещено делать в этот день, чтобы все деньги не растерятьВидео

20:03

Орбакайте "убирают" со всех новогодних концертов

19:50

Президент Украины рассказал о своем отношении к Гайдаю и советским комедиям

19:30

Нам показали совершенно спятившего Путинамнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять