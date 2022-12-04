Россия стала меньше использовать дроны-камикадзе Ирана: в ВСУ объяснили причину

Россия не может применять иранские дроны против Украины из-за погодных условий - ВСУ / Коллаж УНИАН, mil.in.ua

Оккупант Россия стала меньше использовать иранские дроны-камикадзе на войне против Украины. Причиной тому является похолодание. Беспилотники сделаны из материалов, которые подвержены воздействию морозов. Об этом заявил спикер Командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин.

В эфире Мы-Украина он рассказал о том, что на данный момент российские войска меньше используют дроны из Ирана против Украины. Оккупанты не могут запускать беспилотники из-за погодных условий.

"Любой летательный аппарат, в том числе и дрон, сделан из пластика и материалов, которые подвержены воздействию морозов и других погодных условий. Поэтому использовать на войне их стали меньше", - объяснил ситуацию Силкин.

Также Евгений Силкин подчеркнул, что оккупанты продолжают тренировки своих бомбардировщиков в небе.

Авиация перемещается и проводит маневры с дозаправкой в небе.

Иран передал России дроны-камикадзе для войны против Украины

Иран передает стране-агрессору РФ ударные беспилотники, которые российские войска используют для ударов по военным и гражданским объектам в ходе войны против Украины. Киев призывал Тегеран прекратить поставки во избежание ответственности.

По данным Sky News, Россия заплатила Ирану 140 миллионов евро и передала несколько единиц британских и американских вооружений в обмен на 160 ударных беспилотников. Как полагают журналисты, среди них около 100 дронов-камикадзе Shahed-136.

Советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил, что Иерусалим может передать Киеву высокотехнологичные ракеты в том случае, если Иран поставит РФ баллистические ракеты.

Израильское государство осудило применение Москвой иранских дронов против Украины.

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