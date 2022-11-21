В ответ Ирану и России: Израиль может дать Украине высокотехнологичные ракеты

Израиль может дать Украине высокотехнологичные ракеты/ Reuters, Twitter Jake Sullivan

Израиль может передать Украине высокотехнологичные ракеты, если Иран предоставит стране-агрессору России баллистические ракеты.

Об этом заявил советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата на форуме в Бахрейне. Его слова процитировал израильский 9 канал со ссылкой на медиакорпорацию Кан. Однако он не уточнил, идет ли речь о ракетах именно израильского производства.

Хулат отметил, что Украине могут предоставить "высокоточные баллистические ракеты". Такие поставки могут стать ответом на поставки подобных иранских ракет в Россию, если такие поставки начнутся.

В то же время собственные источники Кан в Министерстве иностранных дел Израиля рассказали, что Израиль предупредил Россию об осуждении использования страной-агрессором иранских беспилотников против Украины. Этот протест передали дипломаты страны заместителю главы МИД РФ Михаилу Богданову.

Ранее в Пентагоне заявили, что страна-агрессор Россия усиливает ракетные обстрелы украинских территорий частично для того, чтобы истощить запасы украинской противовоздушной обороны. В Кремле думают, что если они смогут заставить Киев использовать "все свои крайне необходимые запасы" ПВО, то им удастся перетянуть на себя доминирование в небе над Украиной.

Военный эксперт Олег Жданов назвал две вероятные причины, по которым Украина до сих пор не получила от западных партнеров дальнобойные ракеты ATACMS. В частности, у Запада нет гарантий, что эти ракеты потом не полетят на Москву. Вторая причина в том, что Украина и так "перемалывает" российскую армию.

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