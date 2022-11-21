Три мощных взрыва: ВСУ разгромили военную базу оккупантов под Мелитополем

ВСУ ударили по военной базе оккупантов под Мелитополем/ УНИАН, из открытых источников

Украинские военные уничтожили базу российских захватчиков, которую те обустроили на территории фермы под Мелитополем.

"Прилет" был по базе оккупантов в поселке Веселом. Об этом сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров в Telegram.

Взрывы прогремели вечером в воскресенье, 20 ноября. Произошло три мощных взрыва.

"По уточненной информации ра**сти неудачно покурили на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств. В офисном здании проживал личный состав, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов", – отмечает Федоров.

Местные жители сообщили, что на месте вражеской базы сейчас существенные разрушения.

"Поэтому подсчитываем вражеские потери", – добавил Федоров.

Telegram Федоров

Ранее сообщалось, что утром в пятницу, 11 ноября, в Мелитополе произошел взрыв в доме, где жил коллаборант – так называемый начальник Департамента культуры и спорта Андрей Бойко. Оккупанты подтвердили, что Бойко контужен.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье взорвали коллаборанта Дмитрия Трухина. Его забрали в больницу в сверхтяжелом состоянии. По словам Федорова, на место происшествия сразу выехали скорые, пожарные и "полицейские".

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