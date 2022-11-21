В Киеве ввели аварийные отключения света, графики не действуют / УНИАН

Свет в Киеве в понедельник, 21 ноября, начали отключать не по плану - в столице применили экстренные аварийные отключения электроэнергии.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении ДТЭК.

В Киеве ввели аварийные отключения света / ДТЕК

Отключение света в Украине

Недавно исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

21 ноября в Офисе президента заявили, что украинцам не нужно выезжать за границу из-за вероятности блэкаута. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона сообщил, что Украина готова к любым сценариям, и даже в худшем из них перед энергетиками будет стоять задача возобновить электроснабжение за несколько дней.

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