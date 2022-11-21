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"Выезжать из страны точно никуда не надо": в ОП сделали заявление о возможном блэкауте

21 ноября 2022, 11:33

Власти разрабатывают планы действий на любой случай, в том числе вариант тотального отключения света.

Отключение света
Отключение света / коллаж фото УНИАН

В Офисе президента заявили, что украинцам не нужно выезжать за границу из-за вероятности блэкаута.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона сообщил, что Украина готова к любым сценариям, и даже в худшем из них перед энергетиками будет стоять задача возобновить электроснабжение за несколько дней.

"Мы уже проходили много разных "наихудших сценариев" в течение последнего месяца. Я хотел бы сразу всех успокоить – выезжать из страны точно никуда не надо. В информационном пространстве был "взрыв" по выезду. Выезжать никуда не надо", – заявил Тимошенко.

Он уточнил, что власти разрабатывают планы действий на любой случай, в том числе вариант тотального отключения света. Однако это не значит, что такой вариант ожидается.

"Не будет у нас, надеемся, общего блэкаута по всей стране. Да, возможны отключения, да, они возможны не только на час-два. Но уже пройдены этапы того, как мы это чиним", – рассказал представитель ОП.

Отключение света в Украине

Недавно исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. При этом он отметил, что в Украину идет похолодание, следующими днями будет мороз.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Кирилл Тимошенко отключения света
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