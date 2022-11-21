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В Укрэнерго готовятся к возможному полному отключению света

21 ноября 2022, 07:42

Со специалистами уже провели обучение, поэтому они знают, как действовать в случае блекаута, чтобы как можно быстрее все восстановить.

Свет, отключение
Свет, отключение / https://ua.depositphotos.com/

Полное отключение света в Украине возможно, но не обязательно, что оно состоится в этом сезоне, однако даже полное отключение от электроэнергии на время не нужно считать "концом света".

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона заявил, что после блекаута, если он произойдет, начнутся восстановительные работы, чтобы вернуть электроснабжение потребителям.

Кульчицкий заявил, что он не может спрогнозировать, какова будет продолжительность блекаута, если он произойдет. Всё будет зависеть от характера и степени повреждения инфраструктуры.

"Это может быть продолжительность, сравнимая с последней массированной атакой, может быть длиннее, может быть короче", — подчеркнул глава Укрэнерго.

Он подчеркнул, что со специалистами провели обучение, поэтому они знают, как действовать в случае блекаута, чтобы как можно быстрее все восстановить.

Отключение света в Украине

Недавно исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. При этом он отметил, что в Украину идет похолодание, следующими днями будет мороз.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Укрэнерго отключения света
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