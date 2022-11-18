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"Свет будут однозначно отключать": эксперт спрогнозировал продолжительность отключений света зимой

18 ноября 2022, 18:50

В то же время эксперт отметил, что в ближайшее время ситуация с энергоснабжением имеет шанс улучшиться.

Херсон, свет, электроэнергия
Оккупанты могут нанести новые удары по энергетической инфраструктуре Украины / УНИАН

В Украине на протяжении всей зимы могут отключать электроэнергию. При этом новые ракетные удары со стороны российской оккупационной армии могут повлечь более длительные отключения.

Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в комментарии для ТСН.uа.

"Я думаю, однозначно всю зиму будет режим ограничений. Относительно продолжительности отключений. Я думаю, что новые удары будут. Если нет ударов – ситуация будет исправлена, а новые удары приведут к новым ухудшениям. Новый удар ослабляет. Будем молиться за наши системы ПВО", - отметил эксперт.

В то же время Кучеренко отметил, что в ближайшее время ситуация с энергоснабжением имеет шанс улучшиться.

"Только что общался с представителями одной из энергетических компаний, от которой, в первую очередь, зависит Киев и область. Они мне сообщили, что сейчас будет улучшение, поскольку к системе будут присоединены эти блоки. До этого, действительно, в Киеве ночью был дефицит генерации из-за сетевых повреждений. Киев и область - это по сути одно целое. Ограничили область, а в то же время – часть Киева. Сейчас, на выходных, будет улучшение", - сообщил он.

Отключение света в Украине

Недавно исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. При этом он отметил, что в Украину идет похолодание, следующими днями будет мороз.

Больше новостей о ситуации с электроснабжением в Украине:

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