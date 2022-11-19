"Хотят истощить ПВО Украины": в Пентагоне объяснили, почему РФ усиливает ракетные удары

В Пентагоне объяснили, почему РФ усиливает ракетные удары/ УНИАН, Reuters

Страна-агрессор Россия усиливает ракетные обстрелы украинских территорий частично для того, чтобы истощить запасы украинской противовоздушной обороны.

В Кремле думают, что если они смогут заставить Киев использовать "все свои крайне необходимые запасы" ПВО, то им удастся перетянуть на себя доминирование в небе над Украиной. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал, пишет The Guardian.

Он подчеркнул, что страны-партнеры не должны позволить РФ воплотить этот свой план в жизнь. По его словам, стоит позаботиться, чтобы украинцы получили всё необходимое для их ПВО.

"Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы хотим убедиться, что это не сработает, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно для поддержания жизнеспособности своей противовоздушной обороны", – подчеркнул Кал.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что будущий премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху получил пожелание Украины относительно вооружений и должен дать Киеву ответ. Украинское государство заинтересовано в получении оборонительного оружия. Прежде всего – в системах противовоздушной обороны.

Напомним, Украина получит больше систем ПВО. Их передадут члены НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга. Также Украина получит системы для борьбы с беспилотниками.

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