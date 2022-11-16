ПВО Израиля для Украины: Зеленский рассказал, о чем говорил с Нетаньяху

Украине нужно от Израиля оборонительное оружие - Зеленский / Коллаж Офис президента, Reuters, АрміяІнформ

Будущий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил пожелания Украины по вооружениям и должен дать Киеву ответ. Украинское государство заинтересовано в получении оборонительного оружия. Прежде всего – в системах противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе пресс-конференции, которую транслировал телемарафон UA Разом, он рассказал о том, что провел разговор с Нетаньяху и передал ему пожелание Украины по вооружениям. Израильский политик, в свою очередь, пообещал дать ответ.

"У нас вернулся контакт с Нетаньяху. У нас был нормальный разговор предметный, потому что список "предметности" предоставляла наша сторона. Мы передали все нюансы, связанные с ПВО. Это приоритет №1. Он заверил меня, что разберется как можно скорее с этим вопросом, подумает, где он может помочь, и вернется с ответом", - отметил Зеленский.

Президент сказал, что Украина заинтересована в получении от Израиля оборонительного оружия.

"И даже то, что у них особые отношения с РФ, нас не интересует. От Израиля нам не нужно оружие, которым мы можем атаковать врагов. Нас интересуют системы защиты", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Позиция Израиля по поставкам оружия Украине

Израильский министр обороны Бенни Ганц 19 октября сказал, что Иерусалим будет и в дальнейшем помогать Украине в гуманитарной и медицинской сферах.

Однако Израиль не готов оказывать Киеву военную поддержку.

Позже Ганц уточнил, что Израиль может помочь Украине в разработке систем раннего предупреждения о ракетных ударах. В то же время он подтвердил отсутствие планов по предоставлению Киеву оружия.

26 октября в ходе брифинга президент Владимир Зеленский сказал, что Украина и Израиль усилили сотрудничество в сфере обороны. Государства обмениваются данными разведки. По словам гаранта, наблюдаются положительные изменения в отношениях с Иерусалимом.

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