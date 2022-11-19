Украинцев призвали ехать за границу на 3-4 месяца – это спасет энергосеть

Украинцев призвали ехать за границу, чтобы сэкономить электроэнергию/ УНИАН

Украинцев призвали по возможности поехать за границу на ближайшие 3-4 месяца. Это помогло бы сэкономить электроэнергию.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, пишет The Guardian. Он подчеркнул, что Киев может ожидать полное отключение электроэнергии из-за массовых ракетных ударов со стороны российских оккупантов.

Тимченко отметил, что украинская энергосистема становится менее надежной с каждым российским ударом. В то же время ее можно сохранить, если существенно снизить нагрузку на нее.

"Если они (украинцы – ред.) смогут найти альтернативное место для проживания еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы", – заявил гендиректор ДТЭК.

Он добавил, что экономия электроэнергии также является вкладом в победу над оккупантами. В частности, сэкономленный свет может гарантировать его наличие в больницах, где спасают раненых украинских военных.

Отключение света в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине еще долго продлятся отключения света. На стабилизацию энергосистемы уйдут не только недели, но и месяцы. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Также ранее в Раде отмечали, что если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. Но энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и вечером.

В "ДТЭК Киевская электросеть" сообщали, что после масштабных обстрелов российских оккупантов система отечественной энергетики подверглась разрушению беспрецедентного уровня.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что в Киеве продолжает сохраняться опасность полного блэкаута, то есть ситуации, когда жители города могут полностью остаться без света. Однако если даже события будут разворачиваться по такому сценарию, то блэкаут не должен длиться долго – система может включиться в течение 3-4 или 6 часов после выключения. Худший вариант – если она не будет включаться из-за сильных разрушений.

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