Энергетика Украины получила беспрецедентные разрушения из-за ударов оккупантов - ДТЭК

Русские оккупанты нанесли громаднейший ущерб энергосистеме Украины. Специалисты из ДТЭК дали несколько советов, что делать в такой ситуации.
Система отечественной энергетики после масштабных обстрелов русских оккупантов претерпела разрушения беспрецедентного уровня. Об этом сообщается на Facebook-странице ресурсоснабжающей организации "ДТЭК Киевская электросеть".
"Друзья, из-за атак энергосистема Украины повреждена и подверглась беспрецедентным разрушениям. Чтобы не допустить масштабных и сложных аварий на сетях, НЭК Укрэнерго должна сбалансировать энергосистему. Для этого стабилизационные и экстренные отключения", ‒ пишет ДТЭК.
Энергетики также дали украинцам несколько неотложных рекомендаций:
- свести к минимуму объем и термины использования электроэнергии;
- убрать вилки всех электроприборов из розеток;
- после того, как свет вернется, энергоемкие приборы нужно обязательно включать по очереди, а не сразу.
"Даже такими простыми действиями вы поддержите украинскую энергетику. Все мы - энергетический фронт! Держимся", - подытожили сотрудники ДТЭК.
Отключение света в Украине
Недавно исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.
Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.
Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. При этом он отметил, что в Украину идет похолодание, следующими днями будет мороз.
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