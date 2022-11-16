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Страны НАТО передадут Украине больше систем ПВО - Столтенберг

16 ноября 2022, 16:36

Украина также получит системы для борьбы с вражескими ударными беспилотниками.

Столтенберг, НАТО
Страны НАТО передадут Украине больше ПВО / Коллаж фото УНИАН

Украина получит больше систем ПВО. Их передадут члены НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

Также Украина получит системы для борьбы с беспилотниками.

"Все больше членов Альянса и партнеров передают Украине передовые системы противовоздушной обороны. NASAMS, батареи HAWK из Испании и другие, и я также знаю, что Швеция сделала новое сообщение о предоставлении дополнительной поддержки Украине также средствами ПВО", - сказал Столтенберг.

Он акцентировал внимание не важности предоставить Украине разные системы, чтобы ВСУ могли уничтожать вражеские дроны, а также крылатые и баллистические ракеты.

"Нам нужна многоуровневая система ПВО Украины. Это именно то, что союзники предоставляют разными способами", — добавил Йенс Столтенберг.

Ракетная атака на Украину 15 ноября

15 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, запустив много ракет. В Киеве попали по трем жилым домам.

После массовой ракетной атаки половина Украины осталась без света.

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что, разумеется, результатов от них "не так много", говорит Игнат. Он убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.


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