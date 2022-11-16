НАТО считает слишком рискованным закрывать небо над Украиной – правительство Германии

НАТО не хочет закрывать небо над Украиной, потому что боится развязывания войны с Россией/ Reuters, УНИАН

В Германии осудили ракетные атаки российских оккупантов по украинским территориям, которые привели к падению двух ракет в Польше. Однако ФРГ и дальше продолжает держаться мнения, что не нужно закрывать небо над Украиной.

Об этом заявил представитель пресс-службы федерального правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер во время брифинга в Берлине в среду, 16 ноября. Он отметил, якобы закрытие неба над Украиной может привести к эскалации конфликта и даже подтолкнуть к войне между НАТО и Россией, и что Альянс не хочет такого сценария.

"Создание бесполетной зоны создает риск прямого конфликта между НАТО и Россией, а все союзники разделяют мнение, что хотят не допустить дальнейшей эскалации войны в Украине", – заявил Бюхнер.

В то же время он отметил, якобы может быть пересмотрен вопрос предоставления Украине вооружения и оборудования, которое поможет накануне зимы восстановить энергосистему, поврежденную в результате российских ракетных атак.

Он подчеркнул, что потребности Украины в военной технике постоянно пересматриваются вместе с партнерами по Североатлантическому альянсу.

Представитель правительства Германии отметил, что проводится расследование инцидента с падением двух ракет на территории Польши. В то же время Бюхнер подчеркнул, что виновата в этом в первую очередь развязанная Россией война, поэтому вина лежит на Кремле.

"Проводится очень интенсивное расследование этого инцидента. Но уже сейчас можно констатировать: если бы не российская войны против Украины и вчерашняя масштабная ракетная атака по гражданским целям по всей территории Украины, этого инцидента не произошло бы", – заявил он.

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше раздался взрыв. По зерносушилке в польском селе Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной, ударили две ракеты. В результате удара погибли два человека. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Польше и заявил, что это является доказательством, что РФ не остановит свой террор на Украине. Он призвал "поставить на место террориста".

В то же время в России заявили, что они якобы "не причастны" к ситуации в Польше. Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Власти Польши начала рассматривать возможность активации статьи 4 Североатлантического договора. В ней говорится о проведении совместных консультаций по требованию одного из членов Альянса, который считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что в польском селе могла упасть ракета украинской ПВО. Он подчеркнул, что признаков преднамеренного нападения на страну нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета украинского ПВО. Украина также требует доступа к месту инцидента.

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