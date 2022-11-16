УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

НАТО считает слишком рискованным закрывать небо над Украиной – правительство Германии

16 ноября 2022, 16:23

Даже после инцидента с падением ракет в Польше в Альянсе не хотят закрывать небо над Украиной, потому что боятся развязывания войны НАТО с Россией.

НАТО, ракета
НАТО не хочет закрывать небо над Украиной, потому что боится развязывания войны с Россией/ Reuters, УНИАН

В Германии осудили ракетные атаки российских оккупантов по украинским территориям, которые привели к падению двух ракет в Польше. Однако ФРГ и дальше продолжает держаться мнения, что не нужно закрывать небо над Украиной.

Об этом заявил представитель пресс-службы федерального правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер во время брифинга в Берлине в среду, 16 ноября. Он отметил, якобы закрытие неба над Украиной может привести к эскалации конфликта и даже подтолкнуть к войне между НАТО и Россией, и что Альянс не хочет такого сценария.

"Создание бесполетной зоны создает риск прямого конфликта между НАТО и Россией, а все союзники разделяют мнение, что хотят не допустить дальнейшей эскалации войны в Украине", – заявил Бюхнер.

В то же время он отметил, якобы может быть пересмотрен вопрос предоставления Украине вооружения и оборудования, которое поможет накануне зимы восстановить энергосистему, поврежденную в результате российских ракетных атак.

Он подчеркнул, что потребности Украины в военной технике постоянно пересматриваются вместе с партнерами по Североатлантическому альянсу.

Представитель правительства Германии отметил, что проводится расследование инцидента с падением двух ракет на территории Польши. В то же время Бюхнер подчеркнул, что виновата в этом в первую очередь развязанная Россией война, поэтому вина лежит на Кремле.

"Проводится очень интенсивное расследование этого инцидента. Но уже сейчас можно констатировать: если бы не российская войны против Украины и вчерашняя масштабная ракетная атака по гражданским целям по всей территории Украины, этого инцидента не произошло бы", – заявил он.

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше раздался взрыв. По зерносушилке в польском селе Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной, ударили две ракеты. В результате удара погибли два человека. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Польше и заявил, что это является доказательством, что РФ не остановит свой террор на Украине. Он призвал "поставить на место террориста".

В то же время в России заявили, что они якобы "не причастны" к ситуации в Польше. Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Власти Польши начала рассматривать возможность активации статьи 4 Североатлантического договора. В ней говорится о проведении совместных консультаций по требованию одного из членов Альянса, который считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что в польском селе могла упасть ракета украинской ПВО. Он подчеркнул, что признаков преднамеренного нападения на страну нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета украинского ПВО. Украина также требует доступа к месту инцидента.

Читайте также:

война в Украине НАТО новости Польши новости Германии ракета вторжение России Польша Германия ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:23

НАТО считает слишком рискованным закрывать небо над Украиной – правительство Германии

16:08

В Украине продлили военное положение на три месяца: все подробностиВидео

15:58

Нападения на Польшу не было, Варшава пока не видит смысла запускать 4 статью НАТО – МоравецкийВидео

15:53

У Путина бесятся из-за реакции Польши на падение ракет: назвали заявления Варшавы "истерическими"Видео

15:51

Антон Wellboy потерял лучшую женщину, которую он встречалВидео

Реклама
15:38

"Это не вина Украины": в НАТО прокомментировали падение ракеты в ПольшеВидео

15:35

"Выбирайте выражения!": разъяренная Лариса Долина устроила скандал в КремлеВидео

15:31

Россияне потратили три ракеты на уничтожение ресторана в селе на ЗапорожьеФотоВидео

15:25

Что вы увидели первым: тест по картинке укажет на то, в чем вы нуждаетесь прямо сейчасВидео

15:12

"Воюют с грудными детьми и пенсионерами": Комаров показал разрушительный снаряд в доме под ХарьковомВидео

15:03

В оккупированном Геническе пропала известная коллаборантка

15:02

Ударила украинская ракета ПВО: Данилов потребовал доказательства у ПольшиВидео

14:45

Мир погрузился в новые пятьдесят оттенков беспокойствамнение

14:28

Белый налет на горшках с цветами: в чем причина и как с ним боротьсяВидео

14:24

Гороскоп на завтра 17 ноября: Раки будут думать о будущем, а Рыбы – нервничать

14:15

В Украину несется снежная буря: ударит мороз -10 и наметет сугробы снегаВидео

14:08

Опухший путинист Басков объяснил, что уложило его в больницу

14:08

"Где-то 2-3 дня, где-то две недели": в ОП рассказали, сколько будут ремонтировать энергетикуВидео

14:05

Экс-главе НБУ Шевченко не дали подготовиться к суду, он обвинил НАБУ и САП – СМИ

13:50

Некоторые люди боятся хранить вещи на спинке стула: в чем причина

Реклама
13:44

Ракета, которая упала в Польше, могла принадлежать украинской ПВО - ДудаВидео

13:42

Нежнейшая домашняя колбаса, от которой невозможно оторваться: божественный рецепт на Новый годВидео

13:23

Байден рассказал "Большой семерке" и НАТО, что ракета в Польше от украинской ПВО - ReutersВидео

13:18

Шольц: Первопричина ракетного удара по Польше - агрессивная война РФ

13:15

"Шею забыла сделать": 58-летняя Апина поразила внешним видом

13:10

"Застрелился из 4 пистолетов 5 раз": в России нашли мертвым ответственного за мобилизированных

12:57

Расцелованные в макушку: 5 женских имен, которых любит судьбаВидео

12:41

Обломки ракеты убили женщину возле могилы ее мужа: на Киевщине нашли жертву ракетной атакиВидео

12:35

"Нога опухла, кровь течет": Киркорову потребовалась помощь врачей

12:08

Нашли мертвой со следами ножевых ранений: в Италии жестоко убили 23-летнюю беженку из Украины

12:03

Все дураки, один он Харатьян: актер-путинист отправляет единственного сына на фронт пушечным мясом

11:42

Лидеры G20 в итоговом заявлении "большинством" осудили войну России против УкраиныВидео

11:09

Новый пакет помощи Украине: Швеция предоставит системы ПВО

11:05

"Чья бы ни была ракета, виновата в этом РФ": премьер Нидерландов обвинил Россию в ракетном ударе по ПольшеВидео

10:48

Боремся за "женское счастье": у спатифиллума пожелтели листья - что делатьВидео

10:29

"Это не имеет ничего общего с Россией": Эрдоган прокомментировал падение ракеты в Польше

10:19

Украинцев предупредили о сильных перебоях в энергоснабжении несколько дней: все деталиВидео

09:58

"Экономика РФ ляжет за один день": эксперт объяснил, как НАТО может ответить на удар по Польше

09:38

На территорию Польши упала ракета российского производства - МИД ПольшиВидео

09:25

Приметы на 17 ноября: главные 3 запрета, чтобы не попасть в неприятность всей семьеВидео

Реклама
09:15

Гороскоп на сегодня 16 ноября 2022: Весы будут лениться, а Козероги – учиться

09:13

Подразделения больше нет: ВСУ уничтожили батальон из "ЛНР"

09:13

РФ преднамеренно ударила ракетой по Польше: Жданов объяснил замысел Кремля

08:37

Россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины - ISW

08:28

Пока Тарзан не видит: Королёва показала, как развлекается в бане с молодым парнемВидео

07:47

"Это совсем смешно": Фейгин рассказал, как Путин принимал решение оставить ХерсонВидео

07:45

Какие джинсы носить после 50 лет: 5 простых правил, которые помогут выбрать идеальную модель

07:42

Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты по Польше из России

07:23

Украину накроет мокрый снег и мороз: синоптики объявили I уровень опасности и назвали датуВидео

07:09

Польша вероятно применит статью 4 устава НАТО из-за удара ракеты: что это значит

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять