В Украине продлили военное положение на три месяца: все подробности

Военное положение в Украине / РБК-Украина, ua.depositphotos.com

16 ноября Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации.

Как сообщается, военное положение и мобилизация будут действовать еще 90 дней до 19 февраля 2023 года.

"Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года", - написал депутат Ярослав Железняк.

Режим военного положения

Во время действия военного положения могут быть следующие запреты и ограничения на:

передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);

право на труд и предпринимательскую деятельность;

право на тайну переписки и телефонных разговоров;

право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;

проведение выборов и референдумов.

Военное положение в Украине

Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.

Напомним, 15 августа в Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября.

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