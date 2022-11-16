В Украине продлили военное положение на три месяца: все подробности

Законопроект о военном положении поддержали 294 депутатов, о мобилизации - 297.
16 ноября Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации.
Как сообщается, военное положение и мобилизация будут действовать еще 90 дней до 19 февраля 2023 года.
"Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года", - написал депутат Ярослав Железняк.
Режим военного положения
Во время действия военного положения могут быть следующие запреты и ограничения на:
- передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);
- право на труд и предпринимательскую деятельность;
- право на тайну переписки и телефонных разговоров;
- право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;
- проведение выборов и референдумов.
Военное положение в Украине
Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.
15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.
В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.
Напомним, 15 августа в Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября.
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