В Кремле назвали заявления Варшавы о падении двух ракет на их территории "истерическими"/ УНИАН

В Кремле назвали реакцию Польши на падение двух ракет на ее территории "абсолютно истерической".

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишут российские пропагандистские СМИ. К тому же в заявлениях Польши и других стран относительно этой ситуации он видит "русофобию".

Он отрицал причастность российской стороны к этому инциденту и набросился на Варшаву якобы из-за ее "несдержанных заявлений".

"Почему так случилось? Нужно, наверное, вопрос задать Варшаве и всё-таки попросить польских официальных лиц быть более сдержанными, сбалансированными и профессиональными в те моменты, когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах", – сказал представитель российского диктатора.

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше раздался взрыв. По зерносушилке в польском селе Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной, ударили две ракеты. В результате удара погибли два человека. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Польше и заявил, что это является доказательством, что РФ не остановит свой террор на Украине. Он призвал "поставить на место террориста".

В то же время в России заявили, что они якобы "не причастны" к ситуации в Польше. Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Власти Польши начали рассматривать возможность активации статьи 4 Североатлантического договора. В ней говорится о проведении совместных консультаций по требованию одного из членов Альянса, который считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что в польском селе могла упасть ракета украинской ПВО. Он подчеркнул, что признаков преднамеренного нападения на страну нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета украинской ПВО. Украина также требует доступа к месту инцидента.

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