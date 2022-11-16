Россияне потратили три ракеты на уничтожение ресторана в селе на Запорожье

Оккупанты выпустили три ракеты в ресторан в селе/ Telegram Старух

Российские захватчики во время ракетного удара по Запорожской области в ночь на 16 ноября потратили три дорогие ракеты на уничтожение придорожного ресторана.

Вражеские ракеты прилетели в заведение питания в одном из сел Запорожского района. Об этом рассказал глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Александр Старух.

Глава Запорожской ОВА пошутил, что оккупанты "сами не едят, и другим не дают".

"Зависть – вот основа российской агрессии к украинцам. Она была сотни лет назад, есть сейчас, будет и дальше. Им всё нравится в Украине, кроме украинцев. Земля, поля, дома и наша кухня. Сегодня около пяти "вторая армия мира" потратила три ракеты, чтобы разрушить придорожный ресторан в селе Запорожского района. Голодная сволочь. Сами не едят и другим не дают. Вот и есть их "великорусская национальная идея", – подчеркнул Старух.

Массированная ракетная атака по Украине 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, российские оккупанты массово атаковали Украину ракетами. Захватчики атаковали ракетами большое количество украинских регионов. Во многих областях прогремели взрывы. В некоторых городах после "прилетов" погас свет. Сообщалось, что оккупанты попали в три жилых дома в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это была самая массовая ракетная атака оккупантов.

"85 ракетных ударов выпущено по Украине, в наших городах, в большинстве своем по энергетической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется", – отметил президент.

Стало известно, что одну из жертв массированного ракетного удара по Украине 15 ноября нашли кладбища на Киевщине. Обломки российской ракеты убили 69-летнюю женщину, которая пришла на кладбище навестить своего умершего мужа.

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