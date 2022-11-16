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"Это не вина Украины": в НАТО прокомментировали падение ракеты в Польше

16 ноября 2022, 15:38

Столтенберг заявил, что ответственность за падение ракеты на территории Польши лежит на России.

Столтенберг
Украина не виновата в падении ракеты в Польше / Фото Reuters

Даже если на территории Польши упали украинские ракеты системы ПВО, то Украина не будет нести за это ответственность. Ведь в любом случае они вылетели, чтобы сбить российские ракеты, которыми оккупанты терроризируют украинцев. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

Он добавил, что во всем виновата Россия.

"Объясню: это не вина Украины. Россия несет конечную ответственность, продолжая свою незаконную войну против Украины", - сказал Столтенберг.

В НАТО добавили, что расследование взрыва продолжается, но по предварительным данным, причиной взрыва "была ракета украинской ПВО". Также сообщается, что нет доказательств того, что падение ракеты было результатом преднамеренной атаки и того, что РФ якобы готовится пойти войной против НАТО.

Падение ракеты в Польше

15 ноября Россия устроила масштабную ракетную атаку на Украину. Одна из ракет упала в Польше. Там прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию, реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".

Вместе с тем в РФ хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета украинского ПВО.

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