Польша вероятно применит статью 4 устава НАТО из-за удара ракеты: что это значит

США и западные союзники заявили, что проводят расследование инцидента в Польше / Reuters

Власти Польши начали рассматривать возможность активации статьи 4 Североатлантического договора. В ней говорится о проведении совместных консультаций по требованию одного из членов Альянса, который считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, сообщает Reuters.

"Минуту назад мы решили проверить, есть ли основания для запуска процедур по статье 4 Североатлантического договора", – заявил Мюллер.

Также, по его словам, Польша повышает боеготовность некоторых воинских частей. При этом спикер отказался отвечать на какие-либо вопросы об инциденте.

В то же время США и западные союзники заявили, что проводят расследование. На данный момент нет официального подтверждения о том, что взрыв в Польше произошел от российских ракет.

Отметим, согласно статье 4 учредительного договора НАТО, члены могут поднять любой вопрос, вызывающий обеспокоенность, особенно связанный с безопасностью любой страны-члена.

Как сообщал Главред, самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Информация по радиолокационным следам ракеты была предоставлена НАТО и Польше. Кто запустил ракету и откуда она была выпущена - не уточняется.

Ракетный удар по Польше

Россия нанесла ракетный удар по Польше 15 ноября. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию, реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".

Вместе с тем в РФ продолжают врать и хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Другие новости: