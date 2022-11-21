УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Другого способа нет": российский бизнесмен рассказал, как Украине следует реагировать на атаки РФ

21 ноября 2022, 13:50

Генштаб ВС РФ и ГРУ знают, что в Украине все еще недостаточно ракет ПВО, а потому РФ усиливает атаки, чтобы поскорее закончить с энергетической инфраструктурой.

ракетный удар, инфраструктура, Леонид Невзлин
Путин на поле боя проиграл, потому устраивает геноцид украинцев - Леонид Невзлин / Коллаж УНИАН, wikipedia.com

На поле боя Путин проиграл и уже не выиграет, но в Кремле прекрасно понимают, что за определённое время могут полностью разрушить энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин.

"Сейчас им хватит дней 7-10 для того, чтобы закончить с инфраструктурой. После этого такой интенсив им будет не нужен, да и ракет у них не так много – они нужны для боевых целей", - считает Невзлин.

И добавляет, что Генштаб ВС РФ и ГРУ знают, что в Украине все еще недостаточно ракет ПВО, а потому Россия усиливает атаки, чтобы в ближайшее время закончить с энергетической инфраструктурой и сильно усложнить жизнь украинцам.

"Эти атаки не против армии, а против народа – это такой гуманитарный геноцид украинского народа, который устроил Путин. Он совершенно естественный для этих людей. Более того, по моей информации, будут ещё и всякого рода провокации, которые РФ будет списывать на украинцев. Вплоть до того, что будут взрывать и бомбить больницы (включительно с детскими), в больших городах", - отметил Невзлин.

По словам Невзлина, даже если средства ПВО пойдут в Украину достаточных количествах, только ими террориста не остановить.

"Весь мир это знает, Израиль это знает. К сожалению, я не имею права рекомендовать что-либо ВСУ или Министерству обороны Украины, но в Израиле принято так – если враг наносит удар по инфраструктуре, это оборачивается ответным ударом по инфраструктуре врага. Мы их об этом предупреждаем, и если они не успевают или не хотят спасать людей, то враг несёт человеческие потери. Мне неприятно это говорить, но только в результате разрушения инфраструктуры на территории России и жертв среди гражданского населения Путина можно остановить от террористических атак – другого способа просто нет", - говорит российско-израильский предприниматель.

Невзлин также указывает, что в настоящее время Россия пытается получить ракеты от Северной Кореи усилиями "повара Путина" Евгения Пригожина.

"Сейчас усилия Пригожина направлены на то, чтобы получить их в Северной Корее. Я практически не сомневаюсь, что ему удастся это сделать, потому что Северная Корея – это такая страна-побратим, которая обязательно поможет Путину. И тогда ещё на приличное время, как минимум на пару месяцев, у них хватит ракет для того, чтобы наносить удары", - говорит Невзлин.

Как писал Главред, российские захватчики вечером 20 ноября ударили ракетой по 2-этажному многоквартирному дому в пгт. Шевченково Купянского района Харьковской области. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, захватчики разрушили ракетой торцевую стену дома, крышу и четыре квартиры рядом.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Международной организации Франкофонии заявил, что российские войска выпустили по Украине более 4700 тысяч ракет за 270 дней полномасштабной войны.

Ракетные обстрелы Украины - новости:

война в Украине ракетный удар Леонид Невзлин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:37

Пропутинская "Красная шапочка" Поплавская сплавила старшего сына на войну в Украине

14:34

Люди вымачивают картошку в воде перед обжаркой: получается совсем другой вкусВидео

14:34

США помогут: в Пентагоне спрогнозировали вероятность зимнего наступления ВСУВидео

14:21

Дугина и Соловьева могут убить в ближайшее время, потому что "распустили языки" – политологВидео

14:03

Маленький лев: жена Бориса Джонсона показала редкое фото их лохматого двухлетнего сына

Реклама
13:59

В ответ Ирану и России: Израиль может дать Украине высокотехнологичные ракетыВидео

13:59

Запасы оружия в НАТО заканчиваются: Столтенберг сделал тревожное заявлениеВидео

13:50

"Другого способа нет": российский бизнесмен рассказал, как Украине следует реагировать на атаки РФВидео

13:26

Не против Зеленского: у Путина заявили, что не хотят менять власть в УкраинеВидео

13:11

Три мощных взрыва: ВСУ разгромили военную базу оккупантов под МелитополемВидео

13:01

Снег сменится дождями и начнутся морозы: в Украину идет лютое ненастьеВидео

12:53

Польша планирует перебросить новые системы ПВО Patriot к границе с УкраинойВидео

12:34

Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Херсоне и ранили людей: что известноВидео

12:27

Favbet Foundation передал военным медикам спецавтомобиль Opel Vivaro

12:17

В Киеве ввели аварийные отключения света, графики не действуют

11:48

Олег Скрипка пожалел россиян и рассказал, почему им сложнее, чем украинцамВидео

11:33

"Выезжать из страны точно никуда не надо": в ОП сделали заявление о возможном блэкаутеВидео

10:57

В РФ решили казнить ротного оккупантов, подразделение которого разбили ВСУ – правозащитникВидео

10:53

Оккупанты ракетой С-300 разнесли многоквартирный дом на Харьковщине: есть погибшие

10:42

"Для Путина это кранты": Соскин рассказал, как Китай одним решением может поставить РФ на колениВидео

Реклама
10:20

Михайлов день 2022: приметы, традиции и запреты

10:03

Мощный пожар после "прилета": в Макеевке взорвали нефтебазу оккупантов РФВидео

09:48

1xBet под санкции: КРАИЛ собирает необходимую информацию для представления в СНБО

09:30

"Выкосил всех под корень": Путина в РФ некому "убрать" – СоскинВидео

09:16

"Вдове "посочувствовать" не получится": в Украине ликвидировали топ-офицера элитных десантников РФ

08:57

"Я лох года": российскую телеведущую, которая поддержала войну в Украине, развели на деньги

08:57

Как распушить пуховик после долгого хранения: 3 эффективных способа от опытных хозяек

08:45

Россия начнет сама делать "мопеды": что делатьмнение

08:17

Путин и Минобороны РФ потеряли доверие россиян, диктатор ищет поддержки у блогеров – ISWВидео

08:00

Путин прекратит террористические атаки, если Украина начнет бить по РФ – НевзлинВидео

07:44

ВСУ ударили по колонне оккупантов в Сиротино на Луганщине – ГенштабВидео

07:42

В Укрэнерго готовятся к возможному полному отключению светаВидео

07:00

Гороскоп на неделю 21-27 ноября 2022: неопределенность для Овнов и брак для Тельцов

06:53

ВСУ ликвидировали "боевого бомжа" из ЧВК Вагнер

06:36

"Так можно потерять всю страну": в правительстве РФ пытаются достучаться к Путину - СоскинВидео

06:25

Почему Байден до сих пор не прибил Путина лопатой, как крысу в углумнение

06:00

Гороскоп таро на неделю 21-27 ноября 2022: Овнам придется начать новое дело, а Козерогам – страдать

05:00

Женский гороскоп на неделю 21-27 ноября 2022: Близнецам – опасности, а Рыбам – борьба

04:20

Что делать, если кофе горчит и как смягчить вкус ароматного напитка

03:20

Гороскоп на декабрь 2022 для Тельцов: везение, выздоровление и хорошие новостиВидео

Реклама
03:20

Потрясный салат на Новый год из 6 самых простых ингредиентов, которые есть у каждого: простой рецептВидео

02:37

"Без комментариев": Волочкова в прозрачном засветила лишнее

02:03

Молодая жена Сергея Тигипко похвасталась сочным бюстом в прозрачном корсетеВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, стоит ли опасаться переброса русских войск из-под Херсона на ДонбассВидео

00:51

Приметы на 21 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы успех привлечьВидео

20 ноября, воскресенье
23:52

Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнатьВидео

23:37

Невеста Роналду огорошила фанатов внешним видом и засветила пышный бюстВидео

23:09

"Сборище дровосеков": сборная России по футболу опозорилась в "позорном матче"Видео

22:33

Как сделать свечу дома из соли, зубочисток и масла: всё невероятно простоВидео

22:27

Россия выпустила более 4700 ракет по Украине: Зеленский просит остановить террорВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зима
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять