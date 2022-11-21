"Другого способа нет": российский бизнесмен рассказал, как Украине следует реагировать на атаки РФ

Путин на поле боя проиграл, потому устраивает геноцид украинцев - Леонид Невзлин / Коллаж УНИАН, wikipedia.com

На поле боя Путин проиграл и уже не выиграет, но в Кремле прекрасно понимают, что за определённое время могут полностью разрушить энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин.

"Сейчас им хватит дней 7-10 для того, чтобы закончить с инфраструктурой. После этого такой интенсив им будет не нужен, да и ракет у них не так много – они нужны для боевых целей", - считает Невзлин.

И добавляет, что Генштаб ВС РФ и ГРУ знают, что в Украине все еще недостаточно ракет ПВО, а потому Россия усиливает атаки, чтобы в ближайшее время закончить с энергетической инфраструктурой и сильно усложнить жизнь украинцам.

"Эти атаки не против армии, а против народа – это такой гуманитарный геноцид украинского народа, который устроил Путин. Он совершенно естественный для этих людей. Более того, по моей информации, будут ещё и всякого рода провокации, которые РФ будет списывать на украинцев. Вплоть до того, что будут взрывать и бомбить больницы (включительно с детскими), в больших городах", - отметил Невзлин.

По словам Невзлина, даже если средства ПВО пойдут в Украину достаточных количествах, только ими террориста не остановить.

"Весь мир это знает, Израиль это знает. К сожалению, я не имею права рекомендовать что-либо ВСУ или Министерству обороны Украины, но в Израиле принято так – если враг наносит удар по инфраструктуре, это оборачивается ответным ударом по инфраструктуре врага. Мы их об этом предупреждаем, и если они не успевают или не хотят спасать людей, то враг несёт человеческие потери. Мне неприятно это говорить, но только в результате разрушения инфраструктуры на территории России и жертв среди гражданского населения Путина можно остановить от террористических атак – другого способа просто нет", - говорит российско-израильский предприниматель.

Невзлин также указывает, что в настоящее время Россия пытается получить ракеты от Северной Кореи усилиями "повара Путина" Евгения Пригожина.

"Сейчас усилия Пригожина направлены на то, чтобы получить их в Северной Корее. Я практически не сомневаюсь, что ему удастся это сделать, потому что Северная Корея – это такая страна-побратим, которая обязательно поможет Путину. И тогда ещё на приличное время, как минимум на пару месяцев, у них хватит ракет для того, чтобы наносить удары", - говорит Невзлин.

Как писал Главред, российские захватчики вечером 20 ноября ударили ракетой по 2-этажному многоквартирному дому в пгт. Шевченково Купянского района Харьковской области. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, захватчики разрушили ракетой торцевую стену дома, крышу и четыре квартиры рядом.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Международной организации Франкофонии заявил, что российские войска выпустили по Украине более 4700 тысяч ракет за 270 дней полномасштабной войны.

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