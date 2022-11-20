УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия выпустила более 4700 ракет по Украине: Зеленский просит остановить террор

20 ноября 2022, 22:27

Президент Украины подчеркивает, что возвращение мира возможно, но не с террором.

Владимир Зеленский, украинские военные, ВСУ
Владимир Зеленский / Офис президента Украины, 10-я горно-штурмовая бригада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска выпустили по Украине более 4500 тысяч ракет.

Такое заявление президент сделал в обращении к участникам Международной организации Франкофонии

"Обратился к участникам Международной организации Франкофонии. Россия применила более 4700 ракет за 270 дней полномасштабной войны. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны", - сказал Зеленский.

По его словам, мы должны остановить российскую агрессию. Возвращение мира возможно. Но оно возможно тогда, когда каждый в мире понимает, что никто не заслуживает ни одного дня террора.

Ракетная атака на Украину

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, запустив много ракет. В Киеве попали в три жилых дома.

После массовой ракетной атаки половина Украины осталась без света.

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что результатов от них "не так много". Игнат убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:09

"Сборище дровосеков": сборная России по футболу опозорилась в "позорном матче"

22:33

Как сделать свечу дома из соли, зубочисток и масла: всё невероятно простоВидео

22:27

Россия выпустила более 4700 ракет по Украине: Зеленский просит остановить террорВидео

22:10

Голос країни-12 Грандиозный суперфинал: кто выиграл в 12 сезоне лучшего вокального шоу страныВидео

22:00

Зеленский назвал направления, где ВСУ продвигаются и ведут наступлениеВидео

Реклама
21:57

Россия должна выполнить условия Украины: Подоляк назвал 3 шага для начала переговоровВидео

21:16

Звезда Марвел делает паузу в карьере из-за неизлечимой болезни

21:06

Вкуснее станут в 10 раз: почему никогда нельзя бросать пельмени из морозилки сразу в кипятокВидео

20:58

Леонардо Ди Каприо застали на свидании с юной супермоделью

20:26

Путин может снова угрожать Украине ядерным оружием, если ВСУ продолжат побеждать – ПентагонВидео

20:15

Риши Сунак и его бульдожья хваткамнение

20:11

"Никакой он не патриот России": рыдающего Баскова вывели на чистую воду и опозорилиВидео

19:58

Где я об электричестве уже никто и не вспоминаетмнение

19:10

Перед употреблением люди кладут хурму в холодильник: в чем "фишка"

19:07

Вывод войск из Украины в обмен на переговоры: у Зеленского поставили России условие по диалогу

18:52

Леся Никитюк честно призналась, почему она не замужем в свои 35 лет

18:51

"К концу ноября начнется большая битва": астрологи предупредили украинцев и назвали опасные датыВидео

18:09

Армия Украины будет освобождать Крым, военная кампания состоится – ЕрмакВидео

17:59

Жена Остапчука высказалась о расставании: "Лучше отпустить человека, который хочет жить без меня"

17:50

День работников сельского хозяйства: открытки, солнечные поздравления своими словами и в стихах

Реклама
17:48

"Деликатес" становится доступным: в Украине упали цены на яйцаВидео

17:27

"У меня появился животик": невестка-стриптизерша Королёвой заговорила о беременности

17:18

"Россия понимает только силу": замглавы МИД Мельник призвал Шольца поставить Путину ультиматумВидео

17:13

Как убрать неприятный запах от мусорного ведра: спасет один "кухонный" ингредиент

17:10

Приметы на 21 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы успех привлечьВидео

17:06

5 вещей, которые нельзя делать с кошкой

16:59

Снежный циклон атакует Украину: синоптики ошарашили прогнозом на неделюВидео

16:58

Как распознать жадного мужчину: ТОП-5 очевидных признаков на первом свидании

16:40

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре: где смотреть и календарь турнира

16:36

Украина может вступить в ЕС, даже если война с Россией затянется – вице-премьерВидео

15:56

Войну РФ против Украины поддерживают 75% россиян – ГУР

15:55

Россия перебрасывает войска с юга на восток Украины: в ВСУ оценили риски масштабного наступленияВидео

15:43

Потрясный салат на Новый год из 6 самых простых ингредиентов, которые есть у каждого: простой рецептВидео

15:38

Военные РФ могут сами взорвать Крымский мост при отступлении из Крыма - экспертВидео

15:12

Разразился угрозами из-за Крыма: Медведев собрался "возвращать" Киев России

14:59

Как скрыть отросшие корни волос: 5 беспроигрышных лайфхаков для любых цветов

14:58

"Форма была в крови побратимов": украинский актер-фронтовик рассказал о жестоком бое на ВостокеВидео

14:21

РФ хочет вовлечь Беларусь в войну с Украиной терактами, в том числе на атомной станции - ГУРВидео

14:12

"Переговоры с Москвой были бы капитуляцией": на Банковой ответили на мирные инициативы

13:49

Украина получила французские системы ПВО Crotale - министр обороны ФранцииВидео

Реклама
13:48

Как избавиться от черной плесени, пока она не оккупировала все в квартиреВидео

13:16

Розовую воду не заменит ни одно удобрение: как поливать комнатные растения марганцовкойВидео

13:08

Психологическая травма родом из детства: 6 признаков, что вы выросли в токсичной семье

13:05

11-летний сын Стоцкой, который был похож на Киркорова, уже стал копией певца

13:00

"У нее скачет биполярочка": Приходько высмеяла Лободу, которая назвала себя украинской артисткойВидео

12:19

Всемирный день ребенка: открытки, картинки и милые поздравления

12:13

Путину придется договариваться с Пригожиным ради сохранения власти – NewsweekВидео

11:35

Попытаются захватить Донбасс и Запорожскую область: в ВСУ назвали вероятные планы армии РФВидео

11:29

"Собрал 2000 классов": новость о смерти оккупанта стала хитом в России

11:25

Мощные слова на удачу: как говорить с Фортуной, чтобы ее ответы делали вас счастливыми

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять