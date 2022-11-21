Путин прекратит террористические атаки, если Украина начнет бить по РФ – Невзлин

Украина может заставить Путина прекратить атаки только ударами по РФ - Леонид Невзлин / Коллаж УНИАН, сайт Кремля, wikipedia.org

​​Россия продолжает массированные ракетные атаки по украинской энергетической и газовой инфраструктуре, в результате которых удары приходятся не только по Украине, но и задевают соседние страны. В частности, вследствие недавней атаки России одна из ракет упала на территории Польши, из-за чего там погибли двое людей.

При этом российское руководство не скрывает, что основной мотив этих атак - принуждение официального Киева к переговорам с Кремлем. В частности, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, ракетные атаки - это "последствия нежелания украинской стороны решать проблему".

В интервью Главреду российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин рассказал о том, как долго Россия будет продолжать атаки по украинской инфраструктуре, могла ли Россия намеренно ударить ракетами по Польше, готово ли окружение Путина к его отстранению от власти и кто может стать его преемником, когда может закончиться война в Украине и приведет ли проигрыш Путина к бунтам внутри РФ.

Хотела бы начать с ракетных атак, которые недавно произошли. Какова цель ракетных атак по Украине на данный момент - просто уничтожить инфраструктуру или есть еще некий политический контекст?

Мне кажется, что уничтожение энергетической инфраструктуры является очень практическим контекстом, куда уж практичнее. На поле боя Путин проиграл и уже не выиграет, но он [собирательный Путин] прекрасно понимает, что за определённое время может разрушить энергетическую инфраструктуру до самого конца. Я думаю, что дней за 10 таких бомбёжек они, к сожалению, с этим справятся, извините за плохие прогнозы. Дело в том, что сейчас в Украине недостаточно ракет ПВО – поставки идут, но они не успевают за необходимостью расхода средств. Генштаб России и ГРУ об этом знают, поэтому сейчас они усиливают атаки, чтобы в ближайшее время закончить с энергетической инфраструктурой и сильно усложнить жизнь украинцам. В общем-то, эти атаки не против армии, а против народа – это такой гуманитарный геноцид украинского народа, который устроил Путин. Он совершенно естественный для этих людей.

Более того, по моей информации, будут ещё и всякого рода провокации, которые РФ будет списывать на украинцев. Вплоть до того, что будут взрывать и бомбить больницы (включительно с детскими), в больших городах. К этому, наверное, невозможно подготовиться, но надо иметь в виду, что впереди нас ждут ещё и такие штуки. То есть они будут продолжать усложнять жизнь людей, и когда они с этим закончит (в зависимости от того, сколько у них ещё ракет), они могут обратить их и против населения. Потому в смысле разрушение мой прогноз пока негативный, и даже если средства ПВО пойдут в Украину достаточных количествах, одними средствами ПВО террориста не остановишь. Весь мир это знает, Израиль это знает. К сожалению, я не имею права рекомендовать что-либо ВСУ или Министерству обороны Украины, но в Израиле принято так – если враг наносит удар по инфраструктуре, это оборачивается ответным ударом по инфраструктуре врага. Мы их об этом предупреждаем, и если они не успевают или не хотят спасать людей, то враг несёт человеческие потери. Мне неприятно это говорить, но только в результате разрушения инфраструктуры на территории России и жертв среди гражданского населения Путина можно остановить от террористических атак – другого способа просто нет.

Как долго в таком случае могут продолжаться эти атаки? Насколько у России огромен запас ракет, которые они выпускают по Украине?

На мой взгляд, сейчас им хватит дней 7-10 для того, чтобы закончить с инфраструктурой. После такой интенсив им будет не нужен, да и ракет у них не так много – они нужны для боевых целей. В том числе, как я и говорил, для гражданских. Но, тем не менее, некие ракеты у них еще есть и некоторые они пытаются получить. Вы знаете, что они получили ракеты в Иране усилиями Евгения Пригожина (как оказалось впоследствии), а сейчас усилия Пригожина направлены на то, чтобы получить их в Северной Корее. Я практически не сомневаюсь, что ему удастся это сделать, потому что Северная Корея – это такая страна-побратим, который обязательно поможет Путину. И тогда ещё на приличное время, как минимум на пару месяцев, у них хватит ракет для того, чтобы наносить удары. Но, с другой стороны, нам хватит времени для того, чтобы наносить встречные удары, получать больше серьезного оружия и переходить на территории Российской Федерации. Чтобы наносить им вред не только по мелким объектам инфраструктуры, но и по крупным объектам, что испортит жизнь населения в регионах РФ. Не настолько сильно, как Россия уже испортила в Украине, но ощутимо. И Путин почувствует это на себе.

А Украина может пойти на это сейчас, с учетом того, что ей не хватает ракет для того, чтобы сбивать их на своей территории? Может ли она, по-вашему, наносить удары по российской территории, потому что складывается впечатление, что это некое табу.

Вы связали это с ПВО, но тут как раз наоборот - чем меньше ракет ПВО, тем больше надо наступать. У Украины уже есть полученное вооружение, которая достает достаточно глубоко до Российской Федерации, и будет получено ещё.

Табу, конечно, есть – оно связано с переговорами с американцами, которые мешают это делать. Но, с другой стороны, поскольку они не могут защитить Украину, они будут вынуждены согласиться с тем, что Украине придётся это делать. Это [удары по территории России] – вопрос политической воли украинского руководства. Потому что если говорить с точки зрения морали и нравственности, если Украина будет бомбить Москву, поднимется страшный визг, но никто не сможет обвинить Украину в том, что она не имела на это права. Ведь тогда она бы отвечала на агрессию, а не была агрессором сама. Поэтому, для начала, нужно заходить на российскую территорию с бомбёжками и дать россиянам почувствовать то, что чувствуют украинцы сегодня.

Еще хотела у вас уточнить по поводу недавнего инцидента в Польше, который произошёл после ракетной атаки. Как вы считаете, могла ли иметь место намеренная атака России на Польшу?

Я считаю, что намеренной провокации со стороны России в отношении Польши быть не должно было, потому что они боятся рядом заступить на территорию НАТО. И тот визг, который подняли россияне, говоря, что это не они, доказывает то, что они испугались. Я не исключаю, что это обломки ракеты ПВО или ракеты С-300, которые русские сами запустили туда. Но это невозможно определить, потому что все эти ракеты делаются в России, – как те, которые использует Украина, так и те, что использует РФ. Что бы это ни было, вина лежит на России, ведь если не было бы этого нападения на Украину, то не нужно было бы и ничего отражать ПВО. Поэтому даже если это обломки украинской ракеты С-300 российского производства, то виновата в этом Россия, и наказана должна быть именно она. А НАТО как минимум не должно было так быстро отбегать и радоваться, что не нужно вступать в конфликт с Россией - по-моему, то, как все стали быстро забирать свои громкие слова обратно, выглядело достаточно нелепо. Вместо этого она должна была сделать максимум для того, чтобы защитить Украину и себя.

В этом смысле мне понравилось заявление Зеленского о необходимости допуска специалистов из Украины для идентификации ракеты. Я считаю, что специалистов из России тоже нужно допустить, поскольку если это будет публичное действие, с участием экспертов из стран НАТО, Украины, России и, возможно, третьих стран, то это будет наиболее точная экспертиза, которую нельзя будет умолчать и списать вину за произошедшее на кого-то одного – Украину или Россию.

Что ещё нужно сделать, так это защитить воздушное пространство над Украиной. НАТО расценивает это как вступление в войну. Но я считаю, что это нужно было сделать с первых дней, и того, до чего мы дошли сейчас, не произошло бы. Ведь и сейчас происходит много разного, что также можно расценить как вступление в войну. Поэтому защита неба является более формальной историей, чем это изображают американцы и европейцы. У поляков прозвучало менее тяжелое, но более рациональное и простое для них решение – защитить небо в пограничных со странами НАТО зонах Украины (скажем, в 100 км от границы). Это, на самом деле, довольно большой периметр Украины, по которому русские не смогут стрелять, иначе их самолёты и ракеты будут уничтожены.

Учитывая реакцию Запада, какими могут дальнейшие последствия этого удара - как это может использовать Россия? Ведь она увидела, что серьезной реакции не было.

Поскольку мы считаем, что с точки зрения России это была случайность, то это не та провокация, который они хотели прощупать НАТО. Но так случилось, что прощупали. Естественно, если ничего не произойдёт в результате польского инцидента и России не будут предъявлены серьезные счета в военном или экономическом смысле, то она будет и дальше пробивать границы. Потому что все бандиты и террористы всегда ведут себя одинаково - они щупают размер границы и если здесь их бьют, то дальше не идут. С 24 февраля мы играем в эту игру – даем Путину идти дальше и вынимаем из него силы и средства за счёт жизней украинского народа. В милитаристском смысле, его в достаточной степени уже обескровили и лишили какой-либо надежды на победу, но при этом мы не производим таких наступательных действий, которые бы отбили у него охоту идти дальше. Мы каждый раз отвечаем на предыдущее нападение террористов. Будет ли это изменено? Обязательно будет. И даже если НАТО вступит в войну (как бы они этого не хотели), я не понимаю, зачем до этого доводить. То есть зачем это делать, если видно, что Путину страшно, он не уверен и хочет переговоров. Ему не стоит уступать ни одной позиции в переговорах, но переговоры с ним все же нужно вести. Владимир Зеленский действительно стал лидером демократического мира, и его предложение об открытых переговорах – это то, что сейчас нужно. Реакция Пескова не была особо растиражирована, но в Кремле сразу завизжали, что переговоры открытыми не бывают. Но это у воров и террористов они не бывают открытыми – если Зеленский готов выложить все карты на стол, то и России тоже придётся открыто отвечать. А все их кулуарные эрдоганы, абрамовичи и прочие, возможно, и могут быть полезны, например, в поставках зерна или обмене пленными, но здесь идет речь о судьбе Украины. Она решается или на поле боя, или в переговорах о том, как Россия уходит, отдает все территории и выплачивает репарации. То есть или капитуляция, или поражение.

Кстати, о поражениях. История с выходом российских войск из Херсона - насколько она скажется на позициях Путина внутри России?

Она уже сказалась. Та поддержка, которую получал Путин от патриотической, военкоровской, пропагандистской и подобного рода публики, резко спала. И даже на экранах телевизоров видно, что некоторые пропагандисты ищут оправдания, а некоторые – ответа на вопрос о том, что Россия будет делать дальше. То, что они проигрывают войну, после Херсона стало общим местом. И, без сомнения, пока Путин будет на это отвечать только террористическими актами – он настраивает народ против украинцев и делает из людей ещё больше скотов и зверей, которые радуются гибели людей или тому, что украинца эти будет холодно зимой – это абсолютно не повышает его рейтинг. Это действия не политика, а военного преступника и террориста, и народ их все время одобрять не будет.

Поэтому единственный путь сейчас – продолжать победы на поле боя, наносить России такие удары (ВСУ показали, что могут это делать), после которых рейтинг Путина будет падать очень быстро.

А если его рейтинг будет падать, то готово ли окружение Путина отстранять его от власти каким-либо образом?

Вы очень точно задали вопрос. Если вы спросите, готовы ли сегодня, то я скажу, что, наверное, нет. Если же мы говорим о том, что рейтинг Путина сильно упал, и он стал "хромой уткой", а патриоты, журналисты и блогеры имеют сомнения в качествах Путина, то, естественно, идея его отстранения от власти заживёт, как и все в России, очень быстро. Ведь дело не в выборах, а в поддержке населения. Риск для него огромный, как бы он не защищался, потому что вместо опоры он может стать врагом для всей путинской элиты.

Каковы ваши прогнозы относительно того, как скоро это может произойти? То есть когда может запуститься процесс, когда Путина хотя бы задумаются отстранять от власти?

Если бы я был Залужным, Байденом, Зеленским, то я бы точнее ответил на этот вопрос. Потому что все зависит от времени и силы наступательных операций украинской армии. Но, по моим ощущениям, что бы Путин не делал с населением и энергетикой, армия Украины готовится к дальнейшему наступлению. Оружие для наступления она получает и будет получать. Я не знаю, кто сегодня может в конечном итоге начать шантажировать Украину отсутствием поставок оружия, если она, скажем, не начнёт переговоры, исключив оттуда Крым или ещё что-нибудь - всё это зависит от военных успехов. Я понимаю, почему русские никогда не захотят публичных переговоров. Потому что внутри них придётся опубликовать секретную часть о личных гарантиях Путину и его близким в случае окончания войны в пользу Украины. Ведь этот человек по своим понятиям хочет получить обязательства, что ему и его близким не будут мстить. Цена всем этим договорённостям – ноль, они не так делаются, но, тем не менее, так устроены эти мафиози. Если бы Путину, а также некоторым членам его семьи, заранее обеспечили неприкосновенность и неподсудность, то можно было бы это закончить и быстрее. Потому что ему сегодня ужасно страшно.

Если говорить о территориях, которые Россия оккупировала в Украине, есть ли у Путина механизмы их удержать, с учётом того, что ВСУ собирается продолжать контрнаступление?

В Кремле, надо отдать им должное, подготовились и оказывают максимум возможного давления. Потому что то, что они делают, создает проблемы с энергетикой и с ценами в Европе, отчасти в Америке, невыносимые условия жизни в Украине, плохие условия жизни в восточной Европе, не говоря уже о самой России (но это их проблемы). Они стремятся к тому, чтобы зимой был хаос, митинги, забастовки, отключения и так далее. Мы ещё этот период не прошли, и если в ходе этого периода Украина, в которой я более уверен, и Запад, в котором я менее уверен, выстоят и не начнут всерьёз давить на Украину – мол, договаривайтесь с Россией, или мы ничего не поставляем - то это будет серьезная история. И то, я думаю, что сломать волю украинцев и Зеленского не получится – это будет преступлением.

Поэтому Путин сделал максимум, ничего нового он придумать не может. Как я уже говорил, сейчас он хочет закончить с инфраструктурой Украины, возможно, с объектами гражданской инфраструктуры, путями поставок гуманитарной и негуманитарной помощи Украине попадут под удар (но это не так просто), недостаток энергетики в Европе, экономический кризис и рецессия, которая началась - нестабильность на рынке газа, рост цен - это все механизмы, которые у него есть. И он их уже задействовал. Поэтому надо эту зиму пережить, а лучше за это время победить.

Вопрос Крыма, потому что его периодически пытаются вынести за скобки. Как быть с Крымом в таком случае - будет ли Путин настаивать со своей стороны на том, чтобы оставить его за Россией?

Путин не может представить себе ситуацию, при которой Крым он не оставляет за Россией. Потому что, скорее всего это будет концом Путина, ведь когда он уже был внизу рейтинга, именно Крым сделал его героем этой убогой нации. Потому Путин будет упираться. А поскольку, в отличие от американцев и всех остальных, мы едины в том, что Россия будет без Путина (а желательно ещё и без центра в Москве), то нам вынесение Крыма за рамки переговоров в каком-либо смысле невыгодно, вредно и опасно. Поэтому с Крымом, поскольку это всеми признанная территория Украины, нужно поступать точно так же, как с Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областями. А именно - возвращать их Украине, и уж она сама будет разбираться, что ей делать с людьми и территориями. Поэтому вопрос Крыма я считаю принципиальным именно в том смысле, что его надо забирать любой ценой. Как – это тоже не бином Ньютона, это и без меня знают и американское, и европейское, и украинское руководство.

Насколько сейчас велика вероятность возврата Крыма, а не только территорий материковой части Украины?

Это возможно только в том случае, если Россия не сможет его удержать. Ровно это я и имел в виду предыдущей фразой. Сами отдавать россияне его не будут, но забрать Крым военно-экономическими методами можно в течение достаточно короткого срока. Если бы не было войны, то я бы, скорее всего, отнёсся к этому критически, потому что для этого нужны были бы переговоры. Но когда идёт война, Крым можно (и нужно) забрать на поле боя. Как и все остальные территории.

Хотела бы у вас уточнить. Вы чуть ранее упоминали тему переговоров и того, что Зеленский предложил проводить их открыто. От чего может зависеть проведение переговоров на данном этапе? Понятно, что России они сейчас нужны, но Украине, пока не будут выполнены условия - нет. Позиции разные. Как скоро в таком случае могут начаться переговоры?

Я думаю, что мы уже прошли через критический период, когда Салливан и Бернс (советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Уильям Бернс. - Главред) могли выкрутить руки Зеленскому поставками вооружения, если тот не убирает Крым из переговоров и не откладывает этого на долгий срок. Потому что сейчас, после того как мы узнали, что Конгресс США с неким преимуществом стал республиканским, и те люди, которые придут в Конгрессе США к руководству комитетов и комиссий – нормальные республиканцы, которые стоят на наших позициях, антипутинских и проукраинских, то Байдену и его людям будет очень трудно ставить Крым в условия. Здесь Зеленский 1000 раз прав - нужна только публичность, потому что и Конгресс, и Сенат поддержит и то, что Крым должен быть отдан Украине, и то, что нужно увеличивать и улучшать качество поставляемых вооружений до полной победы. Поэтому я считаю, что риски ещё есть – стараться ещё будут, но я не думаю, что Салливан, Бернс и Байден будут действовать во вред себе. В конце концов, американский народ согласен с Сенатом и Конгрессом (и опросы это показывают), да и авторитет Зеленского там сейчас выше, чем Байдена или Трампа, для того, чтобы не дать загнать себя в эту ситуацию.

Учитывая то, что главное условие Зеленского – полный вывод войск России с территории Украины, то при каких условиях Путин может на это пойти? Есть ли какой-то момент, когда его могут к этому принудить?

В Херсоне у Путина было несколько вариантов. Первый – почти вся группировка (а это около 20 000 человек) уничтожается, часть берётся в плен. Второй – почти вся группировка сдаётся, часть уничтожается. Третий (и здесь было очевидно посредничество американцев) – российские войска как можно спокойнее уходят. Но, естественно, террористы не могут не нагадить перед уходом. Поэтому они нагадили с энергетикой и со всем остальным, потому Херсон в этом смысле сейчас в худшем положении, чем даже Харьков. Вышло так, что военные, которые вышли из Херсона, и жизнь сохранили, и можно расследовать их преступления - то есть все стороны в выгоде. Поэтому и сейчас нужно создать такую ситуацию, чтобы Путину было выгоднее отвести войска, чем они попадут в "котёл" для плена или уничтожения. Поскольку Залужный, как я вижу, мастер таких операций, то я думаю что заготовки таких операций уже есть, и нужно продолжать наступательные действия, если на это есть возможности и ресурс. Интеллект, без сомнения, есть.

Я бы хотела вернуться к внутренней российской кухне. Эта история с ЧВК "Вагнер" и публичной казнью Евгения Нужина - как к такому относится нынешнее российское население? Насколько оно готово с таким мириться, ведь складывается впечатление, что Кремль всячески пытается замять эту историю со своей стороны.

Я не могу судить изнутри, потому что я 20 лет там не живу, но я продолжаю иметь там большое количество друзей и сижу в русском интернете. Я со многими говорил на эту тему, и это произвело ужасное впечатление. И мне кажется, что это первое впечатление организовал без сомнения Пригожин, который подтвердил это как типичное убийство предателя в ЧВК "Вагнер". Это было сделано специально – это рассчитанная пиар-комбинация Пригожина и его людей, проявление той самой дикой мафиозной жестокости, потому что "Вагнер" и всё, что вокруг, могло возникнуть только в мафиозном сообществе не менее мафиозного государства. И превращение людей, как они сами говорят, в "опущенных" приведёт к тому, что они будут бояться всего, видя такую жестокость. Они [российская власть] достигли этого эффекта – у части людей это вызвало негативные ощущения, из-за чего произошёл всплеск эмиграции. Не такой, конечно, как при мобилизации, но люди снова побежали, пока ещё можно оттуда убежать. А потом, естественно, это было переброшено на украинцев, ЦРУ, после чего Пригожин уже стал заявлять о том, что "это не мы". Поэтому дальше будет обычный русский мафиозный пиар, из которого никому ничего не понятно. И в этом смысле они мастера, так как умудряются контрпропагандой запутать людей и в мире, и в Украине. Но я думаю, что это сработало хорошо на ту часть населения, которую мы предполагаем как активную, где бы она не находилась – внутри России или за её пределами. Но в длинную – это ещё одно накопление протестного потенциала для революции, бунта против этого режима. Потому что этот режим с жизнью людей несовместим.

А вообще, как вы расцениваете момент выхода россиян на бунты или какие-либо массовые протесты?

Пока я такого момента не вижу - репрессивная машина, выстроенная Путиным, настолько сильна, что основные протесты, которые имеют значение (это, в первую очередь, в Москве, Питере и ещё нескольких крупных городах РФ), пока находятся под контролем. Несмотря на "похоронки", бунты матерей на окраинах – Кавказе, Якутии, Бурятии - Кремль со всем этим пока может справиться. Но на экологической теме ранее были истории, когда люди уходили в партизаны – тогда ещё власть была не готова их убивать, хотя уже тогда начинали разрушать лагеря и так далее. Если население России от всего происходящего озлобится настолько, что бросит работу, будет уходить в лес, перекрывать дороги, взрывать трубопроводы и железные дороги, и это станет системным явлением, то тогда начнётся настоящий бунт. И тогда в Москве возникнет революционная ситуация, которая усилится при усилиях регионов, Украины и Запада - при таком стечении обстоятельств бунт возможен в течение близкого времени. Скажем, в течение года.

На почве чего это может произойти - мобилизации, например, или есть какой-то иной процесс, из-за которого все может вспыхнуть?

Сегодня (запись разговора происходила 17 ноября. - Главред) я написал пост (как один из примеров) о том, сколько людям можно врать. Ведь они [российская власть] врут всегда - например, указ о мобилизации, по которому должны были призвать 300 тысяч. Мол, всё, остановились, потом будут 100 тысяч призывников, а потом посмотрим. Но мы заранее знаем, что указ с секретной частью составлен так, что он не остановим, потому что Путин не будет издавать указа об остановке, из-за чего Минобороны продолжит мобилизацию и никто не будет этого видеть. Мы знаем, что на тот момент, когда они отчитались о мобилизации 300 тысяч, их уже было 500. А с сегодняшнего или вчерашнего дня в России вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, которые позволяют уже не уговаривать зеков, а забирать их по большинству статей, не советуясь с ними. То есть - силой. Это означает, что уже сегодня тысячи зеков могут стать мобилизованными. С учётом состояния их здоровья, количества и всего остального, они могут мобилизовать в ближайшие месяцы от 50 до 100 тысяч зеков. Я не думаю, что их не будут сильно подготавливать и учить, – их сразу пустят на "мясо". Но, тем не менее, это будут те люди, которые будут вооружены, одеты, накормлены (хоть и плохо), и их кинут убивать украинцев. Если этого не хватит, то дальше пойдёт процесс мобилизации обычных граждан. Количество "похоронок" увеличится - увеличится и количество протестов. И самое главное, что люди в России разделились – они или поддерживают войну, или ненавидят. И это ненависть людей, живущих там, когда люди искренне не боятся, настолько сильна по отношению к Путину и его банде, что в достаточно близком времени будет достаточное количество населения, которые готовы будет выплеснуть эту ненависть против власти. В том числе - вооруженным путём, потому что люди, раненые или нет, возвращаются с войны с оружием и посттравмой. И эта война - это даже не Афганистан и не Чечня, это ещё хуже. Потому в течение года (и это ещё достаточно хороший расклад для Путина) сложится революционная обстановка в России.

Мы с вами начинали тему об отстранении Путина, хотела бы уточнить. Есть ли у нынешнего окружения преемник? Кто им может стать - кто-то из "пригожиных-кадыровых" или это может быть вообще человек, который ранее сильно не мелькал?

Если учесть, что власть в России сакральна и, так сказать, президент всегда выходит "от бога" или от Кремля (как и Путин вышел от Ельцина), то, конечно, Мишустин, если его поддержит достаточное количество людей, является легитимным преемником по закону и будет, без сомнения, принят обществом (хотя у меня язык не поворачивается его так назвать - вернее сказать, российским электоратом). И его даже можно будет провести на выборах, не сильно их подделывая – только увеличивая численность проголосовавших, потому что на выборы мало кто ходит. Но для этого у всех этих Пригожиных, Кадыровых, Патрушевых, Ковальчуков и Шойгу должна быть мудрость прекратить свои внутренние войны и договориться. В это я верю мало, поэтому или возникнет некая команда около Мишустина, которая уничтожит другую, или они уберут его из рассмотрения - кого-то убьют, а кто-то останется. В этом смысле я считаю, что, например, Пригожин – человек, который готов к бою. Он любит проявлять силу, жестокий и на все способен. Но существуют и другие институции – Росгвардия, ФСБ, ГРУ. Как все это сложится и какое место займет Минобороны (армия как таковая за последние два века обычно не участвовала в российских революциях) неизвестно - сейчас всякое может быть. Но у власти Путина есть кем заменить.

Удержится ли дальше эта власть? Думаю, что недолго. Потому что переходная власть быстро не отменит санкции, не остановит войну. Кроме того, существует вопрос репараций - пока они не будут выплачены, санкции будут действовать. А если санкции и будут снимать, то в пользу получения репараций, а не для получения доходов. Мы же с вами понимаем, что Россия ни добровольно, ни в принудительном юридическом порядке платить репарации не будет - она будет тянуть с этим годами. Потому в этот раз им придётся платить репарации принудительно – арестом и изъятием имущества, а также украинским налогом на всё, что они продают и на то, что продают РФ. Поэтому временное правительство не улучшит жизнь населения, да и авторитета у него большого не будет, кто бы это ни был.

То есть Россию ждут либо хунта вроде Северной Кореи, где и Пригожин сгодится, либо дальнейшие смены власти, перевороты или бунты.

А за счет чего Кремль может удерживать власть, даже переходную? Условно, если в российском обществе уже сейчас назревает бунт и настроения против власти, то за счет чего ее могут удерживать - личных отрядов типа ЧВК или военным путем?

Конечно, ЧВК – это хорошо, но относиться к этому нужно с определённой долей юмора. И к спецотрядам тоже, потому что существуют такие вещи, как внутренние войска, которые сейчас называются Росгвардией, где "работают" сотни тысяч человек - хорошо экипированных, в достаточной степени тупых, не из ключевых регионов, которые выполняют приказ и получают неплохую по сравнению с населением зарплату. И потому основная ставка будет на них. Я думаю, что они еще долго смогут сдерживать протесты, потому что все эти 22 года у власти Путин сначала потихоньку, а потом быстро строил репрессивную машину против собственного населения. Как оказалось, намного быстрее и лучше, чем военную машину. Потому что в одном месте его обманывали и все воровали, а в другом воровали, немного обманывали, но, тем не менее, это видно, и в городе сильно никого не обманешь. Поэтому Росгвардия - это в достаточно степени квалифицированная, вооруженная боевая сила для подавления всякого рода бунтов. И тот, кому она будет подчиняться, может держать власть в России некоторое время. Возможно, достаточно продолжительное.

А как вы оцениваете в таком случае шансы российской оппозиции - будет ли она существовать в таких условиях в принципе?

Все зависит от того, чем все это закончится. Если результате ухода Путина будет переходное правительство с людьми, которые и из оппозиции, и из власти, и будет найден консенсус – это единственный способ менее кровавого выхода из тупика. Потому что есть люди, которым доверяет Запад и, что самое главное, в оппозиции есть люди, которые умеют управлять (тогда как в нынешней власти таких людей нет). И все яркие люди, которые могут управлять экономикой, финансами, правительством и могут набрать соответствующих людей, они сегодня в оппозиции. Потому что из путинских чиновников таких очень маленькая часть (и то, очень коррумпированных) еще некоторое время сможет выполнять свою работу. Но большая часть ужасна - Шариков на Шарикове, по семейным, дружеским или бандитским связям. Поэтому оппозиция сейчас взять власть не может, но прийти к ней совместно с преемниками путинской власти может, если те захотят. Если не захотят – будет следующий этап, при котором оппозиция в принципе может прийти к власти. Я не знаю как это может быть сделано военным или революционным путём, но если к руководству России придут компетентные честные люди (а такие политические лидеры или в тюрьмах, или за рубежом) - это единственный способ для России сохраниться и выживать.

Вы уже говорили по поводу репараций. Видно, что Россия не настроена их платить и не станет этого делать ни под каким предлогом. С учетом всей этой ситуации, насколько реально то, что в ближайшие годы Украина их получит со стороны России?

Я думаю, что речь идёт не о годах – все будет гораздо быстрее. Поскольку Россия не хочет идти на сотрудничество, ведь она ни в чем не признает себя виноватой и продолжает агрессивную войну, то спрашивать ее не придётся. А те средства РФ, которые уже заморожены и ещё будут найдены (в том числе, и у частных лиц), будут арестованы, национализированы, и часть из них будет передана или продана в интересах Украины. Речь идёт о том, что должны быть приняты соответствующие законы в странах Европы и США, чтобы это было сделано по закону. Естественно, никакого изъятия без закона не будет, но когда мы имеем дело со страной, которую практически все нормальные страны признают агрессором (и это потихоньку проходит через парламенты), и в отношении которой в течение ближайшего полугода-года будет поддержан международный трибунал по Украине над военными преступниками,. Ещё много чего будет принято.

И компенсации Украине РФ всё-таки придётся отдавать – не по-доброму, но придётся. В России могут сколько угодно орать, но Запад устроен так, что все равно придётся принять соответствующие законы. Это не так долго делается, если они продуманы, после чего определённое количество от денег России, изъятых за рубежом, направят в фонд репараций поддержки Украины. То есть это не годы – репарации нужны ещё и для того, чтобы восстанавливать Украину. А что восстанавливать, если туда сразу же прилетит ракета? Потому выплата репараций должна быть синхронной с прекращением войны в пользу Украины. Тонкостей я не знаю, но по логике это так. Ведь самое главное – отстроить жильё, инфраструктуру, предприятия и так далее. Как вы знаете, сегодня в РФ не успокоились объектами инфраструктуры и ударили по газодобыче. И, видимо, будут продолжать, потому что это ещё один источник энергии для Украины, которая всегда была в избытке, но сейчас мы видим, что происходит.

И раз уже вы заговорили о завершении войны и дальнейших действиях касаемо репараций, какие у вас прогнозы насчет того, как скоро может закончится война?

Мне кажется, что это точно зависит от возможностей Украины вести наступательную войну, а также от поддержки Запада и оружием, и теми мерами, которые могут реально помешать России продолжать эту войну. Мне не очень нравятся меры, которые связаны с ограничением цены на нефть, потому что они обходятся. Но если бы они были придуманы такими, что Россия не получала бы доход от продажи своей нефти в данный период, это бы сильно ускорило победу Украины. Потому что у России просто не было бы денег, ведь экспорт нефти - это её основной бюджетный доход. Даже не газа, потому что газ теперь уже не так нужен. Поскольку в Европу его не поставишь из-за разрушенных газопроводов, а в других местах его можно продать только с большой скидкой, да и наживаться на этом будут в основном турки.

Поэтому вот такого рода сильные экономические меры, плюс закрытие неба или его части, поставка вооружений, которые добивают глубоко в Россию, ликвидация Крымского моста, которая должна произойти в зимний период и, да простят меня крымчане, соответствующая атака на Крым может привести к тому, что к концу весны всё может закончиться. Если будут тянуть с оружием, с переговорами, это может затянуться на год и больше. Но я думаю, что всем, в том числе Западу, нужно понимать, что украинский народ сплочен и пойдёт на многое, но держать его годами в таком стрессе просто преступно.

Конечно, все это будет сказываться на ситуации, ведь поэтому Путин и тянет – чем дольше люди плохо живут, тем хуже они сопротивляются. И я вас уверяю (извините, что я вам это говорю), но на эту зиму и далее решимости украинцев хватит, чтобы пережить те трудности, которые начались и которые еще ожидают.

А какие трудности в таком случае ждут Россию? Если военные действия заканчиваются, как может выглядеть Россия? Может ли она начать разваливаться, как многие об этом сейчас говорят?

Развал России - это моя давняя мечта. В том смысле, что это окончание недоразвала Советского Союза. И здесь мы с Путиным ровно на противоположных позициях - сейчас могла бы быть совершенно другая карта Европы и карта мира. И все бы были при своем, если бы не дали сохранить Московию такой, какая она есть. То есть она имеет право существовать с несколькими регионами вокруг, но не более того.

Поэтому развал России - это благо. И, в зависимости от того, как кончится война, кто придет к власти, это произойдет быстрее или медленнее. Но лучше человека для развала России, чем Путин, не существует.

Чем дольше существует Путин, тем ближе мы к развалу России после его конца, потому как тогда разрушится система. Но это не повод тянуть с Путиным.

У России как у таковой жизни с центром в Москве больше не существует. Она недееспособна экономически, абсолютно импортозависима, не может сама ничего производить. Потому экономика будет дико падать, надо отпускать регионы. И это - единственный вариант. Он может быть не сегодня и не завтра, но это должно произойти. А еще очень важно, как именно закончится война. Потому что может так случиться, что война закончится на российской территории. Я знаю, что сегодня Украине не нужно заступать на российскую территорию, но если Путин будет вести себя так, как он себя ведет, то вместо того, чтобы отдать все, ему еще придется защищать свою территорию. Потому что лучший способ обороны - это нападение, и я думаю, что Украина уже сейчас должна нападать на объекты инфраструктуры. В том числе - гражданской, достаточно системно. Как минимум, в областях, прилегающих к украинской территории. Надо помогать выживать Харькову, который слишком близко к России и все время под бомбежками. Поэтому наступать надо уже сегодня, а от того, как будет дальше, будет зависеть то, что будет с Россией. Путин должен проиграть войну.

Если он проиграет, что с Путиным будет дальше - он до трибунала доживет или ему не дадут этого сделать?

Если он капитулирует сейчас, на условиях сохранности, то доживет и даже не попадет под трибунал. Другие попадут, без сомнения, но он и его семья будут жить. Если он будет тем человеком, который будет продолжать войну и проиграет, то торговля будет, и в трибунал его выдадут свои. Ведь если ты хочешь быть центрально-африканской территорией, то можно держаться за своего царька в полной изоляции. Но если будет решение об аресте Путина, то они его сами выдадут или, в конце концов, прикончат. Это неизбежно, потому что другие люди захотят за этот счет послаблений для себя. Это будет серьезная драма, в которую Путин загнал себя сам, и пусть сам оттуда выходит, как хочет.