'Полетят на Москву': Жданов объяснил, почему поставки ракет ATACMS до сих пор под вопросом

Есть две причины, почему Украина до сих пор не получила ракеты ATACMS / Скриншот

Военный эксперт Олег Жданов назвал две вероятные причины, по которым Украина до сих пор не получила от западных партнеров дальнобойные ракеты ATACMS. В частности, у Запада нет гарантий, что эти ракеты потом не полетят на Москву.

Об этом Жданов рассказал на своем YouTube-канале.

"Мы уже полгода бьем в колокола, просим, умоляем, выпрашиваем эти оперативно тактические ракеты. К большому сожалению, они нам их не дают", - отметил он.

Жданов не стал прогнозировать, когда передача долгожданных ракет все же состоится. Он заметил, что на этот вопрос очень трудно ответить.

Говоря о причинах, по которым ВСУ не получают ракеты такого типа, Жданов отметил следующее: "Мы ведем довольно успешно боевые действия, нет проблем с разгромом русской армии. Да, у нас есть трудности с этим, но особых проблем нет, мы все равно громим, перемалываем русскую армию. Может быть, именно поэтому и не спешат нам давать эти ракеты. Может быть, потому что не могут получить от нас какие-то железобетонные гарантии, что эти ракеты не полетят по территории Российской Федерации".

Как известно, ракеты ATACMS в зависимости от модификации способны уничтожать цели на расстоянии от 160 до 310 километров. Для их запуска необходимы пусковые установки м142 HIMARS и M270 MLRS, которые есть у Украины.

Ракеты ATACMS для Украины

Напомним, в сентябре в США заявляли, что пока не намерены передавать Украине ракеты ATACMS. По информации журналистов CNN, Администрация президента США Джо Байдена не планирует в ближайшее время кардинально менять свой подход к оказанию военной помощи Украине. Это касается и вопроса передачи ВСУ ракет ATACMS.

В октябре сообщалось, что Украина настаивает на том, чтобы США предоставили ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью пуска до 300 километров, которые помогут наносить удары по оккупированному Россией Крыму. Однако американские власти считают, что Киев получает достаточно оружия. В Вашингтоне опасаются ударов украинцами такими ракетами по вражеским целям на российской территории, после чего Путин может напасть на одну из стран НАТО.

Недавно президент США Джо Байден рассказал об оказании помощи Украине для защиты от РФ, в частности передаче реактивных систем залпового огня HIMARS. Он намекнул, что украинской стороне якобы уже могли быть переданы дальнобойные ракеты, которыми можно вести огонь на 160 миль, то есть 257 километров.

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