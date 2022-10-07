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В США опасаются, что Украина ударит из ATACMS по РФ, а Путин нападет на страну НАТО – NYT

7 октября 2022, 15:15

Украина просит у Штатов предоставить Киеву ракеты ATACMS с дальностью 300 км для возвращения Крыма, отметили журналисты.

ракета ATACMS, США
США пока не готовы дать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км - СМИ / Коллаж фото Википедия, Reuters

Украина настаивает на том, чтобы США предоставили ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью пуска до 300 километров, которые помогут наносить удары по оккупированному Россией Крыму. Однако американские власти считают, что Киев получает достаточно оружия. В Вашингтоне опасаются ударов украинцами такими ракетами по вражеским целям на российской территории, после чего Путин может напасть на одну из стран НАТО.

В материале The New York Times говорится о том, что Пентагон придерживается точки зрения, согласно которой Украине не нужны такие дальнобойные ракеты, поскольку украинские войска и та хорошо воюют. Поэтому с предоставлением ATACMS пока не спешат.

"После вторжения России в Украину США направили украинским военным ряд оборудования на общую сумму в миллиарды долларов. Но одно мощное оружие под названием Армейская тактическая ракетная система (ATACMS) стало частью дискуссии о границах поддержки США своего союзника", - отмечает издание.

Указывается, что ракеты более дальнего пуска могут использоваться не только на базе РСЗО американских HIMARS, но и установок M270, которые дали Германия и Британия. Ракеты позволяют поражать цели на расстоянии 300 километров.

"Украинские официальные лица говорят, что ракета может помочь им вернуть Крым и ту часть страны, которую Россия захватила в 2014 году. Но чиновники Пентагона настаивают, что они уже дают Украине оружие, которое ей больше всего нужно: управляемые реактивные системы залпового огня GMLRS. А На этой неделе высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что управляемые ракеты, которые США направили ВСУ тысячами, могут достичь большинства их целей, даже в Крыму", - пишут американские журналисты.

Также в материале сказано – Белый дом обеспокоен тем, что Украина может нанести удар 300-километровой ракетой ATACMS по вражеским целям в глубине самое РФ. И тогда Путин может пойти на эскалацию войны и даже вторгнуться в соседнюю страну Североатлантического альянса.

"Мы пытаемся избежать Третьей мировой войны", - цитирует NYT президента США Джо Байдена.

Возвращение Крыма в Украину

Журналисты The Telegraph ранее сообщили о том, что в Вашингтоне высоко оценивают наступление ВСУ в Херсонской области. По данным собеседников, в администрации Байдена теперь действительно допускают возвращение оккупированного Крыма в состав Украины. Все зависит от дальнейших успехов украинской армии.

Бывший командующий войсками Соединенных Штатов в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что силы обороны Украины могут выбить российских оккупантов на границы 24 февраля до конца 2022 года. К середине 2023 года ВСУ могут оказаться в Крыму.

Американский генерал Бен Хертлинг допускает сценарий, при котором Россия до конца года будет воевать за Крым. Даже если Москва утратит контроль над оккупированными территориями, армия Украины столкнется со сложностями во время освобождения полуострова.

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