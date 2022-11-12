'Радиация пойдет в Крым': Жданов рассказал, готов ли Путин применить 'грязную бомбу' на Херсонщине

Если РФ применит "грязную бомбу", от этого пострадают сами же россияне / Фото УНИАН, Reuters, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли применит оружие массового поражения на Херсонщине после того, как его армия сбежала из украинского города. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Вероятность применения оружия массового поражения, на мой взгляд, сегодня практически на нулевом уровне. После заявлений всех мировых лидеров ведущих стран у Путина должно сложиться четкое понимание того, что превентивный удар в этом случае будет нанесен лично по нему. Об этом четко сказали – бить будут по российским центрам принятия решений, то есть по Путину. Кроме того, не думаю, что Путин готов умереть. Хоть он и говорил, что все сдохнут, а русские попадут в рай. Не похоже, что он или его окружение готовы сегодня отправиться в рай – они еще хотят потратить хотя бы часть тех денег, которые наворовали за эти годы", - рассказал Жданов.

Также эксперт прокомментировал российский фейк о "грязной бомбе". По его словам, РФ заранее пыталась переложить вину на Украину. В Кремле прекрасно понимают, что сегодня нельзя просто достать из кармана ядерную бомбу и бросить в кого-то, ведь все будут понимать, кто это сделал. Именно поэтому была придумана легенда о "грязной бомбе".

Жданов уточнил, что Россия вряд ли применит на Херсонщине "грязную бомбу", поскольку от такого шага могут пострадать сами россияне.

"Та радиация, которая попадет в Черное море после применения такой бомбы, пойдет в Крым. Воды Днепра впадают в Черное море, доходят до побережья Крыма, омывают полуостров с западной стороны. А там - Евпатория, Севастополь и т.д. Поэтому от такого шага больше пострадают сами россияне", - отметил эксперт.

Армия Украины вошла в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников. В ВСУ заявили, что в Херсоне идет тяжелая военная работа, которую поддерживают местные жители.

В Главном управлении разведки подтвердили – Херсон возвращается под контроль Украины, армия уже в городе. Войска РФ предупредили о том, что пути выхода из города под огневым контролем ВСУ. Чтобы избежать гибели, российским оккупантам следует немедленно сдаваться.

В то же время у президента РФ Владимира Путина в День освобождения Херсона от российских оккупантов был "насыщенный день". О сдаче города, который он якобы аннексировал в конце сентября, не было ни слова. Вместо каких-либо пропагандистских упоминаний он решил пообщаться с президентом ЦАР.

А на днях Путин посетил музей на Красной площади, посвященный истории обороны Москвы. Почему Путин за несколько дней до освобождения Херсона от российской оккупации отправился в этот музей, в Кремле не сообщают.

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