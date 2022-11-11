"Сдали Херсон, сдадут и Москву": фанатка "русского мира" раскритиковала побег россиян из Херсона

Российская активистка Ольга Сюткина / Telegram-канал "Молотов!"

В России нашлись несогласные с тем, что оккупанты покинули территорию украинского Херсона. Так, в центре города Пермь силовики задержали фанатку "русского мира" Ольгу Сюткину, которая вышла на одиночный пикет с плакатом "сдали Херсон, сдадут и Москву".

Об этом сообщает Telegram-канал "Молотов!".

На плакате, кроме основного текста, размещены изображения министра обороны России Сергея Шойгу с клоунским париком и гримом, а также надпись "гугли ст. 280.1 УК РФ" (в ней речь идет о призывах к нарушению целостности России).

Когда к Сюткиной подошли полицейские, она перерезала руку со словами "Это кровь русских людей". Силовики не стали оказывать ей первую помощь, а отвели в автозак и доставили в отделение полиции.

На горе-активистку в итоге составили протокол о дискредитации российской армии.

Армия Украины вошла в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников. В ВСУ заявили, что в Херсоне идет тяжелая военная работа, которую поддерживают местные жители.

В Главном управлении разведки подтвердили – Херсон возвращается под контроль Украины, армия уже в городе. Войска РФ предупредили о том, что пути выхода из города под огневым контролем ВСУ. Чтобы избежать гибели, российским оккупантам следует немедленно сдаваться.

В то же время у президента РФ Владимира Путина в День освобождения Херсона от российских оккупантов был "насыщенный день". О сдаче города, который он якобы аннексировал в конце сентября, не было ни слова. Вместо каких-либо пропагандистских упоминаний он решил пообщаться с президентом ЦАР.

А на днях Путин посетил музей на Красной площади, посвященный истории обороны Москвы. Почему Путин за несколько дней до освобождения Херсона от российской оккупации отправился в этот музей, в Кремле не сообщают.

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