"Сдали Херсон, сдадут и Москву": фанатка "русского мира" раскритиковала побег россиян из Херсона

На российскую горе-активистку Ольгу Сюткину в итоге составили протокол о дискредитации армии РФ.
В России нашлись несогласные с тем, что оккупанты покинули территорию украинского Херсона. Так, в центре города Пермь силовики задержали фанатку "русского мира" Ольгу Сюткину, которая вышла на одиночный пикет с плакатом "сдали Херсон, сдадут и Москву".
Об этом сообщает Telegram-канал "Молотов!".
На плакате, кроме основного текста, размещены изображения министра обороны России Сергея Шойгу с клоунским париком и гримом, а также надпись "гугли ст. 280.1 УК РФ" (в ней речь идет о призывах к нарушению целостности России).
Когда к Сюткиной подошли полицейские, она перерезала руку со словами "Это кровь русских людей". Силовики не стали оказывать ей первую помощь, а отвели в автозак и доставили в отделение полиции.
На горе-активистку в итоге составили протокол о дискредитации российской армии.
Армия Украины вошла в Херсон
Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников. В ВСУ заявили, что в Херсоне идет тяжелая военная работа, которую поддерживают местные жители.
В Главном управлении разведки подтвердили – Херсон возвращается под контроль Украины, армия уже в городе. Войска РФ предупредили о том, что пути выхода из города под огневым контролем ВСУ. Чтобы избежать гибели, российским оккупантам следует немедленно сдаваться.
В то же время у президента РФ Владимира Путина в День освобождения Херсона от российских оккупантов был "насыщенный день". О сдаче города, который он якобы аннексировал в конце сентября, не было ни слова. Вместо каких-либо пропагандистских упоминаний он решил пообщаться с президентом ЦАР.
А на днях Путин посетил музей на Красной площади, посвященный истории обороны Москвы. Почему Путин за несколько дней до освобождения Херсона от российской оккупации отправился в этот музей, в Кремле не сообщают.
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