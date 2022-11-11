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ВСУ в центре Херсона подняли флаг: все подробности легендарного освобождения от оккупантов

11 ноября 2022, 15:19

Жители Херсона начали выходить на улицы с украинской символикой и встречают ВСУ.

Херсон
Херсон / Мост, скриншот

11 ноября после долгих месяцев оккупации украинские военные смогли зайти в Херсон.

Как сообщают жители Херсона, ВСУ зашли в город с украинским флагом. Защитников увидели в Шуменском микрорайоне Херсона.

На кадрах видно, что местные жители встречают украинских воинов.

"Локация легко узнаваема - это перекресток улиц Лавренева и Ивана Богуна в Шуменском микрорайоне", - говорится в сообщении издания Мост.

Также в Сети распространили фото и видео Вооруженных сил Украины в Херсоне.

Жители Херсона начали выходить на улицы с украинской символикой. В частности, государственные флаги уже разместили на центральной площади Свободы.

В Херсоне ждут ВСУ

В сети вспомнили, как выглядел Херсон в марте, когда на улицы тоже выходили местные, протестуя против оккупантов.

Кроме того, люди пишут тысячи сообщений со словами благодарности украинским воинам.

"Радость со слезами на глазах. Слава Воинам Украины, которые освободили наш Херсон. Да будет земля пухом и вечная слава тем, кто не дошел",– пишут украинцы.

Флаг Украины в Херсоне

Что сейчас происходит в городе

Херсонский журналист Константин Рыженко сообщил, что уличных боев с оккупантами не будет.

По его словам, в Херсон вошли украинские разведчики, передает ТСН.

"Пока каких-либо боев в городе не было и с учетом того, что в город зашли разведотряды и они передвигаются без боев, то, предположительно, что пока уличных боев не предвидится. С учетом того, что мы видим большое количество людей, которые уже вывешивают украинские флаги, символику и никто на это не реагирует, то, скорее всего, и не будет никаких боев. Потому что обычно россияне на это реагируют, а отсутствие реакции показывает, что их практически не осталось в городе", — сказал он.

Херсон, Херсонская область

В Сети также сообщили, что ВСУ уже в центре Херсона. Люди кричать ВСУ и плачут от радости.

ВСУ

Однако официальной информации от Генштаба ВСУ о вхождении украинских войск в Херсон нет.

В то же время на фотографиях видно, как украинские военные передвигаются по городу в окружении местных. Люди с украинскими флагами в центре города ждут военных.

Реакция россиян на освобождение Херсона

А вот в России случилась настоящая истерика.

"Если честно, вот сейчас мне стыдно быть русским", "Русские и этот позор стерпят", "Мы потерпим, мы же терпилы", - пишут россияне.

Херсон

При этом, Кремль не считает унизительным масштабный отвод ВС РФ из Херсона и передислокацию оккупационных подразделений на левый берег Днепра. Об этом во время пресс-конференции с журналистами заявил спикер президента России Дмитрий Песков.

"Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь за какими-то расширенными комментариями прошу обращаться в Минобороны", — подытожил Песков, обсуждая с журналистами ситуацию на Херсонском направлении, где идет контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Бегство оккупантов из Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

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