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"Не день и не два": Резников спрогнозировал сроки побега россиян из Херсона

11 ноября 2022, 00:30

В Херсонской области Россия держит примерно 40 тысяч военнослужащих.

'Не день и не два': Резников спрогнозировал сроки побега россиян из Херсона
Резников подчеркнул, что оккупантам не так просто вывести войска из Херсона / Коллаж: УНИАН, Википедия

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что России понадобится как минимум неделя, чтобы вывести свои войска из Херсона.

"Не так просто вывести эти войска из Херсона за один или два дня. Это займет как минимум неделю", - сказал глава Минобороны в интервью Reuters.

По его словам, в Херсонской области Россия держит примерно 40 тысяч военнослужащих. Несмотря на объявление об отступлении, оккупационные войска все еще находятся в Херсоне и пригороде, а также на правом берегу Днепра.

Резников также сказал, что отступление армии РФ освободит силы с обеих сторон для борьбы в другом месте. По его словам, Украина имеет силы безопасности и обороны численностью 1 млн человек для охраны границы длиной 2500 километров с Беларусью, Россией и временно оккупированными украинскими территориями.

Шойгу объявил о выводе Россией войск из Херсона

Министр обороны страны-оккупанта России Сергей Шойгу 9 ноября объявил о выводе российской армии с правобережья Херсонской области и Херсона. Такое решение захватчики приняли в связи с тем, что они больше не могут обеспечивать свою группировку в данной части региона.

Заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что украинская армия на Херсонском направлении разрушила логистику врага и систему управления подразделениями войск России.

Оккупанты вынуждены были бежать. Пока нет информации о том, реально ли отступают захватчики из Херсона.

Президент Владимир Зеленский отметил, что ВСУ освобождают свои территории. Речь идет и о Херсоне с Херсонской областью. Реализация планов Киева проводится в рамках режима тишины.

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