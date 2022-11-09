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В Херсоне очень большая группировка войск РФ: у Резникова призвали не спешить с выводами

9 ноября 2022, 21:28

Поступают сообщения о беспорядочном минировании оккупантами России зданий и инфраструктуры в Херсоне, сказал советник министра обороны Алексей Копытько.

Российские военные, Херсон
Выводы о выходе врага из Херсона нужно будет делать по факту - советник Резникова / Минобороны РФ, Суспільне

Не нужно спешить с выводами после того, как министр обороны оккупантов РФ Сергей Шойгу заявил о якобы выходе российской армии с Херсона и правобережья региона. В городе находится очень большая группировка врага. Поступают сообщения о минировании оккупантами зданий и инфраструктуры. Об этом заявил советник министра обороны Алексей Копытько.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что выводы на основании заявления Шойгу делать пока рано. В захваченном Херсоне находится очень большая группировка российских оккупантов.

"Я бы не спешил. Там очень большая группировка", - отметил советник Резникова.

Также он добавил, что поступают сведения о беспорядочном заминировании противников зданий и инфраструктуры. Выводы об уходе оккупантов из Херсона лучше сделать уже по факту.

"Поступают сообщения о беспорядочном минировании россиянами зданий, инфраструктуры. Отпразднуем по факту", - подчеркнул Алексей Копытько.

Шойгу объявил о выводе Россией войск из Херсона

В четверг, 9 ноября, министр обороны оккупантов РФ Сергей Шойгу дал команду о выводе войск с захваченного Херсона и правобережья Херсонской области. Такое решение Москвы он озвучил после того, как командующий войсками России в Украине Суровикин сказал, что захватчики уже не в состоянии обеспечивать группировку, которая там находится.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что войска РФ не уходят из Херсона, а их оттуда выбили силы обороны Украины. Была проведена тяжелая военная работа. По его словам, еще некоторое время на правобережье Херсонщины будут бои.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев пока не видит оснований говорить о выходе войск РФ из Херcона.

По его словам, оккупанты стягивают в Херсонскую область дополнительные резервы.

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