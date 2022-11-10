У Байдена сделали осторожное заявление о выводе войск России из Херсона

Оккупационные войска РФ действительно могут покидать захваченный Херсон, считает помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Официальный Вашингтон видит некоторые признаки того, что движения войск страны-оккупанта России могут указывать на их возможный выход из захваченного Херсона. Об этом заявил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
В ходе брифинга он рассказал о том, что в Штатах увидели определенные признаки, которые могут указывать на возможный вывод оккупантами своих войск с захваченного Херсона.
"Соединенные Штаты видят некоторые признаки движения России, согласующиеся с возможным выводом войск из Херсона", - подчеркнул Джейк Салливан.
Ситуация в Херсонской области
Министр обороны страны-оккупанта России Сергей Шойгу 9 ноября объявил о выводе российской армии с правобережья Херсонской области и Херсона.
Такое решение захватчики приняли в связи с тем, что они больше не могут обеспечивать свою группировку в данной части региона.
Заместитель начальника ГОУ Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что армия Украины нанесла сокрушительный удар по логистике захватчиков и системе управления их войск. Они были вынуждены бежать. Однако в Генштабе пока не готовы говорить о том, что оккупанты выходят из Херсона.
Пропагандист Минобороны Игорь Конашенков 10 ноября заявил, что оккупант Россия перебрасывает свои войска с правобережья на левобережье Херсонщины.
Как утверждает он, операция захватчиков "идет по плану".
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