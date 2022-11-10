У Байдена сделали осторожное заявление о выводе войск России из Херсона

Действия войск России похожи на маневры по выходу из Херсона - Салливан / Коллаж Reuters, соцсети

Официальный Вашингтон видит некоторые признаки того, что движения войск страны-оккупанта России могут указывать на их возможный выход из захваченного Херсона. Об этом заявил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

В ходе брифинга он рассказал о том, что в Штатах увидели определенные признаки, которые могут указывать на возможный вывод оккупантами своих войск с захваченного Херсона.

"Соединенные Штаты видят некоторые признаки движения России, согласующиеся с возможным выводом войск из Херсона", - подчеркнул Джейк Салливан.

Ситуация в Херсонской области

Министр обороны страны-оккупанта России Сергей Шойгу 9 ноября объявил о выводе российской армии с правобережья Херсонской области и Херсона.

Такое решение захватчики приняли в связи с тем, что они больше не могут обеспечивать свою группировку в данной части региона.

Заместитель начальника ГОУ Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что армия Украины нанесла сокрушительный удар по логистике захватчиков и системе управления их войск. Они были вынуждены бежать. Однако в Генштабе пока не готовы говорить о том, что оккупанты выходят из Херсона.

Пропагандист Минобороны Игорь Конашенков 10 ноября заявил, что оккупант Россия перебрасывает свои войска с правобережья на левобережье Херсонщины.

Как утверждает он, операция захватчиков "идет по плану".

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