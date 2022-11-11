Путин в день сдачи Херсона пообщался с Африкой и задумался об истории обороны Москвы

Путин за 3 дня перед освобождением Херсона посетил музей истории обороны Москвы / Коллаж Скриншот YouTube, соцсети, УНИАН

У директора страны-агрессора России Владимира Путина в День освобождения Херсона от российских оккупантов был насыщенный день. О сдаче города, который он якобы аннексировал в конце сентября, не было ни слова. Вместо каких-либо пропагандистских упоминаний он решил пообщаться с президентом ЦАР. А на днях вдруг посетил музей на Красной площади, посвященный истории обороны Москвы.

На сайте главы Кремля указано, что 11 ноября, когда ВСУ вошли в Херсон, Путин решил пообщаться с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой.

В День освобождения Херсона от оккупации России стал особо актуальным их разговор об активизации двустороннего сотрудничества.

Программа Путина на день освобождения ВСУ Херсона / Кремль

Упоминаний о других мероприятиях с участием Путина, кроме встречи с президентом Российской академии наук, в этот день нет.

Что более интересно – 8 ноября Путин решил посетить музей на Красной площади, посвященный истории обороны Москвы.

На днях Путин ходил в музей истории обороны Москвы / Кремль

Почему Путин за несколько дней до освобождения Херсона от российской оккупации отправился в этот музей, в Кремле не сообщают.

Армия Украины вошла в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников. В ВСУ заявили, что в Херсоне идет тяжелая военная работа, которую поддерживают местные жители.

В Главном управлении разведки подтвердили – Херсон возвращается под контроль Украины, армия уже в городе. Войска РФ предупредили о том, что пути выхода из города под огневым контролем ВСУ. Чтобы избежать гибели, российским оккупантам следует немедленно сдаваться.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен", - подчеркнули в ГУР.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что на Херсонщине заблокированы тысячи военных РФ. Они не смогли вовремя сбежать и находятся под ударом ВСУ.

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