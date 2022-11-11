ВСУ уже дошли до правого берега Днепра, куда бежали оккупанты из Херсона

ВСУ, Херсонская область / 10-я горно-штурмовая бригада, скриншит

Украинские военные продолжают продвигаться по Херсонской области.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в некоторых местах защитники дошли уже до правого берега реки Днепр.

"Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра", - говорится в сообщении.

Также проходят мероприятия по обнаружению и уничтожению захватчиков в ряде населенных пунктов.

При этом отмечается, что из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позже.

ВСУ вошли в Херсон

Армия Украины 11 ноября вошла в захваченный страной-оккупантом Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских военных. В ВСУ рассказали о том, что в Херсоне проходит тяжелая боевая работа.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Херсон возвращается под контроль Киева. Армия уже в городе.

Войска России предупредили: пути выхода из города под огневым контролем украинских войск. Оккупантов призвали сдаваться, чтобы избежать гибели.

Советник министра обороны Юрий Сак сказал, что Херсон практически под контролем ВСУ.

Замминистра Анна Маляр призвала дождаться официальных заявлений от президента Владимира Зеленского и Генштаба.

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