Войска РФ успели убежать от ВСУ с правобережья Херсонской области – Арестович

Оккупанты России успели выскочить с правобережья Херсонщины - Арестович / Минобороны РФ, Суспільне

Оккупационные войска России смогли отступить с правого берега Днепра в Херсонской области. Украинским военным досталось много трофеев, однако пленных немного. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что подразделения российской армии "успели выскочить" с правобережья Херсощины.

По его словам, пленных немного. Речь идет, в большей степени, о тех, кто не успел убежать.

"Успели выскочить, заразы. Пленных немного, потеряшки в основном. Но трофеев хватает", - подчеркнул Алексей Арестович.

ВСУ вошли в Херсон

Армия Украины 11 ноября вошла в захваченный страной-оккупантом Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских военных. В ВСУ рассказали о том, что в Херсоне проходит тяжелая боевая работа.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Херсон возвращается под контроль Киева. Армия уже в городе.

Войска России предупредили: пути выхода из города под огневым контролем украинских войск. Оккупантов призвали сдаваться, чтобы избежать гибели.

Советник министра обороны Юрий Сак сказал, что Херсон практически под контролем ВСУ.

Замминистра Анна Маляр призвала дождаться официальных заявлений от президента Владимира Зеленского и Генштаба.

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