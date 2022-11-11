УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Войска РФ успели убежать от ВСУ с правобережья Херсонской области – Арестович

11 ноября 2022, 18:43

ВСУ удалось захватить много трофеев в освобожденном Херсоне, однако пленных немного, рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Российские военные, Херсон
Оккупанты России успели выскочить с правобережья Херсонщины - Арестович / Минобороны РФ, Суспільне

Оккупационные войска России смогли отступить с правого берега Днепра в Херсонской области. Украинским военным досталось много трофеев, однако пленных немного. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что подразделения российской армии "успели выскочить" с правобережья Херсощины.

По его словам, пленных немного. Речь идет, в большей степени, о тех, кто не успел убежать.

"Успели выскочить, заразы. Пленных немного, потеряшки в основном. Но трофеев хватает", - подчеркнул Алексей Арестович.

ВСУ вошли в Херсон

Армия Украины 11 ноября вошла в захваченный страной-оккупантом Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских военных. В ВСУ рассказали о том, что в Херсоне проходит тяжелая боевая работа.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Херсон возвращается под контроль Киева. Армия уже в городе.

Войска России предупредили: пути выхода из города под огневым контролем украинских войск. Оккупантов призвали сдаваться, чтобы избежать гибели.

Советник министра обороны Юрий Сак сказал, что Херсон практически под контролем ВСУ.

Замминистра Анна Маляр призвала дождаться официальных заявлений от президента Владимира Зеленского и Генштаба.

Другие новости:

ВСУ новости Херсона войска России Алексей Арестович война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:43

Войска РФ успели убежать от ВСУ с правобережья Херсонской области – Арестович

18:43

Гороскоп на завтра 12 ноября: Козерогам – успех в делах, Близнецам – обиды

18:10

"Сдали Херсон, сдадут и Москву": фанатка "русского мира" раскритиковала побег россиян из ХерсонаВидео

18:02

Кому повезет в 2023 году: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы карманы лопнули от денегВидео

17:52

Армия Украины практически установила контроль над Херсоном – МинобороныВидео

Реклама
17:33

Приметы на 12 ноября: что нужно сделать, чтобы привлечь успехВидео

17:32

Все ахнут от восторга: рецепт быстрого рулета на Новый год 2023Видео

17:19

Дугин предложил забить Путина камнями

17:11

Набирали воду из Днепра: в Херсоне нет света, воды и продуктов - журналистВидео

17:02

РФ снова клянчит переговоры: у Лаврова заявили, что готовы говорить "без предварительных условий"Видео

16:58

Путин в день сдачи Херсона пообщался с Африкой и задумался об истории обороны МосквыВидео

16:48

Одной загадкой меньше: для чего в коктейль ставят 2 трубочкиВидео

16:45

Сколько нужно держать градусник: как правильно пользоваться термометромВидео

16:30

Какой маникюр сделать на Новый год 2023: 5 потрясающих идей для хорошего настроенияФото

16:27

"Стыдно быть русским": в России начался скандал из-за бегства оккупантов из ХерсонаВидео

16:26

"Оно без пола и национальности": Киркоров грязно оскорбил Пугачеву в лице всех сбежавших из РФ

16:21

Херсонцы встретились с украинскими военными в центре города: все плачут от счастьяВидео

16:10

Раненые кадыровцы не доехали домой: ВСУ метко отработали по российскому Ми-8 - СМИ

16:03

Пугачева поделилась эмоциями после концерта российской певицы

15:57

Украина возвращает Херсон: ВСУ в городе, войскам РФ следует немедленно сдаваться – ГУРВидео

Реклама
15:56

Полковник в отставке рассказал, изменятся ли перспективы переговоров с РФ после битвы за ХерсонВидео

15:36

Битва за Херсон только начинаетсямнение

15:34

Зеленский срочно провел Ставку по ситуации на ХерсонщинеВидео

15:28

"Идет военная работа, тяжелая и мощная": в ВСУ сделали заявление о ситуации в ХерсонеВидео

15:24

"Мне неприятно все, что произошло": Дантес эмоционально оценил роман Дорофеевой и КацуринаВидео

15:20

Маша Ефросинина рассказала, что помогает держать психику во время войныВидео

15:19

ВСУ в центре Херсона подняли флаг: все подробности легендарного освобождения от оккупантовВидео

15:12

Wellboy и MO3GI Entertainment объявили о сотрудничестве

15:02

Медведев тщетно попытался угомонить россиян, разозленных поражением в ХерсонеВидео

14:54

"Они могут завести нас в ловушку": Ильницкий о сложности контрнаступления на ХерсонщинеВидео

14:44

Тысячи военных РФ заблокированы: Арестович прогнозирует мощные результаты ВСУ на ХерсонщинеВидео

14:28

"Противотанковые гниды": актер из "Квартала 95" высмеял фейки Кремля об украинских "боевых комарах"Видео

14:02

Нардеп Лещенко снова холостяк: диджейка Настя похвасталась следующим бойфрендом

13:56

"Другого пути нет": полковник в отставке рассказал, придется ли ВСУ добивать врага в Москве

13:54

ВСУ зашли в Херсон - нардеп

13:50

Маша Ефросинина назвала опальную звезду, которая задонатила на благотворительность больше всегоВидео

13:25

Как сделать обогреватель из свечи и керамических горшков: пошаговая инструкция и видеоВидео

13:09

"Это идея Суровикина и решение Шойгу": Песков попытался снять с Путина вину за херсонский провал

12:50

Favbet Foundation передал разведчикам ВСУ бронированный автомобиль

12:48

Путин отказался выступать на G20 даже онлайн: в Кремле озвучили "отмазки"Видео

Реклама
12:39

Из семьи выжил только ребенок: российская ракета убила в Николаеве целую семьюФото

12:37

В Киеве отменили экстренные отключения света: графики снова в силеВидео

12:36

Российские войска могли подготовить ловушки для ВСУ в Херсоне - ВВС

12:31

Предательская пуговка: грудь Надежды Мейхер вырвалась из блузы

12:17

Путин хочет нанести массированный ракетный удар по Украине: СМИ выяснили цели и даты

11:43

"Помощь дается дозированно": эксперт объяснил, почему Запад медлит с оружием для УкраиныВидео

11:40

Как часто можно красить волосы: сохраняем блестящую шевелюру и скрываем недостатки

11:39

Путину через посредника предложили мир с Украиной: СМИ назвали 8 пунктов договора

11:03

"Начнут просить прощения": Джигурда призывает "пощадить" Пугачеву и Галкина

10:55

"Психоз и все вытекающие": "путинистка" Кудрявцева ноет о своем слабеньком здоровье

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять