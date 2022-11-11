"Противник нас переиграл": Жданов рассказал, как оккупантам удалось спастись от ВСУ в Херсоне

Жданов рассказал, как оккупантам удалось спастись от ВСУ в Херсоне / Коллаж фото Главред, соцсети

Украинские военные освободили Херсон, но российские оккупанты смогли обхитрить ВСУ и избежать огромных потерь среди личного состава. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.

Россия решила сначала вывести основную часть техники и войска, а потом уже министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о выходе оккупантов.

"Противник нас переиграл: сначала вывел войска и технику, а потом устроил весь этот спектакль с отводом войск. Мы пришли, а войск – нет. Подтверждением моих слов является тот факт, что россияне подорвали все мосты. Это показатель того, что войск там практически не оставалось", - сказал Жданов.

Он добавил, что на правом берегу Днепра до сих пор остаются российские оккупанты, однако их мало и скорее всего они будут переплывать реку на лодках.

"А где 40 тысяч с танками и артиллерией? Уже, наверное, идут в колоннах на Донецк", - подытожил эксперт.

Сейчас украинским военным необходимо проверить всю освобожденную территорию и провести зачистки. По словам Жданова, такие чистки в Херсоне могут продлиться 3-4 суток, а на всем правобережье Херсонской области - до недели.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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