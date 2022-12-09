glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Начнется война дронами": ракетные удары не прекратятся после выхода на админграницы – Коваленко

9 декабря 2022, 23:25
Военный аналитик убежден, что ракетные удары по Украине не смогут прекратиться без дипломатического решения.
Ракетный удар, пожар
Ракетные удары по Украине не прекратятся даже после выхода на аминграницы / Коллаж фото Википедия, скриншот

Война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, превратится из войны артиллерией в войну дронами. Об этом в интервью Главреду рассказал боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко.

"Артиллерия не может воевать без дронов - всю работу артиллерии, в основном, обеспечивает именно аэроразведка. Конечно, артиллерия и дроны - это основа, и сухопутные войска заходят на позиции после того, как работу сделает аэроразведка и артиллерия. Но под войной дронов я имею в виду удары по инфраструктуре врага, который будет удивлен "сюрпризами", - сказал Коваленко.

По данным аналитика, РФ раньше начала войну дронами, чем Украина. Он добавил, что в последнее время на фронтах будет сохраняться активная фаза.

Коваленко не исключает, что война действительно может закончиться весной, ведь свою мотивацию постоянно показывают украинские военные.

"У нас сформирован достаточный резерв, чтобы вытянуть эту историю качественно – все будет зависеть от зимы и того, чего удастся достичь ВСУ на запланированных направлениях. Уверенность генералов вселяет определенный оптимизм, поэтому хочется верить, что в следующем году война может выйти по крайней мере на завершение конфликта на нашей территории", - сказал Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко

Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Он также добавил, что не стоит рассчитывать на то, что ракетные удары по территории Украины прекратятся без определенного дипломатического решения.

"Чисто военным путем войну на территории Украины можно завершить до конца следующего года, но не в воздухе. Если не будет дипломатического решения, то в любом продолжится активность врага в приграничной зоне – разведка "Орланами", сброс боеприпасов на инфраструктуру с дронов и тому подобное. И здесь важно, чтобы РФ не получила иранские баллистические ракеты", - отметил аналитик.

Коваленко объяснил, что большинство средств, которые есть в Украине, будут неэффективными против иранских ракет.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Лидер праворадикальной организации С14 (движение общество будущего) Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

Другие новости:

война в Украине вторжение России ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:30

РФ наращивает свой арсенал ядерного оружия – Пентагон

23:25

"Начнется война дронами": ракетные удары не прекратятся после выхода на админграницы – КоваленкоВидео

23:08

"Верить никому нельзя": Путин назвал имя единственного человека, говорящего "правду"Видео

22:50

Развал России не помешает трибуналу и выплатам репараций, но это станет осложнением - ЧорновилВидео

22:40

Приметы на 11 декабря: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь богатствоВидео

Реклама
21:50

До 50 раненых за сутки: ВСУ проредили ряды наемников из ЧВК "Вагнера" – ГенштабВидео

21:41

Супермодель Алина Байкова рассказала о молчаливой позиции ДиКаприо относительно войны в Украине

21:33

По полсуток без электроэнергии: в Киеве ввели новые графики отключенийВидео

21:30

Война в Украине может выйти из–под контроля - генсек НАТОВидео

21:25

Как вернуть блеск золотым украшениям: 2 простых способа, о которых мало кто догадывается

21:02

"Нет живого места": Зеленский заявил о сложной ситуации на фронтеВидео

20:46

Путин задумался о нанесении ядерного удара – BloombergВидео

20:19

Евгений Хмара рассказал о первых послевоенных концертах в Киеве и почему рожали ребенка в УкраинеВидео

19:43

"В обратную сторону никто не возвращается": Кириленко о новой тактике оккупантов под БахмутомВидео

19:38

Четверть миллиарда долларов для ВСУ: Байден объявил о новом пакете военной помощиВидео

19:34

Иво Бобул рассекретил, где сейчас находится его кум - Леонид КучмаВидео

19:34

В Украине введут четыре очереди для получения света: что изменится для потребителейВидео

19:18

Путин ещё не понял, что точка невозврата для его влажных мечт уже пройденамнение

19:12

"Щит" от ракет и дронов РФ: ВСУ вооружат современными немецкими ЗРК SkynexВидео

19:04

Не только металл: что может загореться в микроволновке

Реклама
19:00

На войну пошел добровольцем: в Украине ликвидирован многодетный отец из Татарстана

18:59

Мужчины будут в восторге: лучшие варианты подарков для любимого на Новый годВидео

18:39

Выход к Азову и Таганрогу: эксперт раскрыл сценарий захода ВСУ на территорию РФВидео

18:35

Цинизм зашкаливает: жена Пескова не понимает, почему ее отшила подруга из УкраиныВидео

18:33

8,5 лет колонии за стрим о Буче: в РФ упекли за решетку оппозиционера Яшина

18:26

На ручках нравится не всем: как нельзя держать кошку

18:17

Белорусский диктатор жестко "проехался" по Меркель и обвинил Украину в развязывании войныВидео

17:56

"Компромисс с дьяволом": в ОП жестко ответили на заявление Путина о войне с УкраинойВидео

17:51

"Мы готовы": Путин высказался о завершении войны против УкраиныВидео

17:18

"Скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard": Подоляк заинтриговал заявлением о новом вооружении

17:11

Гороскоп Таро для Дев 2023: какие сюрпризы приготовил каждый месяц нового годаВидео

17:09

"Они нам врали": Путин истерично ответил на откровения Меркель о Минских соглашенияхВидео

17:07

Жена Владимира Остапчука призналась, что готова к новым отношениям: "Были уже все "краш-тесты"

17:06

Семьи и достойные зарплаты: при каких условиях украинцы вернутся домой после войны - опросВидео

16:44

"Если бы не это, напал бы на Украину раньше": Путин обиженно пожаловался, что его "обманывали"Видео

16:41

Моди "кинул" Путина: отказался от встречи из-за ядерного шантажа Кремля - BloombergВидео

16:36

Нынешняя жена Павлика рассказала, чем закончился суд с его бывшей супругойВидео

16:16

"Никаких проблем": Путин забыл о бегстве РФ из Херсона и насмешил странным заявлением о войнеВидео

16:13

Галкин повел Пугачеву праздновать воссоединение после длительной разлуки и показал видеоВидео

16:01

Солист Backstreet Boys Ник Картер обвинен в изнасиловании 17-летней девочки с инвалидностью

Реклама
15:54

В ФРГ анонсировали пакет военной помощи Украине с новейшими САУ RCH 155Видео

15:46

Гороскоп Таро для Весов на 2023 год: изобилие, хорошее здоровье и яркие перспективы

15:27

"Через несколько дней": в "Укрэнерго" спрогнозировали, когда в Украине вернут плановые отключения светаВидео

15:11

Трибунал для Лукашенко: Беларусь является соучастницей агрессии РФ - ЧорновилВидео

15:02

"Спасибо Господу! Мечтаю поскорее услышать слово "Мама!": Могилевская поделилась личной новостью

14:30

План окончания войны: посол США рассказала о том, что может стать "формулой мира"Видео

13:59

"Вся степь будет усыпана телами ваших солдат": в Казахстане активист жестко разнес агрессоров из РФВидео

13:58

"Думал - укропы": зек-дезертир из ЧВК Вагнера рассказал о стрельбе по копам в РФВидео

13:50

Кадыров сделал племянника "смотрящим" за югом Украины: будет "кошмарить" людей и гауляйтеровВидео

13:40

Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже 50 автомобилей

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять