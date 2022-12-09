"Начнется война дронами": ракетные удары не прекратятся после выхода на админграницы – Коваленко

Военный аналитик убежден, что ракетные удары по Украине не смогут прекратиться без дипломатического решения.

Ракетные удары по Украине не прекратятся даже после выхода на аминграницы / Коллаж фото Википедия, скриншот

Война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, превратится из войны артиллерией в войну дронами. Об этом в интервью Главреду рассказал боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко.

"Артиллерия не может воевать без дронов - всю работу артиллерии, в основном, обеспечивает именно аэроразведка. Конечно, артиллерия и дроны - это основа, и сухопутные войска заходят на позиции после того, как работу сделает аэроразведка и артиллерия. Но под войной дронов я имею в виду удары по инфраструктуре врага, который будет удивлен "сюрпризами", - сказал Коваленко.

По данным аналитика, РФ раньше начала войну дронами, чем Украина. Он добавил, что в последнее время на фронтах будет сохраняться активная фаза.

Коваленко не исключает, что война действительно может закончиться весной, ведь свою мотивацию постоянно показывают украинские военные.

"У нас сформирован достаточный резерв, чтобы вытянуть эту историю качественно – все будет зависеть от зимы и того, чего удастся достичь ВСУ на запланированных направлениях. Уверенность генералов вселяет определенный оптимизм, поэтому хочется верить, что в следующем году война может выйти по крайней мере на завершение конфликта на нашей территории", - сказал Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Он также добавил, что не стоит рассчитывать на то, что ракетные удары по территории Украины прекратятся без определенного дипломатического решения.

"Чисто военным путем войну на территории Украины можно завершить до конца следующего года, но не в воздухе. Если не будет дипломатического решения, то в любом продолжится активность врага в приграничной зоне – разведка "Орланами", сброс боеприпасов на инфраструктуру с дронов и тому подобное. И здесь важно, чтобы РФ не получила иранские баллистические ракеты", - отметил аналитик.

Коваленко объяснил, что большинство средств, которые есть в Украине, будут неэффективными против иранских ракет.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Лидер праворадикальной организации С14 (движение общество будущего) Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

Другие новости: