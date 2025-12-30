Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин "отжал" в Крыму "дачу Януковича" и построил себе шикарный дворец – ФБК

Виталий Кирсанов
30 декабря 2025, 17:52
215
Еще до оккупации Крыма о стройке писали украинские СМИ, объект тогда назвали "дачей Януковича".
Расследователи нашли новый дворец Путина в Крыму
Расследователи нашли новый дворец Путина в Крыму / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • "Дача Януковича" сейчас находится в собственности "друзей Путина"
  • Соратники Навального опубликовали архитектурные планы дворца

Журналисты российского Фонда борьбы с коррупцией выяснили, что на юге оккупированного Крыма на мысе Айя построили дворец для российского диктатора Владимира Путина. Его стоимость оценили в 128 млн долларов.

Еще до оккупации Крыма о стройке писали украинские СМИ, объект тогда назвали "дачей Януковича". Раньше там находилась советская база отдыха, в 2007 году ее территорию купила семья Виктора Януковича за 1,2 миллиона долларов. В 2013 году Янукович, занимавший тогда пост президента Украины, отрицал, что он и его семья имеют отношение к строительству на мысе Айя.

видео дня

После оккупации полуострова Россией тогдашняя марионетка Кремля Севастополя Сергей Меняйло говорил, что объект может быть передан российским властям. Тогда же сообщалось, что усадьбу планируется достроить и открыть там санаторий, но в итоге было принято решение, что объект передадут Управлению делами президента.

Позже журналисты писали, что недостроенная резиденция перешла в собственность фирм, связанных с людьми из ближайшего окружения Путина: Юрия и Бориса Ковальчуков. По данным ФБК, там продолжилось строительство, но "дача Януковича" - это "халупа, хибарочка, по сравнению с тем, что построили на мысе Айя сейчас".

Соратники Навального также опубликовали архитектурные планы дворца и его фотографии. В главном здании комплекса они обнаружили зал площадью 233 квадратных метра с обеденным столом на 20 человек, спальню площадью 154 квадратных метра с мраморной ванной (50 квадратных метров) с джакузи, еще одну спальню (183 квадратных метра), домашнюю клинику с несколькими кабинетами, спа-центр с бассейном, криокамеру, кинозал, бильярдную, винный погреб. В комплекс также входит строение с гостевыми апартаментами, на крыше которых разбит парк с видом на море.

  • Дворец Путина в Крыму
    Дворец Путина в Крыму Фото: navalny.com
  • Дворец Путина в Крыму
    Дворец Путина в Крыму Фото: navalny.com
  • Дворец Путина в Крыму
    Дворец Путина в Крыму Фото: navalny.com
  • Дворец Путина в Крыму
    Дворец Путина в Крыму Фото: navalny.com
  • Дворец Путина в Крыму
    Дворец Путина в Крыму Фото: navalny.com
  • Дворец Путина в Крыму
    Дворец Путина в Крыму Фото: navalny.com
  • Дворец Путина в Крыму
    Дворец Путина в Крыму Фото: navalny.com

По данным соратников Навального, строительство комплекса финансировали бизнесмен Владимир Колбин, фирма "Аратрон", которая, как утверждается, давала деньги на винодельню около "дворца Путина", а также компания Forstis, предположительно связанная с Юрием Ковальчуком.

О том, что усадьба на мысе Айя связана с друзьями Владимира Путина, писала в 2021 году "Новая газета". Тогда журналисты называли ее "дачей Ковальчука". Они попытались попасть на территорию стройки, но их не пропустил стоящий на КПП мужчина в гражданской одежде. На вопрос, что это за стройка и кто там находится, он ответил: "Путин". Один из строителей также говорил журналистам, что дачу строят для президента России.

Дворцы Путина - детали

Как сообщал Главред, ранее сотрудники ФБК выпустили расследование о роскошном черноморском дворце Путина. Дворец Путина соратники Навального сравнивают по территории с княжеством Монако. Площадь самого участка составляет 68 гектаров, но он окружен буферной зоной в 7 тысяч гектаров, которая по документам принадлежит ФСБ. Более того, над всей этой территорией неукоснительно соблюдается бесполетная зона.

Ранее появились подробности строительства в Карелии возле Ладожского озера роскошной резиденции президента России Владимира Путина.

Российский политолог Дмитрий Орешкин сообщил, что на строительство роскошного особняка в районе села Прасковеевка под городом Геленджик, который называют дворцом президента РФ Владимира Путина, пошли деньги из так называемого "бассейна" – альтернативного бюджета.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Виктор Янукович Владимир Путин Алексей Навальный новости Крыма Дворец Путина в Геленджике
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гарантии безопасности для Украины: Зеленский назвал ключевые условия и роль США

Гарантии безопасности для Украины: Зеленский назвал ключевые условия и роль США

19:14Война
Путин "отжал" в Крыму "дачу Януковича" и построил себе шикарный дворец – ФБК

Путин "отжал" в Крыму "дачу Януковича" и построил себе шикарный дворец – ФБК

17:52Мир
РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

17:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Последние новости

19:16

Арестован продюсер российской группы "Ласковый май"

19:14

Гарантии безопасности для Украины: Зеленский назвал ключевые условия и роль США

19:10

Дроны, которых не было на Валдае. Почему именно так соврал Путин?мнение

18:28

Представляет серьезную угрозу: чем опасна соль, которой зимой борются с гололедом

18:19

"Никакой обработки и ретуши": Ольга Сумская поделилась своими "честными" фото

Новый год Киев и Киевская область встретят без света - ПопенкоНовый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко
18:16

Новый год-2026: что категорически нельзя делать 31 декабря

17:52

Путин "отжал" в Крыму "дачу Януковича" и построил себе шикарный дворец – ФБКФотоВидео

17:48

Поздравления с наступающим Новым Годом 2026: картинки и пожелания

17:28

"Моя группа сыграла последний концерт": Хлывнюк высказался про циничное преступление РФ

Реклама
17:26

РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

17:04

Литва готовится взрывать мосты на границе с РФ и Беларусью – СМИ

16:41

Россия готовит массированную атаку на Украину: какие регионы под прицелом

16:32

Финал "Очень странных дел": дата выхода и главные события последнего эпизодаВидео

16:27

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявили обязательную эвакуацию

16:06

Зима под угрозой блэкаута: эксперт озвучил тревожный сценарий для столицы эксклюзив

15:52

"Мир на горизонте": Туск назвал новые сроки завершения войны

15:45

Четыре знака зодиака, которые становятся лучшими матерями, чем дочерьми

15:25

"В Украине уничтожили карьеры": переход Каменских на русский возмутил Славу Демина

15:16

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

15:15

Почему 31 декабрь нельзя садиться за стол в черной одежде: какой церковный праздник

Реклама
15:00

Сибига четко ответил на "беспокойство" Моди относительно "атаки" на резиденцию Путина

14:49

Путинистка Кудрявцева срочно покинула Россию на фоне нервного срыва

14:15

Крещение будет по-новому: церковный календарь на январь 2026

14:05

Сырский анонсировал изменения в перехвате Шахедов: какой будет новая тактика

13:45

Боржемская показалась со взрослыми детьми от покойного Узелкова - детали

13:34

Джамала перепела новогодний хит Верки Сердючки на украинском языкеВидео

13:11

Начались морозы: садовод рассказал, что стоит сделать в саду и на огородеВидео

13:01

Сильные морозы начнут отступать: синоптик назвала дату потепления в Украине

12:15

Что нельзя хранить в подвале: вещи, которые испортятся быстрее всего

12:14

"Политику в сторону": Руслана высказалась про громкий скандал на Евровидении

12:11

Лунный календарь на январь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:07

"Влюбился с первого взгляда": Александра Кучеренко раскрыла свой новогодний секрет

12:05

"Самое страшное": известный певец потерял голос прямо на концерте

12:03

Его обожали даже богачи из Европы: какой десерт был визитной карточкой Киева

11:55

Шахедов станет меньше: ВСУ разнесли важные объекты оккупантов, что известноВидео

11:34

Одни руины и сплошное опустошение: как выглядит Купянск сейчасФото

11:27

"Сплошное дно": известный музыкант жестко прошелся по Пригожину и Валерии

11:14

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

11:13

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

10:50

"Мы не можем просто уйти": Зеленский назвал условие вывода войск с Донбасса

Реклама
10:44

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

10:41

Хлеб на закваске vs цельнозерновой: какой действительно полезнее для кишечника

10:38

Посевной календарь на январь 2026: лучшие дни для посева рассады

10:20

Несчастливы вместе: известный российский актер 6 лет издевался над женой

10:15

У Путина появились проблемы: Зеленский заявил о завершении войны в 2026 годуВидео

09:43

Перебои со светом и изменение движения поездов: последствия атаки на Черниговщину

09:41

Попала на крупную сумму: экс-участница "Холостяка" раскрыла правду о шоу

09:31

Гороскоп на январь 2026: Девам - большие перемены, Скорпионам - встреча

09:17

"Света может не быть по несколько дней": названо условие увеличения отключений

09:08

Богатство Бейонсе вышло на новый уровень: ошеломительная сумма

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять