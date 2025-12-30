Путин "отжал" в Крыму "дачу Януковича" и построил себе шикарный дворец – ФБК

Еще до оккупации Крыма о стройке писали украинские СМИ, объект тогда назвали "дачей Януковича".

Расследователи нашли новый дворец Путина в Крыму / коллаж: Главред, фото: скриншот

"Дача Януковича" сейчас находится в собственности "друзей Путина"

Соратники Навального опубликовали архитектурные планы дворца

Журналисты российского Фонда борьбы с коррупцией выяснили, что на юге оккупированного Крыма на мысе Айя построили дворец для российского диктатора Владимира Путина. Его стоимость оценили в 128 млн долларов.

Еще до оккупации Крыма о стройке писали украинские СМИ, объект тогда назвали "дачей Януковича". Раньше там находилась советская база отдыха, в 2007 году ее территорию купила семья Виктора Януковича за 1,2 миллиона долларов. В 2013 году Янукович, занимавший тогда пост президента Украины, отрицал, что он и его семья имеют отношение к строительству на мысе Айя.

После оккупации полуострова Россией тогдашняя марионетка Кремля Севастополя Сергей Меняйло говорил, что объект может быть передан российским властям. Тогда же сообщалось, что усадьбу планируется достроить и открыть там санаторий, но в итоге было принято решение, что объект передадут Управлению делами президента.

Позже журналисты писали, что недостроенная резиденция перешла в собственность фирм, связанных с людьми из ближайшего окружения Путина: Юрия и Бориса Ковальчуков. По данным ФБК, там продолжилось строительство, но "дача Януковича" - это "халупа, хибарочка, по сравнению с тем, что построили на мысе Айя сейчас".

Соратники Навального также опубликовали архитектурные планы дворца и его фотографии. В главном здании комплекса они обнаружили зал площадью 233 квадратных метра с обеденным столом на 20 человек, спальню площадью 154 квадратных метра с мраморной ванной (50 квадратных метров) с джакузи, еще одну спальню (183 квадратных метра), домашнюю клинику с несколькими кабинетами, спа-центр с бассейном, криокамеру, кинозал, бильярдную, винный погреб. В комплекс также входит строение с гостевыми апартаментами, на крыше которых разбит парк с видом на море.

По данным соратников Навального, строительство комплекса финансировали бизнесмен Владимир Колбин, фирма "Аратрон", которая, как утверждается, давала деньги на винодельню около "дворца Путина", а также компания Forstis, предположительно связанная с Юрием Ковальчуком.

О том, что усадьба на мысе Айя связана с друзьями Владимира Путина, писала в 2021 году "Новая газета". Тогда журналисты называли ее "дачей Ковальчука". Они попытались попасть на территорию стройки, но их не пропустил стоящий на КПП мужчина в гражданской одежде. На вопрос, что это за стройка и кто там находится, он ответил: "Путин". Один из строителей также говорил журналистам, что дачу строят для президента России.

Дворцы Путина - детали

Как сообщал Главред, ранее сотрудники ФБК выпустили расследование о роскошном черноморском дворце Путина. Дворец Путина соратники Навального сравнивают по территории с княжеством Монако. Площадь самого участка составляет 68 гектаров, но он окружен буферной зоной в 7 тысяч гектаров, которая по документам принадлежит ФСБ. Более того, над всей этой территорией неукоснительно соблюдается бесполетная зона.

Ранее появились подробности строительства в Карелии возле Ладожского озера роскошной резиденции президента России Владимира Путина.

Российский политолог Дмитрий Орешкин сообщил, что на строительство роскошного особняка в районе села Прасковеевка под городом Геленджик, который называют дворцом президента РФ Владимира Путина, пошли деньги из так называемого "бассейна" – альтернативного бюджета.

