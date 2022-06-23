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От водопадов до пивоварни: опубликовано расследование о новом дворце Путина

23 июня 2022, 22:38

Несмотря на скромное название "Садовый дом", проект нового дворца Владимира Путина роскошен.

Рендер интерьера "Садового дома" / occrp.org

Появились подробности строительства в Карелии возле Ладожского озера роскошной резиденции президента России Владимира Путина.

Как говорится в расследовании OCCRP и Медузы, которые получили доступ к документам строительных компаний, которые занимались обустройством территории вокруг имения, дом назывался "хижина рыбака" и задумывался как двухэтажное футуристическое здание с волнообразной крышей, просторными помещениями и масштабной столовой зоной на открытом воздухе похоже скорее на дом приемов.

"Большая гостиная открытой планировки занимает больше 200 квадратных метров. Стеклянная перегородка отделяет ее от кухни, оборудованной мангалом, казаном, тандыром, тепаном и коптильней, как в дорогом ресторане", – говорится в расследовании.

Что известно о стоимости нового дворца Путина

В расследовании указывается, что несмотря на скромное название "Садовый дом", проект роскошен: среди материалов отделки натуральные полудрагоценные камни лазурит и лабрадорит. Большой участок пола покрыт мрамором Fior di Bosco примерной стоимостью 110 тысяч долларов.

"Стоимость объекта оценить сложно, однако в распоряжении OCCRP есть смета на общестроительные работы от июня 2015 года на сумму 187 миллионов рублей (до 3,5 миллиона долларов)", – сообщили журналисты.

Путину построили бассейны, водопады и пивоварню

Отмечается, что в доме есть собственная пивоварня. На австрийском оборудовании стоимостью 345 тысяч евро тут можно производить 47 литров пива в день. А на втором этаже расположена чайная комната с видом на Ладожское озеро. Через стеклянную перегородку из помещения можно наблюдать за процессом варки пива.

/ occrp.org

"Рядом со зданием два небольших бассейна. От дома дорожка ведет к естественному водопаду, впадающему в залив, где обустроена уединенная беседка. Раньше водопад был туристической достопримечательностью, но сейчас посетителям туда путь закрыт", – узнали журналисты.

Кроме того, указывается, что на территории участка есть ферма по разведению крупного рогатого скота, где выращивают быков ради мраморной говядины.

Журналисты добавили, что, судя по спутниковым снимкам, строительство главного здания было закончено к августу 2012 года. Однако в целом строительные работы на участке не закончены. Согласно документам утечки, летом 2021 года неподалеку начали строить еще один дом с видом на Ладожское озеро.

Что известно о "хижине рыбака"

О связи Путина с загадочной резиденцией рассказал в 2016 году телеканал "Дождь". На сайте архитектурного агентства, где ее спроектировали, дом назывался "хижина рыбака".

Сотрудники "Дождя" выяснили, что здание и прилегающая территория принадлежали нескольким компаниям, подконтрольным Юрию Ковальчуку – другу Владимира Путина и главному акционеру банка "Россия", который часто называют "банком Путина". Считается, что он обслуживает личные интересы президента.

Читайте такжеЗолотой жеребец Медведчука: появились детали обыска во дворце кума Путина

Ранее в Сети обнародовали фотографии недостроенного дворца нардепа от ОПЗЖ, кума Владимира Путина Виктора Медведчука недалеко от Пущи-Водицы.

Имение Медведчука взяли под охрану активисты. Там обнаружили ценные картины, портреты в "золотых" рамках, десятки шуб, меховых шапок и платьев, а также игровой автомат и пулемет.

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