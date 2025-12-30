Представляет серьезную угрозу: чем опасна соль, которой зимой борются с гололедом

Специалисты объясняют, что после таяния снега соль попадает в местные водоемы и грунтовые воды, откуда удалить ее практически невозможно.

https://glavred.info/nauka/predstavlyaet-sereznuyu-ugrozu-chem-opasna-sol-kotoroy-zimoy-boryutsya-s-gololedom-10728284.html Ссылка скопирована

В чем опасность соли, которой посыпают тротуары зимой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik

Главное из новости:

видео дня

Чрезмерное использование тротуарной соли приводит к засолению водоемов и грунтовых вод

В некоторых регионах США уже фиксируют стремительный рост уровня хлоридов

Экологи призывают к умеренному использованию такой соли

Зимние морозы традиционно запускают волну закупок противогололедной соли, однако специалисты предупреждают: привычка щедро посыпать дороги и дворы может иметь долгосрочные последствия для окружающей среды и здоровья людей, пишет Popular Science.

По словам ученых, после таяния снега соль неизбежно попадает в реки, озера и подземные воды, где фактически накапливается без возможности очистки. Исследования Ассоциации озера Джордж (штат Нью-Йорк) демонстрируют тревожную тенденцию: концентрация хлоридов в водоеме выросла втрое за последние четыре десятилетия, а более половины частных скважин вблизи государственных трасс содержит избыток натрия.

В некоторых районах вода настолько засолена, что разрушает трубопроводы и бытовую технику, а иногда становится непригодной даже для полива. Президент ассоциации Брендан Вилтсе отмечает: особенно опасна такая вода для домов со старыми свинцовыми трубами - повышенная агрессивность может вымывать свинец, увеличивая токсические риски.

Пострадали и природные экосистемы. Зоопланктон, ключевой элемент пищевой цепи, в некоторых водоемах резко сократился. В Департаменте охраны окружающей среды Нью-Йорка прогнозируют: если тенденция не изменится, отдельные водосборные бассейны могут превысить пределы безопасного загрязнения уже к 2108 году.

Чтобы уменьшить вред, местные власти переходят на более экономные технологии посыпки и предварительную обработку дорог 23-процентным рассолом. Такой подход позволяет сократить использование соли без потери эффективности. В районе озера Миррор уже фиксируют снижение уровня засоления.

Экологи напоминают и о правилах для домохозяйств: одной чашки соли - примерно 350 граммов - достаточно для обработки 6-метровой дорожки или около 10 квадратных метров тротуара. Соль следует распределять равномерно и только после очистки поверхности от снега.

Для большинства ситуаций подходит обычная каменная соль. Существуют также смеси на основе кальция и магния, которые работают при более низких температурах, но их рекомендуют применять ограниченно. Песок и кошачий наполнитель могут улучшить сцепление, хотя и имеют недостаток - легко заносятся в помещения.

На рынке время от времени появляются и нестандартные альтернативы - свекольный сок, огуречный или сырный рассол, отходы пивоварения. Однако, предостерегает Вилтсе, высокая концентрация сахаров в таких смесях стимулирует бактериальное "цветение" воды, что может привести к массовой гибели рыбы из-за недостатка кислорода.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Popular Science Popular Science - американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользы для повседневной жизни. Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых. В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие. Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред