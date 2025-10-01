Зачем океанам соль и как изменение солености может сделать полюса непригодными для жизни

Соленая вода океана запускает термогалинную циркуляцию и регулирует теплообмен между экватором и полюсами и поддерживает глобальную климатическую систему.

https://glavred.info/nauka/zachem-okeanam-sol-i-kak-izmenenie-solenosti-mozhet-sdelat-polyusa-neprigodnymi-dlya-zhizni-10703018.html Ссылка скопирована

Зачем океанам соль? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему океанам нужна соль

Что делает воду соленой

Что будет, если в океанах не будет соли

Вода в океанах не просто соленая - в ней есть миллиарды растворенных ионов, и это не случайность. Именно эти ионы - ключ к глобальной климатической системе. Соленость руководит гигантским "океаническим конвейером", который согревает полюса и охлаждает экватор. Однако таяние ледников из-за глобального потепления угрожает разбавить эту соленую воду, а это может привести к остановке климатического конвейера. Последствия для жизни на планете могут быть катастрофическими. Главред расскажет подробнее.

Что делает воду соленой

Соль - это химическое соединение, которое состоит из положительно и отрицательно заряженных частиц, называемых ионами. Хотя в океане и нет кристаллов поваренной соли, он насыщен растворенными ионами.

видео дня

Ионы попадают в океан благодаря эрозии горных пород на суше. Дождевая и речная вода вымывает минералы и несет их в море. Океан не может становиться соленым бесконечно, ведь существуют природные механизмы, которые поддерживают постоянную концентрацию ионов в течение миллиардов лет. Часть солей оседает на дне, часть - поглощается морскими организмами, а значительное количество абсорбируется через гидротермальные источники в земную кору.

Соленая вода - двигатель климата

Настоящая причина, почему океану нужна соленая вода, заключается в ее способности запускать глобальную термогалинную циркуляцию. Это жизненно важный процесс для климатической системы Земли.

Соленая вода всегда плотнее и тяжелее пресной. В полярных регионах холодная температура заставляет воду замерзать. Когда вода кристаллизуется в лед, она вытесняет соли и образует подо льдом холодную и соленую жидкость. Эта плотная вода опускается на дно океана и медленно движется к экватору. Зато более теплая, менее соленая вода с экватора поднимается и движется к полюсам, где охлаждается, погружается и снова повторяет цикл.

Такой постоянный обмен регулирует климат Земли: он переносит тепло от экватора к полюсам и помогает их согревать, а также отводит холодную воду от полюсов, охлаждая экватор.

Угроза разбавления: путь к апокалипсису

Глобальное потепление ставит под угрозу солевой баланс, ведь нарушается критический процесс погружения воды. Таяние полярных ледниковых шапок вследствие повышения температуры приводит к поступлению в океан большого количества пресной воды. Она разбавляет морскую воду на полюсах, снижая концентрацию ионов и, соответственно, ее плотность.

Видео о том, для чего океанам нужна соль, можно посмотреть здесь:

Если вода на полюсах станет недостаточно плотной, чтобы опускаться на дно, термогалинная циркуляция может остановиться полностью.

Последствия такого коллапса были бы катастрофическими:

исчезновение конвейера прекратит перенос кислорода и питательных веществ, что приведет к массовому вымиранию морской жизни;

полюса станут намного холоднее, ведь теплый воздух и вода больше не будут доходить; экватор, наоборот, будет перегреваться, и обе зоны могут стать непригодными для жизни;

накопленное тепло в экваториальных водах станет топливом для формирования мощных ураганов с разрушительной силой.

Концентрация ионов в океане - это не просто минералогическая деталь, а ключевой предохранитель климатической системы Земли. Чтобы избежать апокалиптического сценария, нужно внимательно следить за состоянием океана и сдерживать глобальное потепление.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Интересная наука" YouTube-канал "Цікава наука" - это украиноязычный проект, который адаптирует мировые научно-популярные видео для широкой аудитории. Канал публикует ролики по биологии, физике, географии, астрономии и математике в переводе и озвучке на украинском языке. Темы подаются просто, с примерами, которые легко воспринимаются даже подростками. Особенность канала - высокое качество перевода и сохранение оригинальной структуры подачи материала. Видео набирают тысячи просмотров и пользуются популярностью среди учеников, студентов и взрослых. "Цікава наука" - один из самых популярных научно-образовательных YouTube-каналов в украинском сегменте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред