Зачем океанам соль и как изменение солености может сделать полюса непригодными для жизни

Вода в океанах не просто соленая - в ней есть миллиарды растворенных ионов, и это не случайность. Именно эти ионы - ключ к глобальной климатической системе. Соленость руководит гигантским "океаническим конвейером", который согревает полюса и охлаждает экватор. Однако таяние ледников из-за глобального потепления угрожает разбавить эту соленую воду, а это может привести к остановке климатического конвейера. Последствия для жизни на планете могут быть катастрофическими. Главред расскажет подробнее.
Что делает воду соленой
Соль - это химическое соединение, которое состоит из положительно и отрицательно заряженных частиц, называемых ионами. Хотя в океане и нет кристаллов поваренной соли, он насыщен растворенными ионами.
Ионы попадают в океан благодаря эрозии горных пород на суше. Дождевая и речная вода вымывает минералы и несет их в море. Океан не может становиться соленым бесконечно, ведь существуют природные механизмы, которые поддерживают постоянную концентрацию ионов в течение миллиардов лет. Часть солей оседает на дне, часть - поглощается морскими организмами, а значительное количество абсорбируется через гидротермальные источники в земную кору.
Соленая вода - двигатель климата
Настоящая причина, почему океану нужна соленая вода, заключается в ее способности запускать глобальную термогалинную циркуляцию. Это жизненно важный процесс для климатической системы Земли.
Соленая вода всегда плотнее и тяжелее пресной. В полярных регионах холодная температура заставляет воду замерзать. Когда вода кристаллизуется в лед, она вытесняет соли и образует подо льдом холодную и соленую жидкость. Эта плотная вода опускается на дно океана и медленно движется к экватору. Зато более теплая, менее соленая вода с экватора поднимается и движется к полюсам, где охлаждается, погружается и снова повторяет цикл.
Такой постоянный обмен регулирует климат Земли: он переносит тепло от экватора к полюсам и помогает их согревать, а также отводит холодную воду от полюсов, охлаждая экватор.
Угроза разбавления: путь к апокалипсису
Глобальное потепление ставит под угрозу солевой баланс, ведь нарушается критический процесс погружения воды. Таяние полярных ледниковых шапок вследствие повышения температуры приводит к поступлению в океан большого количества пресной воды. Она разбавляет морскую воду на полюсах, снижая концентрацию ионов и, соответственно, ее плотность.
Если вода на полюсах станет недостаточно плотной, чтобы опускаться на дно, термогалинная циркуляция может остановиться полностью.
Последствия такого коллапса были бы катастрофическими:
- исчезновение конвейера прекратит перенос кислорода и питательных веществ, что приведет к массовому вымиранию морской жизни;
- полюса станут намного холоднее, ведь теплый воздух и вода больше не будут доходить; экватор, наоборот, будет перегреваться, и обе зоны могут стать непригодными для жизни;
- накопленное тепло в экваториальных водах станет топливом для формирования мощных ураганов с разрушительной силой.
Концентрация ионов в океане - это не просто минералогическая деталь, а ключевой предохранитель климатической системы Земли. Чтобы избежать апокалиптического сценария, нужно внимательно следить за состоянием океана и сдерживать глобальное потепление.
