Размер имеет значение: ученые назвали самое большое существо в мире

Величайшие существа в истории Земли показывают границы эволюции. Они существа охватывают морских титанов, сухопутных динозавров и летающих гигантов меловой эпохи.

https://glavred.info/nauka/razmer-imeet-znachenie-uchenye-nazvali-samoe-bolshoe-sushchestvo-v-mire-10702466.html Ссылка скопирована

Самые большие существа на Земле / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какое животное самое большое в мире

Где живут самые большие существа

На протяжении миллиардов лет Земля была домом для существ настолько невероятных размеров, что они даже бросают вызов нашему современному воображению. На сегодняшний день синий кит - безоговорочный чемпион, однако он лишь один из плеяды гигантов, которые когда-то господствовали на нашей планете. Настоящий биологический предел размеров был достигнут в океане, где вода компенсирует вес тела и позволяет организмам вырастать до экстремальных и даже шокирующих масштабов. Главред расскажет подробнее.

Абсолютные чемпионы по массе: водные титаны

Как рассказывают на канале Ridddle UA, самая большая масса возможна только в воде, и именно здесь эволюция создала настоящих рекордсменов.

видео дня

Перуцетус колос - новейший претендент на звание самого тяжелого существа в истории (39 млн лет назад). Благодаря чрезвычайно плотным костям его вес составлял от 85 до 340 тонн и превосходил синего кита по массе, хотя длина была меньше (до 20 метров).

- новейший претендент на звание самого тяжелого существа в истории (39 млн лет назад). Благодаря чрезвычайно плотным костям его вес составлял от 85 до 340 тонн и превосходил синего кита по массе, хотя длина была меньше (до 20 метров). Синий кит - чемпион современности. Его длина достигает до 33 метров, а вес - до 190 тонн. Он остается самым длинным животным, которое когда-либо существовало.

- чемпион современности. Его длина достигает до 33 метров, а вес - до 190 тонн. Он остается самым длинным животным, которое когда-либо существовало. Мегалодон - гигантская вымершая акула (23-3,6 млн лет назад), которая достигала длины 15-20 метров и веса 50-100 тонн. Она была крупнейшим хищником своего времени и могла охотиться даже на китов.

Гиганты суши и их хищники

На суше размеры существ ограничивались способностью скелета выдерживать силу гравитации.

Аргентинозавр - один из наиболее вероятных претендентов на звание самого массивного сухопутного гиганта. Его масса оценивается в 70-100 тонн, а длина могла достигать 35 метров.

- один из наиболее вероятных претендентов на звание самого массивного сухопутного гиганта. Его масса оценивается в 70-100 тонн, а длина могла достигать 35 метров. Патаготитан - еще один гигант, который конкурирует с аргентинозавром. Его длина могла достигать 37 метров, а вес - до 70 тонн.

- еще один гигант, который конкурирует с аргентинозавром. Его длина могла достигать 37 метров, а вес - до 70 тонн. Сейсмозавр (Диплодок) - известен своей необычайной длиной (до 33 метров) благодаря длинной шее и хвосту.

- известен своей необычайной длиной (до 33 метров) благодаря длинной шее и хвосту. Мозазавр Гоффмана - крупнейшее хищное морское пресмыкающееся мелового периода. Его длина превышала 17 метров, и он был вершиной морской пищевой цепи своего времени.

Видео о самых больших созданиях на планете можно посмотреть здесь:

Рекордсмены неба и беспозвоночных

Кетцалькоатль - самый большой известный летающий птерозавр. Жил в меловой период и имел размах крыла 10-11 метров, что делало его самым большим существом, способным активно летать.

- самый большой известный летающий птерозавр. Жил в меловой период и имел размах крыла 10-11 метров, что делало его самым большим существом, способным активно летать. Колоссальный кальмар - самое большое беспозвоночное на сегодня (и в истории в целом). Его длина вместе со щупальцами достигала 12-14 метров, а вес превышал 500 килограммов. Он имел самые большие глаза во всем животном мире.

- самое большое беспозвоночное на сегодня (и в истории в целом). Его длина вместе со щупальцами достигала 12-14 метров, а вес превышал 500 килограммов. Он имел самые большие глаза во всем животном мире. Артроплевра - самое большое известное сухопутное беспозвоночное животное, жившее в палеозойскую эру. Оно могло вырастать до 2,5 метра в длину благодаря высокому содержанию кислорода в атмосфере того времени.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал Ridddle UA YouTube-канал Ridddle UA - украиноязычный научно-популярный проект с более 3,5 млн подписчиков. Его видео посвящены загадкам науки, истории, геополитики и природным тайнам. На канале уже более 250 роликов, которые собрали около 55 миллионов просмотров. Ridddle UA активно развивается, входит в топ самых популярных украиноязычных каналов и имеет значительный рекламный потенциал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред