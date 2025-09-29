Укр
Читать на украинском
Размер имеет значение: ученые назвали самое большое существо в мире

Марина Иваненко
29 сентября 2025, 22:09
Величайшие существа в истории Земли показывают границы эволюции. Они существа охватывают морских титанов, сухопутных динозавров и летающих гигантов меловой эпохи.
Самые большие существа на Земле
Самые большие существа на Земле / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какое животное самое большое в мире
  • Где живут самые большие существа

На протяжении миллиардов лет Земля была домом для существ настолько невероятных размеров, что они даже бросают вызов нашему современному воображению. На сегодняшний день синий кит - безоговорочный чемпион, однако он лишь один из плеяды гигантов, которые когда-то господствовали на нашей планете. Настоящий биологический предел размеров был достигнут в океане, где вода компенсирует вес тела и позволяет организмам вырастать до экстремальных и даже шокирующих масштабов. Главред расскажет подробнее.

Абсолютные чемпионы по массе: водные титаны

Как рассказывают на канале Ridddle UA, самая большая масса возможна только в воде, и именно здесь эволюция создала настоящих рекордсменов.

  • Перуцетус колос - новейший претендент на звание самого тяжелого существа в истории (39 млн лет назад). Благодаря чрезвычайно плотным костям его вес составлял от 85 до 340 тонн и превосходил синего кита по массе, хотя длина была меньше (до 20 метров).
  • Синий кит - чемпион современности. Его длина достигает до 33 метров, а вес - до 190 тонн. Он остается самым длинным животным, которое когда-либо существовало.
  • Мегалодон - гигантская вымершая акула (23-3,6 млн лет назад), которая достигала длины 15-20 метров и веса 50-100 тонн. Она была крупнейшим хищником своего времени и могла охотиться даже на китов.

Гиганты суши и их хищники

На суше размеры существ ограничивались способностью скелета выдерживать силу гравитации.

  • Аргентинозавр - один из наиболее вероятных претендентов на звание самого массивного сухопутного гиганта. Его масса оценивается в 70-100 тонн, а длина могла достигать 35 метров.
  • Патаготитан - еще один гигант, который конкурирует с аргентинозавром. Его длина могла достигать 37 метров, а вес - до 70 тонн.
  • Сейсмозавр (Диплодок) - известен своей необычайной длиной (до 33 метров) благодаря длинной шее и хвосту.
  • Мозазавр Гоффмана - крупнейшее хищное морское пресмыкающееся мелового периода. Его длина превышала 17 метров, и он был вершиной морской пищевой цепи своего времени.

Видео о самых больших созданиях на планете можно посмотреть здесь:

Рекордсмены неба и беспозвоночных

  • Кетцалькоатль - самый большой известный летающий птерозавр. Жил в меловой период и имел размах крыла 10-11 метров, что делало его самым большим существом, способным активно летать.
  • Колоссальный кальмар - самое большое беспозвоночное на сегодня (и в истории в целом). Его длина вместе со щупальцами достигала 12-14 метров, а вес превышал 500 килограммов. Он имел самые большие глаза во всем животном мире.
  • Артроплевра - самое большое известное сухопутное беспозвоночное животное, жившее в палеозойскую эру. Оно могло вырастать до 2,5 метра в длину благодаря высокому содержанию кислорода в атмосфере того времени.

Об источнике: YouTube-канал Ridddle UA

YouTube-канал Ridddle UA - украиноязычный научно-популярный проект с более 3,5 млн подписчиков. Его видео посвящены загадкам науки, истории, геополитики и природным тайнам. На канале уже более 250 роликов, которые собрали около 55 миллионов просмотров. Ridddle UA активно развивается, входит в топ самых популярных украиноязычных каналов и имеет значительный рекламный потенциал.

наука животные
