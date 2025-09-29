Размер имеет значение: ученые назвали самое большое существо в мире

О чем вы узнаете:
На протяжении миллиардов лет Земля была домом для существ настолько невероятных размеров, что они даже бросают вызов нашему современному воображению. На сегодняшний день синий кит - безоговорочный чемпион, однако он лишь один из плеяды гигантов, которые когда-то господствовали на нашей планете. Настоящий биологический предел размеров был достигнут в океане, где вода компенсирует вес тела и позволяет организмам вырастать до экстремальных и даже шокирующих масштабов. Главред расскажет подробнее.
Абсолютные чемпионы по массе: водные титаны
Как рассказывают на канале Ridddle UA, самая большая масса возможна только в воде, и именно здесь эволюция создала настоящих рекордсменов.
- Перуцетус колос - новейший претендент на звание самого тяжелого существа в истории (39 млн лет назад). Благодаря чрезвычайно плотным костям его вес составлял от 85 до 340 тонн и превосходил синего кита по массе, хотя длина была меньше (до 20 метров).
- Синий кит - чемпион современности. Его длина достигает до 33 метров, а вес - до 190 тонн. Он остается самым длинным животным, которое когда-либо существовало.
- Мегалодон - гигантская вымершая акула (23-3,6 млн лет назад), которая достигала длины 15-20 метров и веса 50-100 тонн. Она была крупнейшим хищником своего времени и могла охотиться даже на китов.
Гиганты суши и их хищники
На суше размеры существ ограничивались способностью скелета выдерживать силу гравитации.
- Аргентинозавр - один из наиболее вероятных претендентов на звание самого массивного сухопутного гиганта. Его масса оценивается в 70-100 тонн, а длина могла достигать 35 метров.
- Патаготитан - еще один гигант, который конкурирует с аргентинозавром. Его длина могла достигать 37 метров, а вес - до 70 тонн.
- Сейсмозавр (Диплодок) - известен своей необычайной длиной (до 33 метров) благодаря длинной шее и хвосту.
- Мозазавр Гоффмана - крупнейшее хищное морское пресмыкающееся мелового периода. Его длина превышала 17 метров, и он был вершиной морской пищевой цепи своего времени.
Рекордсмены неба и беспозвоночных
- Кетцалькоатль - самый большой известный летающий птерозавр. Жил в меловой период и имел размах крыла 10-11 метров, что делало его самым большим существом, способным активно летать.
- Колоссальный кальмар - самое большое беспозвоночное на сегодня (и в истории в целом). Его длина вместе со щупальцами достигала 12-14 метров, а вес превышал 500 килограммов. Он имел самые большие глаза во всем животном мире.
- Артроплевра - самое большое известное сухопутное беспозвоночное животное, жившее в палеозойскую эру. Оно могло вырастать до 2,5 метра в длину благодаря высокому содержанию кислорода в атмосфере того времени.
