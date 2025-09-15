На крючке — краснокнижный вид: стало известно, откуда в Киеве редчайшая рыба

Эксперт высказала предположение, что пойманная особь может быть не "дикой".

В Днепре выловили угря

Европейский угорь проходит длительный путь

Возможно, что угря выпустили из разведения

Любительница рыбалки поймала в Днепре необычный трофей — угря весом 1,2 кг. Как известно, из-за вмешательства человека эта рыба почти исчезла из украинских водоёмов.

Также угорь значительно сократился по всей природной зоне обитания, рассказала изданию Телеграф ихтиолог Института зоологии Юлия Куцоконь.

Необычное происхождение

Эксперт высказала предположение, что пойманная особь может быть не "дикой".

"Возможно, что угря выпустили из разведения. Есть проекты по выведению личинок, и, возможно, хозяйства вблизи Киева тоже этим занимаются", — говорит эксперт.

Сложный жизненный путь угря

Европейский угорь проходит длительный путь: личинки формируются в Атлантическом океане, в Саргассовом море.

Затем они мигрируют через течения (например, Гольфстрим) к берегам Европы и заходят в реки, где живут большую часть жизни.

Для размножения взрослые особи снова плывут в океан на нерест.

Почему естественное появление очень маловероятно

Большинство рек заблокированы плотинами и гидросооружениями, препятствующими миграции угря.

Хотя молодые особи иногда способны передвигаться по влажной земле в болотистой местности, реальные преграды на реках они преодолеть не могут.

Интересные факты о рыбах: что говорят эксперты

Точно так же, как и у людей, у разных видов рыб может быть свой режим дня: одни активны днём, другие — преимущественно ночью. Удивительно, но у рыб тоже существуют внутренние биологические часы, которые регулируют периоды бодрствования и покоя. Хотя их "сон" отличается от человеческого — в частности, по активности мозга — некоторые рыбы действительно впадают в состояние, напоминающее сон.

Ранее сообщалось о том, что рыбак под Киевом поймал огромную рыбу. Рыбак поймал амура в озере Картар в Володарском районе Киевской области.

Напомним, как ранее сообщал Главред, рыбак в Киеве поймал яркую, красивую, но чрезвычайно опасную для украинских водоемов рыбу - солнечного окуня. Тело трофея переливается оттенками зеленого, бирюзового и коричневого, украшенное синими полосами и пятнами.

О персоне: Юлия Куцоконь Юлия Куцоконь - старший научный сотрудник отдела мониторинга и охраны животного мира (Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины). Среди ее научных интересов: ихтиофауна малых и средних рек, чужеродные и редкие виды рыб в Украине.

