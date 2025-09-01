Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу: что это за краснокнижный трофей

Кратко:
- Черный амур занесен в Красную книгу Украины
- Рыбак не сообщил ни вес, ни размеры трофея
В Киевской области рыбак выловил редкий трофей из местного озера. Рыба занесена в Красную книгу Украины.
Этой рыбой оказался черный амур. Рыбак поймал его в озере Картар в Володарском районе Киевской области. Красавца можно увидеть на видео пользователя ТикТок.
Сам же рыбак не сообщил ни вес, ни размеры трофея.
@afera131313
Чорний амуревич ?♬ оригінальний звук - ??????? ?????
Читайте также:
- В водоемах Украины появилась уникальная и красивая рыба: где ее можно отыскать
- Украинцев предупредили об исчезновении известной рыбы: какой вид под угрозой
- Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть
Черный амур
Черный амур - мирная с виду рыба, однако она способна есть все, что видит, включая собственное потомство.
Тело этой рыбы удлиненное, темное, иногда почти черное, с характерным уплощенным по бокам телом. Рот небольшой, а чешуя – плотная.
Этот вид происходит из Восточной Азии, в частности из рек Китая и Дальнего Востока. Черный амур размножается преимущественно в течение весны-лета, откладывая икру на заросли в воде.
В Украине рыба плавает в некоторых водоемах центральных и южных регионов, где ее используют для борьбы с водорослями, но из-за всеядности ее нужно контролировать.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред