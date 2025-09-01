Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу: что это за краснокнижный трофей

Виталий Кирсанов
1 сентября 2025, 10:55
2809
Рыбак поймал амура в озере Картар в Володарском районе Киевской области.
Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу
Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу / коллаж: Главред, фото: telegraf

Кратко:

  • Черный амур занесен в Красную книгу Украины
  • Рыбак не сообщил ни вес, ни размеры трофея

В Киевской области рыбак выловил редкий трофей из местного озера. Рыба занесена в Красную книгу Украины.

Этой рыбой оказался черный амур. Рыбак поймал его в озере Картар в Володарском районе Киевской области. Красавца можно увидеть на видео пользователя ТикТок.

видео дня

Сам же рыбак не сообщил ни вес, ни размеры трофея.

Какая пресноводная рыба водится в Украине
Какая пресноводная рыба водится в Украине / Главред - инфографика

Читайте также:

Черный амур

Черный амур - мирная с виду рыба, однако она способна есть все, что видит, включая собственное потомство.

Тело этой рыбы удлиненное, темное, иногда почти черное, с характерным уплощенным по бокам телом. Рот небольшой, а чешуя – плотная.

Этот вид происходит из Восточной Азии, в частности из рек Китая и Дальнего Востока. Черный амур размножается преимущественно в течение весны-лета, откладывая икру на заросли в воде.

В Украине рыба плавает в некоторых водоемах центральных и южных регионов, где ее используют для борьбы с водорослями, но из-за всеядности ее нужно контролировать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Рыбак рыба
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новый инструмент ВСУ на фронте: продвижение армии РФ сократилось на километры

Новый инструмент ВСУ на фронте: продвижение армии РФ сократилось на километры

11:31Фронт
Уничтожены вертолеты и судно РФ: в ГУР показали кадры массированного удара по Крыму

Уничтожены вертолеты и судно РФ: в ГУР показали кадры массированного удара по Крыму

11:05Война
ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

10:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китайский гороскоп на сегодня 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Китайский гороскоп на сегодня 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Последние новости

11:48

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

11:46

Как почистить микроволновку внутри содой и лимоном: работают ли популярные лайфхакиВидео

11:37

В Украине нашествие нового вредителя: 80% урожая под угрозой, как бороться с нимВидео

11:31

Новый инструмент ВСУ на фронте: продвижение армии РФ сократилось на километры

11:14

Экс-президент Ющенко страстно заговорил о настоящей любви

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
11:05

Уничтожены вертолеты и судно РФ: в ГУР показали кадры массированного удара по КрымуВидео

10:55

Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу: что это за краснокнижный трофей

10:45

Заставила неизлечимая болезнь: путинист Якубович пошел на крайние меры

10:44

Худшие дни: когда нельзя копать картошку в сентябреВидео

Реклама
10:43

Китайский гороскоп на завтра 2 сентября: Козлам - беспокойство, Обезьянам - травмы

10:18

Оля Цибульская восхитила поклонников редкими кадрами с мужем

10:16

ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

10:06

Киев будут принуждать, а Москву - замирять: как Трамп будет заканчивать войну в Украине

09:53

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

09:47

Россияне раскритиковали Герасимова за ложь об успехах армии РФ на фронте - ISW

09:22

Будут привлекать ядерное оружие - в Беларуси начались военные учения ОДКБ

08:50

Разница двадцать два года: Алина Гросу показала редкий снимок с братом

08:49

Землю накроет почти 7-балльная магнитная буря: названа дата опасного шторма

08:26

Путин в Китае раскрыл свой "план окончания войны" и назвал циничную причину ее началаВидео

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:37

В Германии убита юная украинка, подозреваемый - с психическим расстройством: детали

06:45

РФ атаковали дроны: вспыхнули пожары в районе НПЗ и электростанцииВидео

06:10

В память об Андрее Парубиемнение

04:30

Сюрприз от судьбы: трех знаков зодиака ждет разрыв связей 1 сентября

03:32

Эксперты призвали не использовать кондиционер для одежды - в чем причина

02:30

В космосе найден таинственный межзвездный объект: есть ли опасность для Земли

01:36

Шаг к гарантиям безопасности: что будут обсуждать лидеры Европы в Париже на этой неделе

01:30

Жена Брюса Уиллиса прямолинейно ответила на хейт из-за его переезда

00:30

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

00:13

Они не знают, что такое автосервис: топ-5 почти "вечных" дизельных двигателей

31 августа, воскресенье
23:56

Пришел с оружием ради расправы: жестокое убийство на глазах полицейского в Фастове

23:11

Европа может отправить войска в Украину: Фон дер Ляйен раскрыла детали плана

22:38

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

22:16

Угроза лишения соцвыплат: украинцев предупредили о сроках "обрезания"

22:08

Неожиданное распределение мнений украинцев относительно войны: результат опроса

21:42

"Путин выкручивается": Зеленский намекнул на истечение срока ультиматума ТрампаВидео

21:21

Что делать с мелкой картошкой

21:00

Не упустите момент: когда выкапывать морковь и свеклу по лунному календарю 2025Видео

20:22

Буданов спрогнозировал резкие изменения на поле боя и назвал вероятные сроки

20:21

Гарантии безопасности для Украины: новый "Минск" или "Будапешт"?мнение

Реклама
20:21

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствияВидео

20:12

Тройной удар ракетами Фламинго: Милитарный - о мощных последствиях атакиВидео

19:55

Титул WBO под угрозой: как Паркер может получить пояс без боя с Усиком

19:23

Два вертолета РФ взорвали прямо на аэродроме: в Сети узнали о прилетах в Крыму

19:07

Зима может быть непростой: эксперт объяснил, что скрывается за планом Кремля

18:46

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

18:25

Как быстро отчистить холодильник: гениальный фокус удивит своей простотойВидео

18:12

"Любить изо всех сил": Сергей Притула заговорил о свадьбе

18:10

"Война может закончиться завтра": Мерц предупредил, чем это обернется для Европы

17:30

Девичник в Нью-Йорке: Свитолина показала редкие кадры с мамой и дочерью

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять