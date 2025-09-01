Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу: что это за краснокнижный трофей

Рыбак поймал амура в озере Картар в Володарском районе Киевской области.

https://glavred.info/life/rybak-pod-kievom-poymal-ogromnuyu-rybu-chto-eto-za-krasnoknizhnyy-trofey-10694366.html Ссылка скопирована

Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу / коллаж: Главред, фото: telegraf

Кратко:

Черный амур занесен в Красную книгу Украины

Рыбак не сообщил ни вес, ни размеры трофея

В Киевской области рыбак выловил редкий трофей из местного озера. Рыба занесена в Красную книгу Украины.

Этой рыбой оказался черный амур. Рыбак поймал его в озере Картар в Володарском районе Киевской области. Красавца можно увидеть на видео пользователя ТикТок.

видео дня

Сам же рыбак не сообщил ни вес, ни размеры трофея.

Какая пресноводная рыба водится в Украине / Главред - инфографика

Читайте также:

Черный амур Черный амур - мирная с виду рыба, однако она способна есть все, что видит, включая собственное потомство. Тело этой рыбы удлиненное, темное, иногда почти черное, с характерным уплощенным по бокам телом. Рот небольшой, а чешуя – плотная. Этот вид происходит из Восточной Азии, в частности из рек Китая и Дальнего Востока. Черный амур размножается преимущественно в течение весны-лета, откладывая икру на заросли в воде. В Украине рыба плавает в некоторых водоемах центральных и южных регионов, где ее используют для борьбы с водорослями, но из-за всеядности ее нужно контролировать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред