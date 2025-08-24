Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

Вы узнаете:
В Украине рыбак поймал редкую рыбу из краснокнижного списка - марену обыкновенную, которую еще называют усачом. Видео с поимкой среднего размера рыбы с красными плавниками и характерными усами появилось на Facebook.
Как выглядит марена
На кадрах видно, что рыбак поймал марену среднего размера с красноватыми плавниками и двумя парами усов, которые помогают ей искать пищу на дне реки.
Место обитания и среда обитания
Хотя точное место ловли неизвестно, марена обычно водится в бассейнах крупных рек, таких как Днестр и Дунай. В Украине ее можно встретить в низовьях Дуная и бассейнах Тисы, Прута, Сирета, Днестра и Вислы.
Особенности вида
Марена обыкновенная (лат. Barbus barbus) относится к семейству карповых. Это одна из самых сильных и хитрых рыб среди карповых. Длина тела может достигать 85 см, вес - 4-6 кг, а в исключительных случаях - до 12 кг. Рыбаки-эксперты подтверждают, что бороться с этой рыбой - настоящее испытание.
Продолжительность жизни и охрана
Марена живет до 15 лет, и ее сохранение является важной задачей для всех, кто заботится об украинской фауне.
Смотрите видео, как рыбак поймал и отпустил редкую рыбу.
