"Влюбился с первого взгляда": Александра Кучеренко раскрыла свой новогодний секрет

Анна Подгорная
30 декабря 2025, 12:07
Роскошная Кучеренко готовится к особенному году.
Александра Кучеренко
Александра Кучеренко сейчас - ведущая заговорила о любви в новом году / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Кратко:

  • Александра Кучеренко опубликовала кадры стильной фотосъемки
  • В описании звезда растолковала свой образ

Украинская ведущая и модель Александра Кучеренко опубликовала свежие фото в огненно-красном образе. В социальных сетях она действительно привлекла внимание поклонников, однако страстный лук предназначался не только для них.

Кучеренко отметила, что красный цвет не только приковывает взгляды, но и напомнила рекомендации по "правильной" встрече Нового года, к которым она, похоже, решила прислушаться. Цель Александры - заставить грядущий год "влюбиться с первого взгляда".

"Пламенный красный – именно в таком цвете советуют встречать Новый год, чтобы 2026-й влюбился в вас с первого взгляда", - поделилась размышлениями модель.

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко сейчас - ведущая заговорила о любви в новом году / фото: instagram.com/aakucherenko
Александра Кучеренко
Александра Кучеренко сейчас - ведущая заговорила о любви в новом году / фото: instagram.com/aakucherenko

Ранее Главред рассказывал, что 40-летняя звезда "Фабрики звезд", певица Лавика, родила первенца. Она показала первые кадры с новорожденным, а ее возлюбленный раскрыл пол ребенка.

Также Анатолий Анатолич, шоумен и кум Светланы Лободы, раскрыл секрет певицы. Он прокомментировал ее личную жизнь, о кардинальных переменах в которой никто не знал.

О персоне: Александра Кучеренко

Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

