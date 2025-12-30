"Влюбился с первого взгляда": Александра Кучеренко раскрыла свой новогодний секрет

Роскошная Кучеренко готовится к особенному году.

https://glavred.info/starnews/vlyubilsya-s-pervogo-vzglyada-aleksandra-kucherenko-raskryla-svoy-novogodniy-sekret-10728179.html Ссылка скопирована

Александра Кучеренко сейчас - ведущая заговорила о любви в новом году / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Кратко:

Александра Кучеренко опубликовала кадры стильной фотосъемки

В описании звезда растолковала свой образ

Украинская ведущая и модель Александра Кучеренко опубликовала свежие фото в огненно-красном образе. В социальных сетях она действительно привлекла внимание поклонников, однако страстный лук предназначался не только для них.

Кучеренко отметила, что красный цвет не только приковывает взгляды, но и напомнила рекомендации по "правильной" встрече Нового года, к которым она, похоже, решила прислушаться. Цель Александры - заставить грядущий год "влюбиться с первого взгляда".

видео дня

"Пламенный красный – именно в таком цвете советуют встречать Новый год, чтобы 2026-й влюбился в вас с первого взгляда", - поделилась размышлениями модель.

Александра Кучеренко сейчас - ведущая заговорила о любви в новом году / фото: instagram.com/aakucherenko

Александра Кучеренко сейчас - ведущая заговорила о любви в новом году / фото: instagram.com/aakucherenko

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 40-летняя звезда "Фабрики звезд", певица Лавика, родила первенца. Она показала первые кадры с новорожденным, а ее возлюбленный раскрыл пол ребенка.

Также Анатолий Анатолич, шоумен и кум Светланы Лободы, раскрыл секрет певицы. Он прокомментировал ее личную жизнь, о кардинальных переменах в которой никто не знал.

Читайте также:

О персоне: Александра Кучеренко Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред