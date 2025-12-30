"Влюбился с первого взгляда": Александра Кучеренко раскрыла свой новогодний секрет

Кратко:
- Александра Кучеренко опубликовала кадры стильной фотосъемки
- В описании звезда растолковала свой образ
Украинская ведущая и модель Александра Кучеренко опубликовала свежие фото в огненно-красном образе. В социальных сетях она действительно привлекла внимание поклонников, однако страстный лук предназначался не только для них.
Кучеренко отметила, что красный цвет не только приковывает взгляды, но и напомнила рекомендации по "правильной" встрече Нового года, к которым она, похоже, решила прислушаться. Цель Александры - заставить грядущий год "влюбиться с первого взгляда".
"Пламенный красный – именно в таком цвете советуют встречать Новый год, чтобы 2026-й влюбился в вас с первого взгляда", - поделилась размышлениями модель.
О персоне: Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.
