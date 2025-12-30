Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Финал "Очень странных дел": дата выхода и главные события последнего эпизода

Кристина Трохимчук
30 декабря 2025, 16:32
32
Фанаты с нетерпением ждут 8 серию 5 сезона "Очень странных дел".
Очень странные дела 5 сезон
Очень странные дела 5 сезон / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

  • Когда выйдет финал "Очень странных дел"
  • Что фанаты ожидают от последней серии шоу

Совсем скоро на экраны выйдет финальный эпизод сериала "Очень странные дела", который собирал к просмотру тысячи зрителей по всему миру. Главред расскажет, когда выйдет финальная серия 5 сезона и чего ожидают поклонники от завершения сериала.

"Очень странные дела" 5 сезон — сюжет

В финальном сезоне зрители могли наблюдать за разнообразными персонажами и драматичным развитием их историй на фоне военного карантина в Хоукинсе 1987 года, сообщает Netflix. Сюжет фокусируется на масштабном плане Векны по слиянию реальности с Бездной через похищение двенадцати детей, ключевой жертвой среди которых становится Холли Уилер, что вынуждает Одиннадцать и Хоппера отправиться в опасное путешествие по Изнанке.

видео дня
Как закончатся
Очень странные дела 8 серия 5 сезон / фото: imdb.com

Пока Уилл Байерс открывает в себе мощные телекинетические способности и становится "антенной" для борьбы с коллективным разумом, Макс Мейфилд пытается выбраться из плена воспоминаний злодея — мира Камазотц, а Дастин, Нэнси и Стив сталкиваются с заговорами военных и возвращением Восьмерки. Все линии сходятся в эпической битве, где героям приходится использовать связь миров, чтобы остановить ритуал Генри и предотвратить окончательный апокалипсис.

Финал "Очень странных дел" - теории фанатов

Фанаты предполагают, что финал сериала "Очень странные дела" покажет решающую битву с Векной, где Одиннадцать сразится с ним на уровне сознания при поддержке Кали и, вероятно, Уилла, который может раскрыть новые способности. Героям предстоит попытаться спасти Холли и 12 детей до завершения зловещего ритуала слияния миров, однако исход событий может привести к трагическим потерям — фанаты опасаются гибели ключевых персонажей.

Финал 'Очень странных дел': дата выхода и главные события последнего эпизода
"Очень странные дела" - персонажи / фото: imdb.com

План по уничтожению Изнанки, способный закрыть червоточину между мирами, может повлечь непредсказуемые последствия, затронув и судьбу города Хоукинс, который либо вернется к нормальной жизни, либо навсегда изменится. Не менее интригует судьба отношений Майка и Одиннадцать, а также выбор Нэнси после разговора с Джонатаном. Создатели обещают эмоциональный финал, который даст ответы на главные вопросы, но оставит зрителей растроганными.

Когда выйдет финал сериала "Очень странные дела"

Финальный восьмой эпизод популярного сериала "Очень странные дела" от Netflix выйдет 1 января 2026 года в 3 ночи по Киеву. Серия продлится более двух часов и закончит историю, за которой фанаты следили на протяжении девяти лет.

Трейлер 5 сезона "Очень странных дел" - смотреть видео:

Вас может заитересовать:

Что такое Netflix

Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния.

Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия.

В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.

Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.

По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сериалы Netflix новости кино
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

17:26Война
Россия готовит массированную атаку на Украину: какие регионы под прицелом

Россия готовит массированную атаку на Украину: какие регионы под прицелом

16:41Война
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявили обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявили обязательную эвакуацию

16:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

Последние новости

17:48

Поздравления с наступающим Новым Годом 2026: картинки и пожелания

17:28

"Моя группа сыграла последний концерт": Хлывнюк высказался про циничное преступление РФ

17:26

РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

17:04

Литва готовится взрывать мосты на границе с РФ и Беларусью – СМИ

16:41

Россия готовит массированную атаку на Украину: какие регионы под прицелом

Новый год Киев и Киевская область встретят без света - ПопенкоНовый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко
16:32

Финал "Очень странных дел": дата выхода и главные события последнего эпизодаВидео

16:27

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявили обязательную эвакуацию

16:06

Новый год под угрозой блэкаута: эксперт озвучил тревожный сценарий для столицы эксклюзив

15:52

"Мир на горизонте": Туск назвал новые сроки завершения войны

Реклама
15:45

Четыре знака зодиака, которые становятся лучшими матерями, чем дочерьми

15:25

"В Украине уничтожили карьеры": переход Каменских на русский возмутил Славу Демина

15:16

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

15:15

Почему 31 декабрь нельзя садиться за стол в черной одежде: какой церковный праздник

15:00

Сибига четко ответил на "беспокойство" Моди относительно "атаки" на резиденцию Путина

14:49

Путинистка Кудрявцева срочно покинула Россию на фоне нервного срыва

14:15

Крещение будет по-новому: церковный календарь на январь 2026

14:05

Сырский анонсировал изменения в перехвате Шахедов: какой будет новая тактика

13:45

Боржемская показалась со взрослыми детьми от покойного Узелкова - детали

13:34

Джамала перепела новогодний хит Верки Сердючки на украинском языкеВидео

13:11

Начались морозы: садовод рассказал, что стоит сделать в саду и на огородеВидео

Реклама
13:01

Сильные морозы начнут отступать: синоптик назвала дату потепления в Украине

12:15

Что нельзя хранить в подвале: вещи, которые испортятся быстрее всего

12:14

"Политику в сторону": Руслана высказалась про громкий скандал на Евровидении

12:11

Лунный календарь на январь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:07

"Влюбился с первого взгляда": Александра Кучеренко раскрыла свой новогодний секрет

12:05

"Самое страшное": известный певец потерял голос прямо на концерте

12:03

Его обожали даже богачи из Европы: какой десерт был визитной карточкой Киева

11:55

Шахедов станет меньше: ВСУ разнесли важные объекты оккупантов, что известноВидео

11:34

Одни руины и сплошное опустошение: как выглядит Купянск сейчасФото

11:27

"Сплошное дно": известный музыкант жестко прошелся по Пригожину и Валерии

11:14

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

11:13

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

10:50

"Мы не можем просто уйти": Зеленский назвал условие вывода войск с Донбасса

10:44

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

10:41

Хлеб на закваске vs цельнозерновой: какой действительно полезнее для кишечника

10:38

Посевной календарь на январь 2026: лучшие дни для посева рассады

10:20

Несчастливы вместе: известный российский актер 6 лет издевался над женой

10:15

У Путина появились проблемы: Зеленский заявил о завершении войны в 2026 годуВидео

09:43

Перебои со светом и изменение движения поездов: последствия атаки на Черниговщину

09:41

Попала на крупную сумму: экс-участница "Холостяка" раскрыла правду о шоу

Реклама
09:31

Гороскоп на январь 2026: Девам - большие перемены, Скорпионам - встреча

09:17

"Света может не быть по несколько дней": названо условие увеличения отключений

09:08

Богатство Бейонсе вышло на новый уровень: ошеломительная сумма

08:55

Отключение света в Украине — графики на 30 декабря (обновляется)

08:51

Без поддержки США Украина не сможет выиграть войну - Зеленский

08:48

Как повесить больше лапши Трампу на ушимнение

08:34

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

Россияне атаковали Запорожье: возник масштабный пожар, есть пострадавшаяФото

08:07

Молчунья Надя Мейхер стала балериной и удивила растяжкой

07:42

"Это за пределами закона": Зеленский назвал самый сложный пункт мирных переговоровВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять