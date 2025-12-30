Финал 'Очень странных дел': дата выхода и главные события последнего эпизода

Фанаты с нетерпением ждут 8 серию 5 сезона "Очень странных дел".

Очень странные дела 5 сезон / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

Когда выйдет финал "Очень странных дел"

Что фанаты ожидают от последней серии шоу

Совсем скоро на экраны выйдет финальный эпизод сериала "Очень странные дела", который собирал к просмотру тысячи зрителей по всему миру. Главред расскажет, когда выйдет финальная серия 5 сезона и чего ожидают поклонники от завершения сериала.

"Очень странные дела" 5 сезон — сюжет

В финальном сезоне зрители могли наблюдать за разнообразными персонажами и драматичным развитием их историй на фоне военного карантина в Хоукинсе 1987 года, сообщает Netflix. Сюжет фокусируется на масштабном плане Векны по слиянию реальности с Бездной через похищение двенадцати детей, ключевой жертвой среди которых становится Холли Уилер, что вынуждает Одиннадцать и Хоппера отправиться в опасное путешествие по Изнанке.

Очень странные дела 8 серия 5 сезон / фото: imdb.com

Пока Уилл Байерс открывает в себе мощные телекинетические способности и становится "антенной" для борьбы с коллективным разумом, Макс Мейфилд пытается выбраться из плена воспоминаний злодея — мира Камазотц, а Дастин, Нэнси и Стив сталкиваются с заговорами военных и возвращением Восьмерки. Все линии сходятся в эпической битве, где героям приходится использовать связь миров, чтобы остановить ритуал Генри и предотвратить окончательный апокалипсис.

Финал "Очень странных дел" - теории фанатов

Фанаты предполагают, что финал сериала "Очень странные дела" покажет решающую битву с Векной, где Одиннадцать сразится с ним на уровне сознания при поддержке Кали и, вероятно, Уилла, который может раскрыть новые способности. Героям предстоит попытаться спасти Холли и 12 детей до завершения зловещего ритуала слияния миров, однако исход событий может привести к трагическим потерям — фанаты опасаются гибели ключевых персонажей.

"Очень странные дела" - персонажи / фото: imdb.com

План по уничтожению Изнанки, способный закрыть червоточину между мирами, может повлечь непредсказуемые последствия, затронув и судьбу города Хоукинс, который либо вернется к нормальной жизни, либо навсегда изменится. Не менее интригует судьба отношений Майка и Одиннадцать, а также выбор Нэнси после разговора с Джонатаном. Создатели обещают эмоциональный финал, который даст ответы на главные вопросы, но оставит зрителей растроганными.

Когда выйдет финал сериала "Очень странные дела"

Финальный восьмой эпизод популярного сериала "Очень странные дела" от Netflix выйдет 1 января 2026 года в 3 ночи по Киеву. Серия продлится более двух часов и закончит историю, за которой фанаты следили на протяжении девяти лет.

Трейлер 5 сезона "Очень странных дел" - смотреть видео:

Что такое Netflix Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния. Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия. В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы. Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно. По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

