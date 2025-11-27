Укр
Читать на украинском
Актеры сериала "Очень странные дела" сделали приятный сюрприз украинцам — детали

Кристина Трохимчук
27 ноября 2025, 13:32
41
На Netflix состоялась премьера 5 сезона сериала "Очень странные дела".
Очень странные дела 5 сезон
Очень странные дела 5 сезон / коллаж: Главред, фото: imdb.com, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Звезды "Очень странных дел" записали обращение к украинцам
  • Как отреагировали украинские фанаты

На Netflix состоялась премьера первых четырех эпизодов финального сезона популярного сериала "Очень странные дела". По этому поводу часть каста обратилась к украинцам, сообщает Главред.

Актеры Финн Вулфгард (Майк Уилер), Ноа Шнапп (Уилл Байерс), Калеб Маклафлин (Лукас Синклер) и Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон) записали специальное видеообращение к украинским фанатам, которое разместили на страничке Netflix Ukraine. Они сообщили, что вышли новые эпизоды любимого сериала и призвали поклонников насладиться ими как можно скорее.

видео дня
Нетфликс
Финн Вулфгард обратился к украинцам / скрин из видео

"Привет, Украина! Этот день настал — ты можешь смотреть 5 сезон "Очень странных дел" Том 1 на Netflix уже сегодня. Беги смотреть!" — призвали актеры.

Как украинцы отреагировали на обращение каста "Очень странных дел"

Украинские поклонники сериала остались в восторге от персонального обращения любимых героев. Несмотря на то что подобные видеопризывы стали традицией Netflix для фанатов по всему миру, зрители из Украины оценили внимание актеров.

Нетфликс
Нетфликс выпустил 5 сезон "Очень странных дел" / фото: instagram.com, Netflix Ukraine
Очень странные дела продолжение
"Очень странные дела" продолжение / фото: instagram.com, Netflix Ukraine
Netflix Украина
Netflix Украина порадовал фанатов "Очень странных дел" / фото: instagram.com, Netflix Ukraine

Как актеры "Очень странных дел" поддерживают Украину

Звезда "Очень странных дел" Финн Вулфгард, который обратился к украинцам в видео, активно поддерживает нашу страну после полномасштабного вторжения террористической РФ. Он ежемесячно делает пожертвования Украине через платформу United24. Также в интервью Variety актер отмечал, что не любит комментировать политические темы, но его глубоко волнуют война в Украине и права коренных народов.

Обращение каста "Очень странных дел" к украинцам - смотреть видео:

Що таке Netflix

Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния.

Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия.

В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.

Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.

По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

