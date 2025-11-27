Актеры сериала "Очень странные дела" сделали приятный сюрприз украинцам — детали

Вы узнаете:
- Звезды "Очень странных дел" записали обращение к украинцам
- Как отреагировали украинские фанаты
На Netflix состоялась премьера первых четырех эпизодов финального сезона популярного сериала "Очень странные дела". По этому поводу часть каста обратилась к украинцам, сообщает Главред.
Актеры Финн Вулфгард (Майк Уилер), Ноа Шнапп (Уилл Байерс), Калеб Маклафлин (Лукас Синклер) и Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон) записали специальное видеообращение к украинским фанатам, которое разместили на страничке Netflix Ukraine. Они сообщили, что вышли новые эпизоды любимого сериала и призвали поклонников насладиться ими как можно скорее.
"Привет, Украина! Этот день настал — ты можешь смотреть 5 сезон "Очень странных дел" Том 1 на Netflix уже сегодня. Беги смотреть!" — призвали актеры.
Как украинцы отреагировали на обращение каста "Очень странных дел"
Украинские поклонники сериала остались в восторге от персонального обращения любимых героев. Несмотря на то что подобные видеопризывы стали традицией Netflix для фанатов по всему миру, зрители из Украины оценили внимание актеров.
Как актеры "Очень странных дел" поддерживают Украину
Звезда "Очень странных дел" Финн Вулфгард, который обратился к украинцам в видео, активно поддерживает нашу страну после полномасштабного вторжения террористической РФ. Он ежемесячно делает пожертвования Украине через платформу United24. Также в интервью Variety актер отмечал, что не любит комментировать политические темы, но его глубоко волнуют война в Украине и права коренных народов.
Обращение каста "Очень странных дел" к украинцам - смотреть видео:
Що таке Netflix
Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния.
Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия.
В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы.
Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно.
По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков.
