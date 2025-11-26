Маколей Калкин хочет вернуться в "Один дома": актер раскрыл сценарий продолжения

Легендарная рождественская франшиза "Один дома" может получить второе дыхание.

Маколей Калкин - возвращение "Один дома" / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Маколей Калкин хочет вернуться к роли в "Один дома"

Сюжет продолжения "Один дома"

Звезда рождественских фильмов "Один дома" Маколей Калкин заявил, что не против вернуться к своей знаменитой роли Кевина МакКаллистера. Главред расскажет, какую идею сценария для продолжения легендарной серии фильмов предложил актер и как фильмы повлияли на его жизнь.

Кевин МакКалистер - "Один дома" / фото: imdb.com

"Один дома" — в каких фильмах снимался Маколей Калкин

Маколей Калкин снялся в двух частях знаменитой серии фильмов: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992). В первом фильме восьмилетний Кевин Маккаллистер случайно остается один дома в Чикаго, когда его большая семья улетает во Францию, и вынужден защищать своё жилище от двух грабителей используя изощренные ловушки. Во второй части Маккаллистеры снова теряют Кевина по дороге в отпуск, но на этот раз он по ошибке оказывается один в Нью-Йорке. Он встречает тех же бандитов, сбежавших из тюрьмы, и снова использует свои изобретательные методы, чтобы противостоять им.

Маколей Калкин после "Один дома"

Слава после участия в знаменитых картинах неоднозначно повлияла на судьбу Маколея Калкина. С одной стороны, он стал одним из самых популярных детей-актеров в мире и заработал многомиллионное состояние. С другой стороны, известность привела к колоссальному давлению и серьезным проблемам в семье. Калкину пришлось вести публичные судебные тяжбы с родителями за право распоряжаться своими доходами. Из-за этих проблем актеру пришлось сделать длительный перерыв в карьере.

Маколей Калкин - почему не снимается / фото: imdb.com

Возвращение "Один дома" — сюжет

Сейчас Маколей Калкин не против вернуться к своей знаменитой роли. В интервью Variety он рассказал, что даже придумал сюжет для продолжения. Калкин хочет сыграть роль взрослого Кевина, который станет отцом главного героя. Центром сюжета станут сложные отношения родителя с ребенком, а главной целью своего персонажа Маколей назвал возвращение любви и понимания в семье.

"У меня была такая идея... Я либо вдовец, либо разведен. Я воспитываю ребенка и все такое. Я очень много работаю, но не уделяю достаточно внимания, а ребенок начинает на меня злиться, а потом меня запирают. Сын не пускает меня домой и расставляет для меня ловушки", — поделился актер.

Что такое "Один дома"? "Один дома" - американская рождественская комедийная медиафраншиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейно-комедийных фильмов серии: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), сообщает Википедия. Всего под названием "Один дома" вышло шесть фильмов, три компьютерных игры и новелизация первого фильма.

