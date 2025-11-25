Легендарную Брижит Бардо снова госпитализировали - что известно

Брижит Бардо недавно перенесла операцию.

https://glavred.info/movies/legendarnuyu-brizhit-bardo-snova-gospitalizirovali-chto-izvestno-10718642.html Ссылка скопирована

Брижит Бардо борется с болезнью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Брижит Бардо

Кратко:

Брижит Бардо недавно перенесла операцию

Знаменитость опять оказалась в больнице

Легендарная французская 91-летняя актриса Брижит Бардо находится в больнице после того, как ей сделали операцию в октябре.

видео дня

Как сообщает Nice-Matin, Бардо госпитализировали в частную клинику Сен-Жан в Тулоне, где она уже проходила лечение и реабилитацию после операции.

Брижит Бардо / фото: instagram.com/brigittebardotpage/

Пока точный диагноз не назвали, но известно, что знаменитость находится под присмотром врачей. Сама Брижит не комментирует свое состояние.

Кстати, недавно известный французский блогер пустил слухи о смерти Бардо, отмечая, что ее родные готовятся к похоронам, но в соцсетях появилось опровержение информации.

Брижит Бардо / фото: instagram.com/brigittebardotpage/

"Я не знаю, какой дурак распространил фейковую новость о моей смерти, но знайте, что я в порядке и не намерена уходить из жизни. Кто имеет уши, тот пусть слушает", - отмечалось в сообщении.

Последние новости кино и ТВ

Отметим, как сообщал Главред, главный герой популярного украинского шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк принял решение, кто из участниц останется в проекте в шестом выпуске. Церемония роз прошла в Буковеле и перед ней девушки оставили надписи друг о друге на платьях. Некоторые из участниц были разочарованы, ведь соперницы написали о них негативные отзывы.

А также состоялась премьера авторского документального фильма Дмитрия Комарова "Выход". В фильме Комаров показал, что забота о своем психологическом состоянии – это сила, а не слабость. Также в ленте показывают истории трех людей, которые пережили потери, оккупацию, ранения, плен и фронт, но смогли начать жизнь заново.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Брижит Бардо Брижит Анн-Мари Бардо - французская киноартистка, фотомодель, певица, танцовщица, автобиографистка, сообщает Википедия.Секс-символ 1950-60-х, с начала 1970-х - активистка движения за права животных, основательница и председатель фонда защиты животных "Fondation Brigitte Bardot". В течение 21-летней карьеры сыграла в 48 фильмах, выступила в многочисленных музыкальных программах и записала 80 песен; номинантка премии Британской киноакадемии за фильм "Вива Мария!". Наибольшего успеха достигла в жанре романтической комедии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред