Легендарную Брижит Бардо снова госпитализировали - что известно

Кратко:
- Брижит Бардо недавно перенесла операцию
- Знаменитость опять оказалась в больнице
Легендарная французская 91-летняя актриса Брижит Бардо находится в больнице после того, как ей сделали операцию в октябре.
Как сообщает Nice-Matin, Бардо госпитализировали в частную клинику Сен-Жан в Тулоне, где она уже проходила лечение и реабилитацию после операции.
Пока точный диагноз не назвали, но известно, что знаменитость находится под присмотром врачей. Сама Брижит не комментирует свое состояние.
Кстати, недавно известный французский блогер пустил слухи о смерти Бардо, отмечая, что ее родные готовятся к похоронам, но в соцсетях появилось опровержение информации.
"Я не знаю, какой дурак распространил фейковую новость о моей смерти, но знайте, что я в порядке и не намерена уходить из жизни. Кто имеет уши, тот пусть слушает", - отмечалось в сообщении.
О персоне: Брижит Бардо
Брижит Анн-Мари Бардо - французская киноартистка, фотомодель, певица, танцовщица, автобиографистка, сообщает Википедия.Секс-символ 1950-60-х, с начала 1970-х - активистка движения за права животных, основательница и председатель фонда защиты животных "Fondation Brigitte Bardot". В течение 21-летней карьеры сыграла в 48 фильмах, выступила в многочисленных музыкальных программах и записала 80 песен; номинантка премии Британской киноакадемии за фильм "Вива Мария!". Наибольшего успеха достигла в жанре романтической комедии.
