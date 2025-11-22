Цымбалюк вышел из себя: участница "Холостяка" "перевернула" церемонию роз

Кратко:
- Участница "Холостяка" решила покинуть проект
- Как отреагировал Тарас Цымбалюк
Главный герой популярного украинского шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк принял решение, кто из участниц останется в проекте в шестом выпуске.
Как стало известно, церемония роз прошла в Буковеле и перед ней девушки оставили надписи друг о друге на платьях. Некоторые из участниц были разочарованы, ведь соперницы написали о них негативные отзывы.
Также участница Юлия решила покинуть шоу, ведь очень соскучилась по сыну, поэтому Тарас позвал ее на личный разговор. Он предложил ей договориться с командой проекта, чтобы девушка могла чаще связываться с сыном, но Юлия упорно настаивала на своем.
Между Цымбалюком и участницей прошел достаточно напряженный разговор, все же актер провел девушку к машине и холодно попрощался с ней.
Когда Тарас дал розы участницам, без цветка осталась только Надин, с которой он поцеловался на свидании. И внезапно Цымбалюк подарил ей розу, достав ее из пиджака.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
